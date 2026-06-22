Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadi

·28·Texno
Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadi

Xitoyning Oppo kompaniyasi xalqaro bozorlar uchun moʻljallangan Reno 16 smartfonlar seriyasining keng koʻlamli reklama kampaniyasini boshladi. Brendning rasmiy sayti hamda Amazon va Flipkart kabi yirik savdo platformalarida paydo boʻlgan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, navbatdagi taqdimot nafaqat yangi telefonlar, balki kutilmagan texnologik yechimlar bilan ham boyitiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod qurilmalari orasida eng koʻp eʼtiborni tortayotgani — Oppo Bubble deb nomlangan noodatiy aksessuardir. Bu ixcham, dumaloq shakldagi AMOLED-displey boʻlib, u smartfonning orqa paneliga magnit yordamida biriktiriladi. Ushbu gadjet tashqi vizoiskatel (koʻrinishni nazorat qilish ekrani) vazifasini oʻtaydi va foydalanuvchilarga asosiy kameralar yordamida yuqori sifatli selfilar olish imkoniyatini beradi.

Kengaytirilgan modellar qatori va yangi quloqchinlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reno 16 turkumi oʻz ichiga bir vaqtning oʻzida bir nechta modellarni qamrab olishi kutilmoqda. Taqdim etilishi kutilayotgan qurilmalar roʻyxati quyidagicha:

  • Reno 16c va Reno 16F;
  • Reno 16 FS;
  • Standart Reno 16;
  • Reno 16 Pro va ixcham Reno 16 Pro Mini.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu modellarning barchasi ham bir vaqtda barcha bozorlarda sotuvga chiqmaydi. Qurilmalar jamlanmasi hududiy talab va strategiyadan kelib chiqqan holda farqlanishi mumkin. Masalan, Pro Mini versiyasi kichik oʻlchamli, ammo kuchli flagmanlarni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Smartfonlar bilan bir qatorda Oppo Enco Air 5 simsiz quloqchinlari ham debyut qiladi. Mazkur model kompaniya iyerarxiyasida hozirgi Enco Air 5 Pro versiyasidan bir pogʻona pastroqda joylashadi va hamyonbop segmentda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Oppo brendi Oʻzbekiston smartfon bozorida ham mustahkam oʻringa ega. Reno seriyasi oʻzining nafis dizayni va portret suratga olish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Yangi Reno 16 seriyasining, ayniqsa, magnitli ekranga ega aksessuar bilan birga kelishi ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchi yoshlar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

Hozircha kompaniya qurilmalarning aniq texnik xususiyatlari va narxlarini sir tutmoqda. Biroq, reklama bannerlarining faol koʻpayishi rasmiy taqdimot marosimi juda yaqin kunlarda boʻlib oʻtishidan dalolat beradi.

OppoReno 16SmartfonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiXitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiBugun, 08:59AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiBugun, 06:59Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiPentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiBugun, 06:23NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi