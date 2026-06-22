Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdi

·21·Texno
Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Elektr oʻrniga yorugʻlik yordamida maʼlumotlarni qayta ishlovchi optik kompyuterlar bu borada eng istiqbolli yechim sanalsa-da, ulardan foydalanishdagi texnik murakkabliklar va yuqori xarajatlar keng ommalashishga toʻsqinlik qilmoqda. Xitoylik tadqiqotchilar ushbu muammoni hal qilish maqsadida optik tizimlarning toʻlaqonli “raqamli egizagi” — Digital Twin Optical Computing System (DT-OCS) platformasini ishlab chiqishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Opto-Electronic Advances jurnalida chop etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi tizim real optik uskunaga ulanmagan holda uning xatti-harakatlarini dasturiy simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, endilikda olimlar qimmatbaho foton chiplari va murakkab qurilmalarga bevosita kirish huquqini kutmasdan, oʻz algoritmlarini virtual muhitda sinab koʻrishlari mumkin boʻladi. Avvallari tadqiqotchilar navbat kutishlari va har bir yangi tajriba oldidan uskunani qaytadan kalibrlashlariga toʻgʻri kelar edi.

DT-OCS tizimining ishlash tamoyili va afzalliklari

DT-OCS tizimi yuqori aniqlikdagi simulyator vazifasini oʻtaydi va u fizik tizim bilan parallel ravishda ishlaydi. Sinovlar davomida olimlar kremniy fotonikasiga asoslangan foton chipi va yuqori tezlikdagi optik hisoblash majmuasidan foydalanishdi. Tizim tasvirlarni tasniflash va ketma-ket qaror qabul qilish kabi sunʼiy intellekt vazifalarida tekshirib koʻrildi. Natijalar hayratlanarli: raqamli modelda oʻqitilgan parametrlar real uskunaga hech qanday qoʻshimcha sozlashlarsiz koʻchirib oʻtkazilganda, fizik tizimning samaradorligi virtual model bashoratlari bilan deyarli bir xil chiqdi.

Ushbu yondashuvning asosiy yutugʻi tajribalar uchun sarflanadigan vaqt va mablagʻning sezilarli darajada tejalishidir. Bir vaqtning oʻzida bir nechta ilmiy guruhlar bitta qurilmaning raqamli nusxasida turli vazifalarni ishlab chiqishlari mumkin. Bu esa optik kompyuterlarni noyob va ixtisoslashgan laboratoriya uskunalaridan hamma foydalana oladigan ochiq tadqiqot infratuzilmasiga aylantiradi.

Loyiha mualliflari DT-OCS platformasini va unga tegishli maʼlumotlar toʻplamini ochiq foydalanishga topshirishdi. Endilikda dunyoning istalgan nuqtasidagi dasturchilar va muhandislar oʻzlarining shaxsiy optik uskunalariga ega boʻlmasalar-da, ushbu platforma yordamida yangi algoritmlarni oʻqitishlari va tekshirishlari mumkin boʻladi. ixbt.com xabariga koʻra, bunday ochiqlik sohadagi innovatsiyalar surʼatini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, zamonaviy optik hisoblash platformalari nafaqat fizik qurilmalardan, balki ularning dasturiy ekvivalentlaridan ham iborat boʻlishi kerak. Bu kabi raqamli egizaklar kelajakda NVIDIA yoki Google kabi gigantlar tomonidan taqdim etilayotgan anʼanaviy hisoblash tizimlariga munosib raqobatchi boʻla oladigan optik protsessorlarning yaratilishini tezlashtiradi.

TexnologiyaOptik KompyuterSunʼiy IntellektFotonikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiOppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiBugun, 08:24AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiBugun, 06:59Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiPentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiBugun, 06:23NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi