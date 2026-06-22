Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Elektr oʻrniga yorugʻlik yordamida maʼlumotlarni qayta ishlovchi optik kompyuterlar bu borada eng istiqbolli yechim sanalsa-da, ulardan foydalanishdagi texnik murakkabliklar va yuqori xarajatlar keng ommalashishga toʻsqinlik qilmoqda. Xitoylik tadqiqotchilar ushbu muammoni hal qilish maqsadida optik tizimlarning toʻlaqonli “raqamli egizagi” — Digital Twin Optical Computing System (DT-OCS) platformasini ishlab chiqishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Opto-Electronic Advances jurnalida chop etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi tizim real optik uskunaga ulanmagan holda uning xatti-harakatlarini dasturiy simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, endilikda olimlar qimmatbaho foton chiplari va murakkab qurilmalarga bevosita kirish huquqini kutmasdan, oʻz algoritmlarini virtual muhitda sinab koʻrishlari mumkin boʻladi. Avvallari tadqiqotchilar navbat kutishlari va har bir yangi tajriba oldidan uskunani qaytadan kalibrlashlariga toʻgʻri kelar edi.
DT-OCS tizimining ishlash tamoyili va afzalliklariDT-OCS tizimi yuqori aniqlikdagi simulyator vazifasini oʻtaydi va u fizik tizim bilan parallel ravishda ishlaydi. Sinovlar davomida olimlar kremniy fotonikasiga asoslangan foton chipi va yuqori tezlikdagi optik hisoblash majmuasidan foydalanishdi. Tizim tasvirlarni tasniflash va ketma-ket qaror qabul qilish kabi sunʼiy intellekt vazifalarida tekshirib koʻrildi. Natijalar hayratlanarli: raqamli modelda oʻqitilgan parametrlar real uskunaga hech qanday qoʻshimcha sozlashlarsiz koʻchirib oʻtkazilganda, fizik tizimning samaradorligi virtual model bashoratlari bilan deyarli bir xil chiqdi.
Ushbu yondashuvning asosiy yutugʻi tajribalar uchun sarflanadigan vaqt va mablagʻning sezilarli darajada tejalishidir. Bir vaqtning oʻzida bir nechta ilmiy guruhlar bitta qurilmaning raqamli nusxasida turli vazifalarni ishlab chiqishlari mumkin. Bu esa optik kompyuterlarni noyob va ixtisoslashgan laboratoriya uskunalaridan hamma foydalana oladigan ochiq tadqiqot infratuzilmasiga aylantiradi.
Loyiha mualliflari DT-OCS platformasini va unga tegishli maʼlumotlar toʻplamini ochiq foydalanishga topshirishdi. Endilikda dunyoning istalgan nuqtasidagi dasturchilar va muhandislar oʻzlarining shaxsiy optik uskunalariga ega boʻlmasalar-da, ushbu platforma yordamida yangi algoritmlarni oʻqitishlari va tekshirishlari mumkin boʻladi. ixbt.com xabariga koʻra, bunday ochiqlik sohadagi innovatsiyalar surʼatini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, zamonaviy optik hisoblash platformalari nafaqat fizik qurilmalardan, balki ularning dasturiy ekvivalentlaridan ham iborat boʻlishi kerak. Bu kabi raqamli egizaklar kelajakda NVIDIA yoki Google kabi gigantlar tomonidan taqdim etilayotgan anʼanaviy hisoblash tizimlariga munosib raqobatchi boʻla oladigan optik protsessorlarning yaratilishini tezlashtiradi.
…