Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdi

·0·Texno
Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdi

Dunyoga mashhur videooʻyinlar ishlab chiqaruvchi Ubisoft kompaniyasining asoschilaridan biri Claude Guillemot 69 yoshida fojiali tarzda hayotdan koʻz yumdi. Bloomberg va Fransiya OAVlarining xabar berishicha, tadbirkor oʻzi boshqarayotgan samolyotning halokatga uchrashi natijasida vafot etgan. Ushbu hodisa nafaqat Fransiya biznes doiralari, balki butun jahon geyming sanoati uchun kutilmagan yoʻqotish boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fojia Fransiyaning La Baule kurort shaharchasida yuz bergan. Maʼlumotlarga koʻra, Claude Guillemot kichik samolyot bortida boʻlgan ikki kishidan biri edi. Afsuski, halokat oqibatida samolyotdagi har ikki shaxs ham vafot etgan. Hozirda tegishli organlar hodisa sabablarini oʻrganmoqda, biroq dastlabki taxminlar texnik nosozlik yoki noqulay ob-havo sharoiti bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Oʻyin sanoatidagi ulkan meros

Claude Guillemot 1986-yilda oʻzining toʻrt nafar akasi bilan birgalikda Ubisoft kompaniyasiga asos solgan edi. Oʻtgan oʻn yilliklar davomida ushbu kompaniya kichik oilaviy biznesdan dunyoning eng yirik oʻyin korporatsiyalaridan biriga aylandi. Bugungi kunda Ubisoft Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia va Tom Clancy kabi afsonaviy franshizalari bilan barcha qitʼalardagi geymerlarga yaxshi tanish.

Garchi Ubisoft boshqaruvida uning akasi Yves Guillemot bosh ijrochi direktor (CEO) sifatida faoliyat yuritayotgan boʻlsa-da, Claude oilaviy biznesning strategik rivojlanishida muhim rol oʻynab kelgan. Shuningdek, u geyming va audio aksessuarlar ishlab chiqaruvchi Guillemot Corp. kompaniyasining raisi lavozimida ham ishlagan. Uning rahbarligi ostida oʻyin sanoati uchun moʻljallangan koʻplab innovatsion qurilmalar bozorga chiqarilgan.

Ubisoft kompaniyasi rasmiy bayonot bilan chiqib, asoschining vafoti munosabati bilan chuqur qaygʻuda ekanini bildirdi. "Ubisoft guruhi hammuassisi va Guillemot Corp. raisi Claude Guillemotning baxtsiz hodisa oqibatida vafot etganini chuqur qaygʻu bilan maʼlum qilamiz. Hozirgi ogʻir damlarda bizning fikr-u xayolimiz uning oilasi va yaqinlari bilan birga", deyiladi kompaniya xabarida.

Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ixlosmandlari uchun ham Ubisoft mahsulotlari begona emas. Kompaniya yaratgan oʻyinlar mamlakatimizdagi kompyuter klublari va shaxsiy foydalanuvchilar orasida eng ommabop kontentlardan biri hisoblanadi. Claude Guillemotning vafoti ushbu ulkan imperiyaning kelgusi rejalariga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum, biroq kompaniya boshqaruvi hamon Guillemotlar oilasi qoʻlida qolmoqda.

Hozircha kompaniya va oila aʼzolari ushbu fojia yuzasidan qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqlamaslikka qaror qilishgan. Bu kabi yoʻqotishlar texnologiya olamida kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, uzoq yillik tajribaga ega rahbarning vafoti soha vakillari tomonidan katta yoʻqotish sifatida baholanmoqda.

UbisoftClaude GuillemotAviahalokatGeymingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiQahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiKecha, 23:20Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiYer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildiKecha, 22:59Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiKecha, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi