Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emas

·25·Texno
Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emas

Signal messenjeri prezidenti Meredith Whittaker sun’iy intellekt texnologiyalariga ortiqcha ishonish va shaxsiy ma’lumotlarni ularga topshirishning xavflari haqida jiddiy bayonot bilan chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, ChatGPT yoki Claude kabi tizimlar foydalanuvchilarning yaqin sirdoshi yoki ongli suhbatdoshi emas, balki ulkan ma’lumotlar bazasini qayta ishlovchi vositalardir. Bu haqda Bloomberg nashriga berilgan intervyuda batafsil soʻz yuritildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Meredith Whittaker sun’iy intellektning inson ongi bilan tenglashtirilishiga mutlaqo qarshi ekanini ta’kidladi. "Bular sizning doʻstingiz emas. Ular ongli mavjudotlar yoki his-tuygʻuga ega suhbatdoshlar emas", — deya qayd etdi u. Signal rahbari oʻzi ham ba’zan hujjatlarni formatlashda ushbu texnologiyalardan foydalanishini tan oldi, biroq ularga hech qachon savol bermasligini va oʻz fikrlash jarayonini mashinalarga ishonmasligini bildirdi.

Maxfiylik va nazorat masalasi

Intervyu davomida Microsoft AI rahbari Mustafa Suleyman’ning Microsoft Copilot yordamida Rojdestvo xaridlarini amalga oshirish haqidagi prognozi ham muhokama qilindi. Whittaker’ning fikricha, sun’iy intellektga bunday vazifalarni topshirish foydalanuvchining bank kartalari, brauzer tarixi, shaxsiy yozishmalari va uy manziliga toʻliq ruxsat berishni anglatadi. Bu esa raqamli xavfsizlik nuqtai nazaridan ulkan xatardir.

Signal rahbari bunday tizimlar oilaviy guruhlardagi suhbatlarni kuzatishi va foydalanuvchi nomidan xabar yuborishi mumkinligidan xavotirda. Uning ta’kidlashicha, bir nechta ilova va xizmatlarga keng koʻlamli kirish huquqiga ega boʻlgan tizim shaxsiy hayot daxlsizligini yoʻqqa chiqaradi. Signal messenjeri kontekstida bu kabi holatlar oʻziga xos "orqa eshik" (backdoor) vazifasini oʻtab, xavfsizlik tizimini zaiflashtirishi mumkin.

Whittaker oʻz fikrlash va yozish jarayoniga juda jiddiy yondashishini aytib oʻtdi. U yangi gʻoyalarni shakllantirish jarayoni mavjud ma’lumotlarni shunchaki umumlashtiruvchi tizimlar tomonidan soyada qoldirilishini istamaydi. Uning fikricha, sun’iy intellekt javoblari koʻpincha internetdagi bor ma’lumotlarning oʻrtacha koʻrsatkichidan iborat boʻlib, insonning oʻziga xos ijodiy yondashuvini oʻldirishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu ogohlantirish dolzarbdir. Mamlakatimizda ChatGPT va boshqa botlardan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, shaxsiy ma’lumotlar, bank rekvizitlari va maxfiy yozishmalarni uchinchi tomon tizimlariga ishonib topshirish kiberfiribgarlik uchun yoʻl ochishi mumkin. Signal rahbari ta’kidlaganidek, texnologiya har qancha qulay boʻlmasin, u shaxsiy chegaralarni buzmasligi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Meredith Whittaker foydalanuvchilarni raqamli gigantlar tomonidan taqdim etilayotgan "aqlli yordamchilar"ga nisbatan hushyor boʻlishga chaqirdi. Uning fikricha, maxfiylikni saqlashning yagona yoʻli — sun’iy intellektga barcha ma’lumotlarni ochiq holda taqdim etmaslik va uning imkoniyatlaridan faqat texnik vosita sifatida foydalanishdir.

SignalSun’iy IntellektChatGPTMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaKvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaBugun, 01:55GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiGeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiBugun, 01:28In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi