Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqda

·31·Texno
Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqda

Yaponiya avtosanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Honda kompaniyasi elektromobillar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan qattiq tanali (solid-state) akkumulyatorlar texnologiyasini rivojlantirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya AQSHning ushbu sohadagi eng istiqbolli startaplaridan biri — QuantumScape bilan ilmiy-tadqiqot sohasida hamkorlik shartnomasini imzoladi. Bu kelishuv kelajakda elektromobillarning quvvat zaxirasi va xavfsizligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu hamkorlik bir necha yilga moʻljallangan boʻlib, uning doirasida QuantumScape kompaniyasining QS platformasi va qattiq tanali batareyalar arxitekturasini takomillashtirish koʻzda tutilgan. Shartnoma Honda Motor tarkibidagi Honda R&D tadqiqot boʻlinmasi bilan imzolangan boʻlib, u QuantumScape uchun asosiy kontrakt hamkori sifatida faoliyat yuritadi.

Texnologik ustunlik va sinovlar

Qattiq tanali akkumulyatorlar anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan oʻzining yuqori energiya zichligi, tezroq quvvatlanishi va yongʻin xavfining deyarli yoʻqligi bilan ajralib turadi. Honda R&D markazi ijrochi direktori Atsushi Ogawa taʼkidlashicha, QS texnologiyasi oʻtkazilgan dastlabki baholashlarda oʻzining noyob ustunliklarini namoyish etgan. Kompaniya ushbu texnologiyani nafaqat avtomobillarda, balki boshqa turli sohalarda ham qoʻllash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda.

QuantumScape bosh direktori doktor Siva Sivaramning soʻzlariga koʻra, Honda kabi muhandislik mukammalligi va sifatga yuqori talab qoʻyadigan ishlab chiqaruvchi bilan hamkorlik ular uchun katta eʼtirofdir. Mazkur kelishuv qattiq tanali litiy-metall batareyalarga boʻlgan ishonch ortib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu tizimlar energiya saqlash samaradorligini oshirish bilan birga, ixchamlikni ham taʼminlaydi.

Global bozorga taʼsiri

Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan hududlar uchun qattiq tanali batareyalar juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bunday akkumulyatorlar haddan tashqari issiq yoki sovuq haroratlarda oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi, bu esa elektromobillarning ekspluatatsiya muddatini uzaytiradi. Honda va QuantumScape hamkorligi natijasida yaratiladigan mahsulotlar kelajakda Markaziy Osiyo bozoriga kirib keladigan yapon elektromobillarining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Taʼkidlash joizki, QuantumScape kompaniyasi uzoq vaqtdan beri Volkswagen konserni tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanib kelinadi. Endilikda Honda kabi gigantning ham ushbu jarayonga qoʻshilishi qattiq tanali batareyalarni ommaviy ishlab chiqarish muddatini yaqinlashtiradi. Hozirda koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar 2020-yillarning oxiriga qadar ushbu texnologiyani konveyerga chiqarishni maqsad qilgan.

Ushbu koʻp yillik tadqiqot dasturi nafaqat batareyalarning oʻzini takomillashtirish, balki ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarish jarayonlarini ham optimallashtirishga qaratilgan. Bu esa kelajakda elektromobillar narxining arzonlashishiga va ularning ichki yonuv dvigatelli avtomobillar bilan toʻliq raqobatlasha olishiga xizmat qiladi.

HondaQuantumScapeElektromobilAkkumulyatorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi