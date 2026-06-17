Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqda
Rossiyaning yetakchi kikshering xizmatlaridan biri boʻlgan Yurent oʻzining shaxsiy R&D markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod TR10 IoT-modullarini elektr samokatlar parkiga joriy etishni boshladi. Ushbu texnologik yangilanish nafaqat qurilmalarning joylashuvini aniqlash sifatini yaxshilaydi, balki kompaniyaning tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqligini ham kamaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda yangi modullar Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Yekaterinburg kabi yirik shaharlardagi samokatlarga oʻrnatib boʻlindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha kompaniya rivojlanishining strategik bosqichi boʻlib, u trekerlarning ishonchliligi va sifati ustidan toʻliq nazorat oʻrnatish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va barqarorlikToʻrt shaharda oʻtkazilgan sinov loyihasi natijalari shuni koʻrsatdiki, yangi qurilmalar geolokatsiya aniqligini sezilarli darajada oshirgan. Bu foydalanuvchilar uchun ijara jarayonini yakunlash va geozonalarni toʻgʻri aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Kelajakda kompaniya oʻzining butun parkini ushbu yangi modullarga oʻtkazishni rejalashtirgan.
TR10 trekeri takomillashtirilgan GPS-modul bilan jihozlangan boʻlib, u hatto murakkab shahar sharoitida ham barqaror ishlaydi. Shuningdek, qurilmaga oʻrnatilgan optimallashtirilgan antenna 4G-signalining uzluksizligini taʼminlaydi, bu esa samokat bilan aloqaning uzilib qolish xavfini kamaytiradi.
Yangi modulning yana bir ustunligi uning kuchli mikroprotsessori va maxsus ishlab chiqilgan dasturiy taʼminotidir. Bu kombinatsiya kelajakda tizimni masofadan turib yangilash va yangi funksiyalarni qoʻshish uchun katta texnik zaxira yaratadi. Shaxsiy dasturiy taʼminot xavfsizlik darajasini ham oshiradi.
Kikshering bozoridagi ahamiyatiOʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham kikshering xizmatlari ommalashib borayotgan bir paytda, Yurent kabi yirik oʻyinchilarning oʻz texnologiyalariga oʻtishi sohadagi raqobatni kuchaytiradi. Bu kabi yechimlar samokatlarning xizmat koʻrsatish muddatini uzaytirish va foydalanuvchilar uchun servis sifatini yangi darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.
Yurent mutaxassislarining taʼkidlashicha, oʻz ishlanmalaridan foydalanish tashqi bozor konyunkturasi va butlovchi qismlar yetkazib berishdagi uzilishlardan himoyalanish imkonini beradi. Bu esa kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligini taʼminlovchi asosiy omillardan biridir.
…