Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdi
Dunyoga mashhur videooʻyinlar ishlab chiqaruvchi Ubisoft kompaniyasining asoschilaridan biri Claude Guillemot 69 yoshida fojiali tarzda hayotdan koʻz yumdi. Bloomberg va Fransiya OAVlarining xabar berishicha, tadbirkor oʻzi boshqarayotgan samolyotning halokatga uchrashi natijasida vafot etgan. Ushbu hodisa nafaqat Fransiya biznes doiralari, balki butun jahon geyming sanoati uchun kutilmagan yoʻqotish boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Fojia Fransiyaning La Baule kurort shaharchasida yuz bergan. Maʼlumotlarga koʻra, Claude Guillemot kichik samolyot bortida boʻlgan ikki kishidan biri edi. Afsuski, halokat oqibatida samolyotdagi har ikki shaxs ham vafot etgan. Hozirda tegishli organlar hodisa sabablarini oʻrganmoqda, biroq dastlabki taxminlar texnik nosozlik yoki noqulay ob-havo sharoiti bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Oʻyin sanoatidagi ulkan merosClaude Guillemot 1986-yilda oʻzining toʻrt nafar akasi bilan birgalikda Ubisoft kompaniyasiga asos solgan edi. Oʻtgan oʻn yilliklar davomida ushbu kompaniya kichik oilaviy biznesdan dunyoning eng yirik oʻyin korporatsiyalaridan biriga aylandi. Bugungi kunda Ubisoft Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia va Tom Clancy kabi afsonaviy franshizalari bilan barcha qitʼalardagi geymerlarga yaxshi tanish.
Garchi Ubisoft boshqaruvida uning akasi Yves Guillemot bosh ijrochi direktor (CEO) sifatida faoliyat yuritayotgan boʻlsa-da, Claude oilaviy biznesning strategik rivojlanishida muhim rol oʻynab kelgan. Shuningdek, u geyming va audio aksessuarlar ishlab chiqaruvchi Guillemot Corp. kompaniyasining raisi lavozimida ham ishlagan. Uning rahbarligi ostida oʻyin sanoati uchun moʻljallangan koʻplab innovatsion qurilmalar bozorga chiqarilgan.
Ubisoft kompaniyasi rasmiy bayonot bilan chiqib, asoschining vafoti munosabati bilan chuqur qaygʻuda ekanini bildirdi. "Ubisoft guruhi hammuassisi va Guillemot Corp. raisi Claude Guillemotning baxtsiz hodisa oqibatida vafot etganini chuqur qaygʻu bilan maʼlum qilamiz. Hozirgi ogʻir damlarda bizning fikr-u xayolimiz uning oilasi va yaqinlari bilan birga", deyiladi kompaniya xabarida.
Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ixlosmandlari uchun ham Ubisoft mahsulotlari begona emas. Kompaniya yaratgan oʻyinlar mamlakatimizdagi kompyuter klublari va shaxsiy foydalanuvchilar orasida eng ommabop kontentlardan biri hisoblanadi. Claude Guillemotning vafoti ushbu ulkan imperiyaning kelgusi rejalariga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum, biroq kompaniya boshqaruvi hamon Guillemotlar oilasi qoʻlida qolmoqda.
Hozircha kompaniya va oila aʼzolari ushbu fojia yuzasidan qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqlamaslikka qaror qilishgan. Bu kabi yoʻqotishlar texnologiya olamida kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, uzoq yillik tajribaga ega rahbarning vafoti soha vakillari tomonidan katta yoʻqotish sifatida baholanmoqda.
…