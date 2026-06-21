Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildi

·42·Texno
Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining hamyonbop va yuqori quvvatli smartfonlar qatorini yangilashga tayyorlanmoqda. Kompaniya ijtimoiy tarmoqlarda Galaxy M47 5G modelining ilk rasmiy tizerlarini eʼlon qilib, qurilmani «keyingi darajadagi monstr» (Next Level Monster) deya taʼriflamoqda. Bu model oʻzidan oldingi versiyalarning anʼanasini davom ettirgan holda, asosiy eʼtiborni unumdorlik va avtonom ish vaqtiga qaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Samsung tomonidan taqdim etilgan qisqa videorolikda smartfonning oʻyinlardagi imkoniyatlariga urgʻu berilgan. Qurilma foydalanuvchilarga silliq grafik interfeys, yuqori kadrlar chastotasi va uzoq davom etadigan geyming seanslarini vaʼda qilmoqda. Bu esa Galaxy M seriyasining oʻziga xos belgisi boʻlgan katta sigʻimli akkumulyator anʼanasi yangi modelda ham saqlanib qolishidan dalolat beradi.

Texnik xususiyatlar va kutilayotgan yangiliklar

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 5G smartfoni Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu chipset oʻrta darajadagi qurilmalar uchun moʻljallangan boʻlib, energiya samaradorligi va koʻp vazifali rejimda ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi. Shuningdek, qurilma 8 GB tezkor xotira bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda, bu esa zamonaviy ilovalar va ogʻir oʻyinlar uchun yetarli hisoblanadi.

Dasturiy taʼminot borasida ham qiziqarli yangiliklar mavjud. Taxminlarga koʻra, smartfon qutidan Android 16 operatsion tizimi va Samsung kompaniyasining eng soʻnggi One UI qobigʻi bilan chiqishi mumkin. Agar bu maʼlumot tasdiqlansa, Galaxy M47 5G bozordagi eng yangi dasturiy taʼminotga ega boʻlgan ilk oʻrta toifadagi smartfonlardan biriga aylanadi.

Samsung ushbu modelning asosiy savdo maydoni sifatida Hindistonni tanlagan, biroq tez orada qurilma boshqa mintaqalarda, jumladan, Markaziy Osiyo va Oʻzbekiston bozorlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Galaxy M seriyasi oʻzining hamyonbop narxi va kuchli akkumulyatori tufayli oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida juda ommalashgan boʻlib, yangi model ham ushbu muvaffaqiyatni takrorlashi mumkin.

Smartfonning tashqi koʻrinishi va kameralar tizimi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, tizerdagi tasvirlar qurilmaning zamonaviy va ixcham dizaynga ega boʻlishini koʻrsatmoqda. Kompaniya yaqin kunlarda rasmiy taqdimot sanasini va qurilmaning barcha texnik parametrlarini ochiqlashi kutilmoqda.

SamsungGalaxy M47SmartfonTexnologiyaAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynXiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynBugun, 12:28Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaSpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaBugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi