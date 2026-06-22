Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadi
Xitoyning Oppo kompaniyasi xalqaro bozorlar uchun moʻljallangan Reno 16 smartfonlar seriyasining keng koʻlamli reklama kampaniyasini boshladi. Brendning rasmiy sayti hamda Amazon va Flipkart kabi yirik savdo platformalarida paydo boʻlgan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, navbatdagi taqdimot nafaqat yangi telefonlar, balki kutilmagan texnologik yechimlar bilan ham boyitiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod qurilmalari orasida eng koʻp eʼtiborni tortayotgani — Oppo Bubble deb nomlangan noodatiy aksessuardir. Bu ixcham, dumaloq shakldagi AMOLED-displey boʻlib, u smartfonning orqa paneliga magnit yordamida biriktiriladi. Ushbu gadjet tashqi vizoiskatel (koʻrinishni nazorat qilish ekrani) vazifasini oʻtaydi va foydalanuvchilarga asosiy kameralar yordamida yuqori sifatli selfilar olish imkoniyatini beradi.
Kengaytirilgan modellar qatori va yangi quloqchinlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reno 16 turkumi oʻz ichiga bir vaqtning oʻzida bir nechta modellarni qamrab olishi kutilmoqda. Taqdim etilishi kutilayotgan qurilmalar roʻyxati quyidagicha:
- Reno 16c va Reno 16F;
- Reno 16 FS;
- Standart Reno 16;
- Reno 16 Pro va ixcham Reno 16 Pro Mini.
Smartfonlar bilan bir qatorda Oppo Enco Air 5 simsiz quloqchinlari ham debyut qiladi. Mazkur model kompaniya iyerarxiyasida hozirgi Enco Air 5 Pro versiyasidan bir pogʻona pastroqda joylashadi va hamyonbop segmentda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.
Oppo brendi Oʻzbekiston smartfon bozorida ham mustahkam oʻringa ega. Reno seriyasi oʻzining nafis dizayni va portret suratga olish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Yangi Reno 16 seriyasining, ayniqsa, magnitli ekranga ega aksessuar bilan birga kelishi ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchi yoshlar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
Hozircha kompaniya qurilmalarning aniq texnik xususiyatlari va narxlarini sir tutmoqda. Biroq, reklama bannerlarining faol koʻpayishi rasmiy taqdimot marosimi juda yaqin kunlarda boʻlib oʻtishidan dalolat beradi.
…