Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqda
Yaponiya avtosanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Honda kompaniyasi elektromobillar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan qattiq tanali (solid-state) akkumulyatorlar texnologiyasini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya AQSHning ushbu sohadagi eng istiqbolli startaplaridan biri — QuantumScape bilan ilmiy-tadqiqot sohasida hamkorlik shartnomasini imzoladi. Bu kelishuv kelajakda elektromobillarning quvvat zaxirasi va xavfsizligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu hamkorlik bir necha yilga moʻljallangan boʻlib, uning doirasida QuantumScape kompaniyasining QS platformasi va qattiq tanali batareyalar arxitekturasini takomillashtirish koʻzda tutilgan. Shartnoma Honda Motor tarkibidagi Honda R&D tadqiqot boʻlinmasi bilan imzolangan boʻlib, u QuantumScape uchun asosiy kontrakt hamkori sifatida faoliyat yuritadi.
Texnologik ustunlik va sinovlarQattiq tanali akkumulyatorlar anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan oʻzining yuqori energiya zichligi, tezroq quvvatlanishi va yongʻin xavfining deyarli yoʻqligi bilan ajralib turadi. Honda R&D markazi ijrochi direktori Atsushi Ogawa taʼkidlashicha, QS texnologiyasi oʻtkazilgan dastlabki baholashlarda oʻzining noyob ustunliklarini namoyish etgan. Kompaniya ushbu texnologiyani nafaqat avtomobillarda, balki boshqa turli sohalarda ham qoʻllash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda.
QuantumScape bosh direktori doktor Siva Sivaramning soʻzlariga koʻra, Honda kabi muhandislik mukammalligi va sifatga yuqori talab qoʻyadigan ishlab chiqaruvchi bilan hamkorlik ular uchun katta eʼtirofdir. Mazkur kelishuv qattiq tanali litiy-metall batareyalarga boʻlgan ishonch ortib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu tizimlar energiya saqlash samaradorligini oshirish bilan birga, ixchamlikni ham taʼminlaydi.
Global bozorga taʼsiriOʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan hududlar uchun qattiq tanali batareyalar juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bunday akkumulyatorlar haddan tashqari issiq yoki sovuq haroratlarda oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi, bu esa elektromobillarning ekspluatatsiya muddatini uzaytiradi. Honda va QuantumScape hamkorligi natijasida yaratiladigan mahsulotlar kelajakda Markaziy Osiyo bozoriga kirib keladigan yapon elektromobillarining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
Taʼkidlash joizki, QuantumScape kompaniyasi uzoq vaqtdan beri Volkswagen konserni tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanib kelinadi. Endilikda Honda kabi gigantning ham ushbu jarayonga qoʻshilishi qattiq tanali batareyalarni ommaviy ishlab chiqarish muddatini yaqinlashtiradi. Hozirda koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar 2020-yillarning oxiriga qadar ushbu texnologiyani konveyerga chiqarishni maqsad qilgan.
Ushbu koʻp yillik tadqiqot dasturi nafaqat batareyalarning oʻzini takomillashtirish, balki ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarish jarayonlarini ham optimallashtirishga qaratilgan. Bu esa kelajakda elektromobillar narxining arzonlashishiga va ularning ichki yonuv dvigatelli avtomobillar bilan toʻliq raqobatlasha olishiga xizmat qiladi.
…