Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emas
Signal messenjeri prezidenti Meredith Whittaker sun’iy intellekt texnologiyalariga ortiqcha ishonish va shaxsiy ma’lumotlarni ularga topshirishning xavflari haqida jiddiy bayonot bilan chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, ChatGPT yoki Claude kabi tizimlar foydalanuvchilarning yaqin sirdoshi yoki ongli suhbatdoshi emas, balki ulkan ma’lumotlar bazasini qayta ishlovchi vositalardir. Bu haqda Bloomberg nashriga berilgan intervyuda batafsil soʻz yuritildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Meredith Whittaker sun’iy intellektning inson ongi bilan tenglashtirilishiga mutlaqo qarshi ekanini ta’kidladi. "Bular sizning doʻstingiz emas. Ular ongli mavjudotlar yoki his-tuygʻuga ega suhbatdoshlar emas", — deya qayd etdi u. Signal rahbari oʻzi ham ba’zan hujjatlarni formatlashda ushbu texnologiyalardan foydalanishini tan oldi, biroq ularga hech qachon savol bermasligini va oʻz fikrlash jarayonini mashinalarga ishonmasligini bildirdi.
Maxfiylik va nazorat masalasiIntervyu davomida Microsoft AI rahbari Mustafa Suleyman’ning Microsoft Copilot yordamida Rojdestvo xaridlarini amalga oshirish haqidagi prognozi ham muhokama qilindi. Whittaker’ning fikricha, sun’iy intellektga bunday vazifalarni topshirish foydalanuvchining bank kartalari, brauzer tarixi, shaxsiy yozishmalari va uy manziliga toʻliq ruxsat berishni anglatadi. Bu esa raqamli xavfsizlik nuqtai nazaridan ulkan xatardir.
Signal rahbari bunday tizimlar oilaviy guruhlardagi suhbatlarni kuzatishi va foydalanuvchi nomidan xabar yuborishi mumkinligidan xavotirda. Uning ta’kidlashicha, bir nechta ilova va xizmatlarga keng koʻlamli kirish huquqiga ega boʻlgan tizim shaxsiy hayot daxlsizligini yoʻqqa chiqaradi. Signal messenjeri kontekstida bu kabi holatlar oʻziga xos "orqa eshik" (backdoor) vazifasini oʻtab, xavfsizlik tizimini zaiflashtirishi mumkin.
Whittaker oʻz fikrlash va yozish jarayoniga juda jiddiy yondashishini aytib oʻtdi. U yangi gʻoyalarni shakllantirish jarayoni mavjud ma’lumotlarni shunchaki umumlashtiruvchi tizimlar tomonidan soyada qoldirilishini istamaydi. Uning fikricha, sun’iy intellekt javoblari koʻpincha internetdagi bor ma’lumotlarning oʻrtacha koʻrsatkichidan iborat boʻlib, insonning oʻziga xos ijodiy yondashuvini oʻldirishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu ogohlantirish dolzarbdir. Mamlakatimizda ChatGPT va boshqa botlardan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, shaxsiy ma’lumotlar, bank rekvizitlari va maxfiy yozishmalarni uchinchi tomon tizimlariga ishonib topshirish kiberfiribgarlik uchun yoʻl ochishi mumkin. Signal rahbari ta’kidlaganidek, texnologiya har qancha qulay boʻlmasin, u shaxsiy chegaralarni buzmasligi lozim.
Xulosa qilib aytganda, Meredith Whittaker foydalanuvchilarni raqamli gigantlar tomonidan taqdim etilayotgan "aqlli yordamchilar"ga nisbatan hushyor boʻlishga chaqirdi. Uning fikricha, maxfiylikni saqlashning yagona yoʻli — sun’iy intellektga barcha ma’lumotlarni ochiq holda taqdim etmaslik va uning imkoniyatlaridan faqat texnik vosita sifatida foydalanishdir.
…