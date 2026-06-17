Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqda

·8·Texno
Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqda

Rossiyaning yetakchi kikshering xizmatlaridan biri boʻlgan Yurent oʻzining shaxsiy R&D markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod TR10 IoT-modullarini elektr samokatlar parkiga joriy etishni boshladi. Ushbu texnologik yangilanish nafaqat qurilmalarning joylashuvini aniqlash sifatini yaxshilaydi, balki kompaniyaning tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqligini ham kamaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda yangi modullar Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Yekaterinburg kabi yirik shaharlardagi samokatlarga oʻrnatib boʻlindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha kompaniya rivojlanishining strategik bosqichi boʻlib, u trekerlarning ishonchliligi va sifati ustidan toʻliq nazorat oʻrnatish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va barqarorlik

Toʻrt shaharda oʻtkazilgan sinov loyihasi natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi qurilmalar geolokatsiya aniqligini sezilarli darajada oshirgan. Bu foydalanuvchilar uchun ijara jarayonini yakunlash va geozonalarni toʻgʻri aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Kelajakda kompaniya oʻzining butun parkini ushbu yangi modullarga oʻtkazishni rejalashtirgan.

TR10 trekeri takomillashtirilgan GPS-modul bilan jihozlangan boʻlib, u hatto murakkab shahar sharoitida ham barqaror ishlaydi. Shuningdek, qurilmaga oʻrnatilgan optimallashtirilgan antenna 4G-signalining uzluksizligini taʼminlaydi, bu esa samokat bilan aloqaning uzilib qolish xavfini kamaytiradi.

Yangi modulning yana bir ustunligi uning kuchli mikroprotsessori va maxsus ishlab chiqilgan dasturiy taʼminotidir. Bu kombinatsiya kelajakda tizimni masofadan turib yangilash va yangi funksiyalarni qoʻshish uchun katta texnik zaxira yaratadi. Shaxsiy dasturiy taʼminot xavfsizlik darajasini ham oshiradi.

Kikshering bozoridagi ahamiyati

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham kikshering xizmatlari ommalashib borayotgan bir paytda, Yurent kabi yirik oʻyinchilarning oʻz texnologiyalariga oʻtishi sohadagi raqobatni kuchaytiradi. Bu kabi yechimlar samokatlarning xizmat koʻrsatish muddatini uzaytirish va foydalanuvchilar uchun servis sifatini yangi darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Yurent mutaxassislarining taʼkidlashicha, oʻz ishlanmalaridan foydalanish tashqi bozor konyunkturasi va butlovchi qismlar yetkazib berishdagi uzilishlardan himoyalanish imkonini beradi. Bu esa kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlovchi asosiy omillardan biridir.

YurentIoTTexnologiyaSamokatGeolokatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi