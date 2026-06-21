Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining hamyonbop va yuqori quvvatli smartfonlar qatorini yangilashga tayyorlanmoqda. Kompaniya ijtimoiy tarmoqlarda Galaxy M47 5G modelining ilk rasmiy tizerlarini eʼlon qilib, qurilmani «keyingi darajadagi monstr» (Next Level Monster) deya taʼriflamoqda. Bu model oʻzidan oldingi versiyalarning anʼanasini davom ettirgan holda, asosiy eʼtiborni unumdorlik va avtonom ish vaqtiga qaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung tomonidan taqdim etilgan qisqa videorolikda smartfonning oʻyinlardagi imkoniyatlariga urgʻu berilgan. Qurilma foydalanuvchilarga silliq grafik interfeys, yuqori kadrlar chastotasi va uzoq davom etadigan geyming seanslarini vaʼda qilmoqda. Bu esa Galaxy M seriyasining oʻziga xos belgisi boʻlgan katta sigʻimli akkumulyator anʼanasi yangi modelda ham saqlanib qolishidan dalolat beradi.
Texnik xususiyatlar va kutilayotgan yangiliklarDastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 5G smartfoni Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu chipset oʻrta darajadagi qurilmalar uchun moʻljallangan boʻlib, energiya samaradorligi va koʻp vazifali rejimda ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi. Shuningdek, qurilma 8 GB tezkor xotira bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda, bu esa zamonaviy ilovalar va ogʻir oʻyinlar uchun yetarli hisoblanadi.
Dasturiy taʼminot borasida ham qiziqarli yangiliklar mavjud. Taxminlarga koʻra, smartfon qutidan Android 16 operatsion tizimi va Samsung kompaniyasining eng soʻnggi One UI qobigʻi bilan chiqishi mumkin. Agar bu maʼlumot tasdiqlansa, Galaxy M47 5G bozordagi eng yangi dasturiy taʼminotga ega boʻlgan ilk oʻrta toifadagi smartfonlardan biriga aylanadi.
Samsung ushbu modelning asosiy savdo maydoni sifatida Hindistonni tanlagan, biroq tez orada qurilma boshqa mintaqalarda, jumladan, Markaziy Osiyo va Oʻzbekiston bozorlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Galaxy M seriyasi oʻzining hamyonbop narxi va kuchli akkumulyatori tufayli oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida juda ommalashgan boʻlib, yangi model ham ushbu muvaffaqiyatni takrorlashi mumkin.
Smartfonning tashqi koʻrinishi va kameralar tizimi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, tizerdagi tasvirlar qurilmaning zamonaviy va ixcham dizaynga ega boʻlishini koʻrsatmoqda. Kompaniya yaqin kunlarda rasmiy taqdimot sanasini va qurilmaning barcha texnik parametrlarini ochiqlashi kutilmoqda.
…