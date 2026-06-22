Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildi

·20·Texno
Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildi

NASA mutaxassislari koinot tadqiqotlarida yangi davrni boshlab berishi kutilayotgan Nancy Grace Roman kosmik teleskopini Florida shtatidagi Kennedi nomidagi koinot markaziga muvaffaqiyatli yetkazib kelishdi. Ushbu ulkan qurilma maxsus himoya konteynerida Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF) binosiga joylashtirildi. Bu yerda apparat parvoz oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichlaridan oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda muhandislar teleskopning barcha tizimlarini sinovdan oʻtkazish, yonilgʻi bilan toʻldirish va ochiq koinotning ogʻir sharoitlarida ishlashga moslashtirish jarayonlarini boshlab yuborishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur missiya koinotning keng koʻlamli xaritalarini yaratish va insoniyatga hali nomaʼlum boʻlgan koʻplab savollarga javob topish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va ilmiy missiya

Nancy Grace Roman teleskopi 2,4 metrli asosiy koʻzgu va oʻta keng burchakli optika bilan jihozlangan. Bu texnologiya olimlarga qorongʻu energiya, ekzoplanetalar va koinotning umumiy tuzilishini misli koʻrilmagan aniqlikda oʻrganish imkonini beradi. Qurilma Yerdan taxminan 1,5 million kilometr uzoqlikda joylashgan nuqtada faoliyat yuritadi va koinotning ulkan hududlarini bir vaqtning oʻzida suratga olish qobiliyatiga ega boʻladi.

Maʼlum qilinishicha, teleskopni tashish jarayoni Pegasus barjasi yordamida amalga oshirilgan. Kosmik mavzularga ixtisoslashgan fotograf Jerry Pike dron yordamida ushbu barjaning Kennedi markaziga yetib kelish jarayonini tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qildi. Bu koinot ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotdi va missiyaning muhimligini yana bir bor tasdiqladi.

SpaceX Falcon Heavy raketasi yordamida parvoz

Ushbu murakkab ilmiy apparatni orbitaga olib chiqish vazifasi Elon Musk egalik qiladigan SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy raketasiga yuklatilgan. Uchta tezlatkichga ega boʻlgan ushbu quvvatli raketa teleskopni LC-39A start maydonchasidan koinotga olib chiqadi. Falcon Heavy oʻzining yuk koʻtarish quvvati va ishonchliligi bilan bunday strategik loyihalar uchun eng maqbul tanlov hisoblanadi.

Missiyaning rasmiy starti joriy yilning 30-avgust kuniga rejalashtirilgan. Agar barcha tayyorgarlik ishlari koʻngildagidek kechsa, kuzning ilk oylarida insoniyat koinotni oʻrganishda yangi bosqichga qadam qoʻyadi. Nancy Grace Roman teleskopi Hubble va James Webb teleskoplarining imkoniyatlarini toʻldirgan holda, koinotning evolyutsiyasi haqida qimmatli maʼlumotlar toʻplashga xizmat qiladi.

NASASpaceXFalcon HeavyNancy Grace RomanKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21Xitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiXitoylik olimlar optik kompyuterlarning raqamli egizagini yaratishdiBugun, 08:59Oppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiOppo yangi Reno 16 smartfonlari va noodatiy Bubble aksessuarini namoyish etadiBugun, 08:24AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi