Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqda
Intel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Wildcat Lake oilasiga mansub energiya tejamkor protsessorlar kutilganidan ancha yuqori unumdorlikni namoyish etmoqda. PassMark benchmarkining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, ushbu seriyaning eng kichik vakili boʻlgan Intel Core 3 304 chipi oʻz koʻrsatkichlari boʻyicha Apple kompaniyasining eng kuchli mobil platformalaridan biri boʻlgan Apple A18 Pro darajasiga yaqinlashib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Intel oʻzining Wildcat Lake platformasini arzon va energiya tejamkor noutbuklar uchun moʻljallangan yechim sifatida taqdim etgan edi. Ushbu protsessor arxitekturasi Panther Lake kabi yuqori darajadagi liniyalardan meros boʻlib oʻtgan Cougar Cove unumdor yadrolari va Darkmont energiya tejamkor yadrolari kombinatsiyasini oʻz ichiga oladi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu kombinatsiya kutilmagan natijalarni bergan.
Benchmark testlari va texnik koʻrsatkichlarPassMark testlarida Intel Core 3 304 protsessori bir oqimli rejimda 3676 ball, koʻp oqimli rejimda esa taxminan 11 543 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, iPhone 16 Pro smartfonlariga oʻrnatiladigan Apple A18 Pro chipi bir oqimli testda oʻrtacha 3982 ball, koʻp oqimli rejimda esa 11 804 ball qayd etadi. Bu shuni anglatadiki, hamyonbop noutbuklar uchun moʻljallangan chip Apple flagmanidan atigi bir necha foizga ortda qolmoqda.
Eʼtiborli jihati shundaki, Intel Core 3 304 juda kamtarona konfiguratsiyaga ega boʻlib, u bor-yoʻgʻi 5 ta yadrodan (1 ta unumdor va 4 ta energiya tejamkor yadro) iborat. Apple A18 Pro tarkibida esa 6 yadroli CPU mavjud. Bu Intel muhandislarining arxitektura samaradorligini oshirish borasida katta yutuqlarga erishganidan dalolat beradi.
Bozordagi oʻrni va raqobatHozirda Wildcat Lake bazasidagi qurilmalar jahon bozorida taxminan 600 dollar atrofida sotila boshladi. Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham ushbu segmentdagi noutbuklarga talab doimo yuqori boʻlgan, chunki ular oʻqish va ofis ishlari uchun eng maqbul narx va sifat mutanosibligini taklif etadi. Taʼkidlash joizki, bunday noutbuklar koʻpincha MacBook Air kabi qimmatroq modellarga qaraganda koʻproq operativ xotira bilan taʼminlanadi.
Ushbu yangilik arzon noutbuklar segmentida inqilobiy oʻzgarish boʻlishi mumkin. Agar budjetli protsessorlar eng zamonaviy smartfon chiplari bilan tenglasha olsa, bu foydalanuvchilar uchun kamroq mablagʻ evaziga yuqori tezlikka ega qurilmalarni sotib olish imkoniyatini yaratadi. Intel kompaniyasining ushbu qadami Apple va boshqa raqobatchilarni oʻz mahsulotlarini yanada takomillashtirishga majbur qilishi aniq.
…