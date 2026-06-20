Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadi

·29·Texno
Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadi

AQSH prezidenti Donald Trump sunʼiy intellekt texnologiyalarini ishlab chiquvchi yetakchi kompaniyalardan biri — Anthropic endilikda milliy xavfsizlikka tahdid solmasligini maʼlum qildi. Avvalroq Oq uy maʼmuriyati ushbu kompaniya faoliyatidan jiddiy xavotirda ekanini bildirgan edi, biroq vaziyat qisqa muddat ichida oʻzgardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Axios nashriga bergan intervyusida Trump Anthropic kompaniyasi yoki uning bosh direktori Dario Amodei milliy xavfsizlikka xavf tugʻdiradimi, degan savolga javob berar ekan: “Hozir yoʻq, lekin ehtimol, bir hafta oldin shunday edi”, deb taʼkidladi. Prezidentning soʻzlariga koʻra, kompaniya rahbariyati maʼmuriyatning eksport nazorati boʻyicha koʻrsatmalariga “juda tez” va “masʼuliyat bilan” munosabat bildirgan.

Eksport nazorati va yangi cheklovlar

Mazkur ziddiyatning asosiy sababi Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellari — Fable 5 va Mythos 5 ning xorijiy davlatlar va ularning fuqarolari uchun ochiqligi bilan bogʻliq edi. Donald Trump maʼmuriyati ushbu texnologiyalar AQSHning strategik raqiblari qoʻliga tushib qolishidan xavotirga tushib, ularga kirishni bloklashni buyurgan.

Kompaniya oʻtgan haftada ushbu buyruqqa asosan barcha foydalanuvchilar uchun mazkur modellarga kirish imkoniyatini vaqtincha oʻchirib qoʻydi. Bu qadam hukumat va texnologik gigant oʻrtasidagi muzokaralar uchun zamin yaratdi. Shu haftada Anthropic yuqori lavozimli mutaxassislari va prezident maʼmuriyati vakillari oʻrtasida xorijliklarning ilgʻor modellarga kirish tartibini muhokama qilish uchun maxsus uchrashuv rejalashtirilgan.

Texnologik bozordagi raqobat va oʻzgarishlar

Anthropic atrofidagi voqealar butun sunʼiy intellekt sanoatiga taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, Microsoft kompaniyasi oʻzining Copilot Cowork mahsulotining arzonroq versiyasini yaratish uchun Xitoyning DeepSeek V4 modelidan foydalanish imkoniyatini koʻrib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Hozirda Microsoft mahsulotlari asosan OpenAI va Anthropic modellari asosida ishlaydi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli. AQSHda sunʼiy intellektga nisbatan oʻrnatilayotgan qatʼiy nazorat choralari global miqyosda ilgʻor neyrotarmoqlardan foydalanish imkoniyatlarini cheklashi yoki ularning narxi oshishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, bu kabi siyosiy qarorlar texnologik suverenitet masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Donald Trump va Anthropic oʻrtasidagi kelishuv AQSH hukumatining sunʼiy intellekt ustidan nazoratni kuchaytirish niyatida ekanligini koʻrsatadi. Kompaniyaning hukumat talablariga tezkorlik bilan boʻysunishi esa yirik texnologik korporatsiyalar davlat xavfsizligi manfaatlarini biznes manfaatlaridan ustun qoʻyishga majbur boʻlayotganidan dalolat beradi.

Donald TrumpAnthropicSunʼiy IntellektMilliy XavfsizlikAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Microsoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarMicrosoft Windows 11 26H2 talablarini eʼlon qildi: Kutilmagan oʻzgarishlar va muddatlarBugun, 13:22Asus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiAsus ROG Astral RTX 5090 videokartasi kuchli qizish sababli ona platani shikastladiBugun, 12:55Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiKiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildiBugun, 12:28Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi