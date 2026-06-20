Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqda

·0·Texno
Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqda

Intel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Wildcat Lake oilasiga mansub energiya tejamkor protsessorlar kutilganidan ancha yuqori unumdorlikni namoyish etmoqda. PassMark benchmarkining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, ushbu seriyaning eng kichik vakili boʻlgan Intel Core 3 304 chipi oʻz koʻrsatkichlari boʻyicha Apple kompaniyasining eng kuchli mobil platformalaridan biri boʻlgan Apple A18 Pro darajasiga yaqinlashib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Intel oʻzining Wildcat Lake platformasini arzon va energiya tejamkor noutbuklar uchun moʻljallangan yechim sifatida taqdim etgan edi. Ushbu protsessor arxitekturasi Panther Lake kabi yuqori darajadagi liniyalardan meros boʻlib oʻtgan Cougar Cove unumdor yadrolari va Darkmont energiya tejamkor yadrolari kombinatsiyasini oʻz ichiga oladi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu kombinatsiya kutilmagan natijalarni bergan.

Benchmark testlari va texnik koʻrsatkichlar

PassMark testlarida Intel Core 3 304 protsessori bir oqimli rejimda 3676 ball, koʻp oqimli rejimda esa taxminan 11 543 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, iPhone 16 Pro smartfonlariga oʻrnatiladigan Apple A18 Pro chipi bir oqimli testda oʻrtacha 3982 ball, koʻp oqimli rejimda esa 11 804 ball qayd etadi. Bu shuni anglatadiki, hamyonbop noutbuklar uchun moʻljallangan chip Apple flagmanidan atigi bir necha foizga ortda qolmoqda.

Eʼtiborli jihati shundaki, Intel Core 3 304 juda kamtarona konfiguratsiyaga ega boʻlib, u bor-yoʻgʻi 5 ta yadrodan (1 ta unumdor va 4 ta energiya tejamkor yadro) iborat. Apple A18 Pro tarkibida esa 6 yadroli CPU mavjud. Bu Intel muhandislarining arxitektura samaradorligini oshirish borasida katta yutuqlarga erishganidan dalolat beradi.

Bozordagi oʻrni va raqobat

Hozirda Wildcat Lake bazasidagi qurilmalar jahon bozorida taxminan 600 dollar atrofida sotila boshladi. Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham ushbu segmentdagi noutbuklarga talab doimo yuqori boʻlgan, chunki ular oʻqish va ofis ishlari uchun eng maqbul narx va sifat mutanosibligini taklif etadi. Taʼkidlash joizki, bunday noutbuklar koʻpincha MacBook Air kabi qimmatroq modellarga qaraganda koʻproq operativ xotira bilan taʼminlanadi.

Ushbu yangilik arzon noutbuklar segmentida inqilobiy oʻzgarish boʻlishi mumkin. Agar budjetli protsessorlar eng zamonaviy smartfon chiplari bilan tenglasha olsa, bu foydalanuvchilar uchun kamroq mablagʻ evaziga yuqori tezlikka ega qurilmalarni sotib olish imkoniyatini yaratadi. Intel kompaniyasining ushbu qadami Apple va boshqa raqobatchilarni oʻz mahsulotlarini yanada takomillashtirishga majbur qilishi aniq.

IntelAppleProtsessorWildcat LakeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:518849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfonBugun, 04:58Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi