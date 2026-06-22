Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildi
NASA mutaxassislari koinot tadqiqotlarida yangi davrni boshlab berishi kutilayotgan Nancy Grace Roman kosmik teleskopini Florida shtatidagi Kennedi nomidagi koinot markaziga muvaffaqiyatli yetkazib kelishdi. Ushbu ulkan qurilma maxsus himoya konteynerida Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF) binosiga joylashtirildi. Bu yerda apparat parvoz oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichlaridan oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda muhandislar teleskopning barcha tizimlarini sinovdan oʻtkazish, yonilgʻi bilan toʻldirish va ochiq koinotning ogʻir sharoitlarida ishlashga moslashtirish jarayonlarini boshlab yuborishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur missiya koinotning keng koʻlamli xaritalarini yaratish va insoniyatga hali nomaʼlum boʻlgan koʻplab savollarga javob topish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va ilmiy missiyaNancy Grace Roman teleskopi 2,4 metrli asosiy koʻzgu va oʻta keng burchakli optika bilan jihozlangan. Bu texnologiya olimlarga qorongʻu energiya, ekzoplanetalar va koinotning umumiy tuzilishini misli koʻrilmagan aniqlikda oʻrganish imkonini beradi. Qurilma Yerdan taxminan 1,5 million kilometr uzoqlikda joylashgan nuqtada faoliyat yuritadi va koinotning ulkan hududlarini bir vaqtning oʻzida suratga olish qobiliyatiga ega boʻladi.
Maʼlum qilinishicha, teleskopni tashish jarayoni Pegasus barjasi yordamida amalga oshirilgan. Kosmik mavzularga ixtisoslashgan fotograf Jerry Pike dron yordamida ushbu barjaning Kennedi markaziga yetib kelish jarayonini tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda eʼlon qildi. Bu koinot ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotdi va missiyaning muhimligini yana bir bor tasdiqladi.
SpaceX Falcon Heavy raketasi yordamida parvozUshbu murakkab ilmiy apparatni orbitaga olib chiqish vazifasi Elon Musk egalik qiladigan SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy raketasiga yuklatilgan. Uchta tezlatkichga ega boʻlgan ushbu quvvatli raketa teleskopni LC-39A start maydonchasidan koinotga olib chiqadi. Falcon Heavy oʻzining yuk koʻtarish quvvati va ishonchliligi bilan bunday strategik loyihalar uchun eng maqbul tanlov hisoblanadi.
Missiyaning rasmiy starti joriy yilning 30-avgust kuniga rejalashtirilgan. Agar barcha tayyorgarlik ishlari koʻngildagidek kechsa, kuzning ilk oylarida insoniyat koinotni oʻrganishda yangi bosqichga qadam qoʻyadi. Nancy Grace Roman teleskopi Hubble va James Webb teleskoplarining imkoniyatlarini toʻldirgan holda, koinotning evolyutsiyasi haqida qimmatli maʼlumotlar toʻplashga xizmat qiladi.
…