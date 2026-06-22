Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadi

·0·Texno
Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics va sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi OpenAI kompaniyasi oʻrtasida yirik strategik kelishuv imzolandi. Mazkur shartnomaga koʻra, Samsung oʻzining 120 000 dan ortiq xodimini ChatGPT Enterprise Edition va Codex dasturlash platformasi bilan taʼminlaydi. Bu OpenAI tarixidagi eng yirik korporativ shartnomalardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim birinchi navbatda Samsung Electronics kompaniyasining Janubiy Koreyadagi barcha xodimlari hamda Device Experience (DX) boʻlinmasining butun dunyo boʻylab faoliyat yurituvchi mutaxassislari uchun ochiq boʻladi. Maʼlumot oʻrnida, 2024-yil yakuniga koʻra kompaniyada jami 262 000 nafar xodim mehnat qilgan boʻlib, ularning sezilarli qismi endilikda kundalik ish jarayonlarida ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin.

Ish samaradorligini oshirish va xavfsizlik masalalari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyani joriy etishdan asosiy maqsad dasturiy taʼminotni ishlab chiqish, marketing, mahsulot dizayni va ishlab chiqarish kabi yoʻnalishlarda ish samaradorligini tubdan oshirishdir. Xodimlar ChatGPT yordamida maʼlumotlarni tahlil qilish, hujjatlar loyihasini tayyorlash va kreativ yechimlar ustida ishlash kabi vazifalarni tezkorlik bilan bajarishlari kutilmoqda.

Kompaniya ichki xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratgan. ChatGPT Enterprise versiyasi oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan talqindan maʼlumotlar himoyasi va maxfiylik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu Samsung kabi yirik korporatsiyalar uchun oʻta muhim, chunki u maxfiy korporativ maʼlumotlarning tashqariga chiqib ketish xavfini bartaraf etadi.

Codex platformasining yangi imkoniyatlari

Dastlab faqat dasturiy taʼminot yaratish vositasi sifatida tanilgan Codex platformasi endilikda universal tizimga aylandi. U nafaqat dasturchilar, balki texnik boʻlmagan soha vakillari uchun ham biznes-jarayonlarni avtomatlashtirishda qoʻl kelmoqda. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, Codex foydalanuvchilari soni haftasiga 5 milliondan oshgan, Janubiy Koreyada esa bu koʻrsatkich fevral oyidan buyon qariyb 800 foizga oʻsgan.

Ushbu hamkorlik Samsung uchun global bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadamdir. Sunʼiy intellektning ish jarayoniga integratsiya qilinishi murakkab muammolarni yechish va innovatsion mahsulotlarni yaratish surʼatini tezlashtiradi. Bu tajriba kelajakda boshqa yirik texnologik brendlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin.

SamsungOpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaTesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaBugun, 11:51Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiStarlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiBugun, 11:26Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiKoinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiBugun, 10:22Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi