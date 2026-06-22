Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqda
Zamonaviy video kartalar bozorida texnik nosozliklar bilan bogʻliq yangi mojarolar avj olmoqda. Xususan, Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeli egalari quvvat beruvchi kabellarning erib ketishi holatlaridan shikoyat qilishni boshladilar. Bu kabi holatlar nafaqat qurilmaning ishdan chiqishiga, balki butun kompyuter tizimining xavfsizligiga ham tahdid solishi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Chexiyalik foydalanuvchilardan biri oʻzining Ryzen 7 9800X3D protsessori va Sapphire RX 9070 XT Nitro+ video kartasidan iborat tizimida aynan shunday muammoga duch keldi. Uning soʻzlariga koʻra, Battlefield 6 oʻyinini oʻynash jarayonida kompyuter kutilmaganda qotib qolgan. Tizim tekshirilganda esa 12V-2x6 standartidagi quvvat kabeli ulangan joyida erib, yonib ketgani maʼlum boʻlgan.
Kafolat xizmatidagi kutilmagan rad javobiMazkur holatning eng bahsli jihati shundaki, foydalanuvchi video kartani kafolat boʻyicha taʼmirlashga topshirganida kutilmagan javob oldi. Texnik mutaxassislar qurilmani 48 soat davomida sinovdan oʻtkazib, video kartaning oʻzi soz holatda ekanini, faqatgina adapter kabeli shikastlanganini taʼkidlashgan. Natijada, kompaniya qurilmani almashtirib berishdan bosh tortgan va uni egasiga qaytargan.
Jabrlanuvchining taʼkidlashicha, servis markazi xodimlari hatto toʻplam tarkibidagi yonib ketgan original kabelni tekshirib ham koʻrishmagan va uni yangisiga almashtirishni lozim topishmagan. Taʼkidlash joizki, ushbu kabel uchinchi tomon ishlab chiqaruvchisiga tegishli emas, balki bevosita Sapphire tomonidan video karta qutisiga solingan original 3x8pin dan 12V-2x6 ga oʻtkazuvchi adapter boʻlgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning oʻzida Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeli bilan bogʻliq kamida toʻqqizta shunga oʻxshash holat rasman qayd etilgan. Biroq, mutaxassislar real raqamlar ancha yuqori boʻlishi mumkinligidan xavotirda. Foydalanuvchi kabelning barcha mahkamlagichlari joyida boʻlganini va u oxirigacha suqilganini daʼvo qilmoqda, bu esa muammo foydalanuvchi xatosida emas, balki konstruksion kamchilikda ekaniga ishora qiladi.
Texnik xavfsizlik va oqibatlarSapphire RX 9070 XT Nitro+ video kartasi taxminan 280 W quvvat isteʼmol qiladi. Foydalanuvchi tizimida 750 vattli XPG Core Reactor II VE quvvat bloki oʻrnatilgan boʻlib, u ushbu yuklamani koʻtarish uchun yetarli hisoblanadi. Shunga qaramay, konnektor qismidagi yuqori harorat plastikning erishiga olib kelgan. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston bozoridagi yuqori unumdorlikka ega kompyuter yigʻuvchilar uchun ham ogohlantirish boʻlishi lozim.
Hozircha Sapphire kompaniyasi ushbu ommaviy muammo yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. Ekspertlar yuqori quvvatli video kartalardan foydalanuvchilarga quyidagilarni tavsiya qilmoqda:
- Quvvat kabellarining konnektorga jips va oxirigacha kirganini muntazam tekshirish;
- Kabelning ulanish qismida kuchli egilishlar boʻlmasligini taʼminlash;
- Tizimdan noodatiy hid yoki kuchli qizish sezilsa, darhol quvvatni uzish.
…