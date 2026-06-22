Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics va sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi OpenAI kompaniyasi oʻrtasida yirik strategik kelishuv imzolandi. Mazkur shartnomaga koʻra, Samsung oʻzining 120 000 dan ortiq xodimini ChatGPT Enterprise Edition va Codex dasturlash platformasi bilan taʼminlaydi. Bu OpenAI tarixidagi eng yirik korporativ shartnomalardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim birinchi navbatda Samsung Electronics kompaniyasining Janubiy Koreyadagi barcha xodimlari hamda Device Experience (DX) boʻlinmasining butun dunyo boʻylab faoliyat yurituvchi mutaxassislari uchun ochiq boʻladi. Maʼlumot oʻrnida, 2024-yil yakuniga koʻra kompaniyada jami 262 000 nafar xodim mehnat qilgan boʻlib, ularning sezilarli qismi endilikda kundalik ish jarayonlarida ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin.
Ish samaradorligini oshirish va xavfsizlik masalalariixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyani joriy etishdan asosiy maqsad dasturiy taʼminotni ishlab chiqish, marketing, mahsulot dizayni va ishlab chiqarish kabi yoʻnalishlarda ish samaradorligini tubdan oshirishdir. Xodimlar ChatGPT yordamida maʼlumotlarni tahlil qilish, hujjatlar loyihasini tayyorlash va kreativ yechimlar ustida ishlash kabi vazifalarni tezkorlik bilan bajarishlari kutilmoqda.
Kompaniya ichki xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratgan. ChatGPT Enterprise versiyasi oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan talqindan maʼlumotlar himoyasi va maxfiylik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu Samsung kabi yirik korporatsiyalar uchun oʻta muhim, chunki u maxfiy korporativ maʼlumotlarning tashqariga chiqib ketish xavfini bartaraf etadi.
Codex platformasining yangi imkoniyatlariDastlab faqat dasturiy taʼminot yaratish vositasi sifatida tanilgan Codex platformasi endilikda universal tizimga aylandi. U nafaqat dasturchilar, balki texnik boʻlmagan soha vakillari uchun ham biznes-jarayonlarni avtomatlashtirishda qoʻl kelmoqda. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, Codex foydalanuvchilari soni haftasiga 5 milliondan oshgan, Janubiy Koreyada esa bu koʻrsatkich fevral oyidan buyon qariyb 800 foizga oʻsgan.
Ushbu hamkorlik Samsung uchun global bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadamdir. Sunʼiy intellektning ish jarayoniga integratsiya qilinishi murakkab muammolarni yechish va innovatsion mahsulotlarni yaratish surʼatini tezlashtiradi. Bu tajriba kelajakda boshqa yirik texnologik brendlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin.
…