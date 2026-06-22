Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqda

·35·Texno
Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqda

Zamonaviy video kartalar bozorida texnik nosozliklar bilan bogʻliq yangi mojarolar avj olmoqda. Xususan, Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeli egalari quvvat beruvchi kabellarning erib ketishi holatlaridan shikoyat qilishni boshladilar. Bu kabi holatlar nafaqat qurilmaning ishdan chiqishiga, balki butun kompyuter tizimining xavfsizligiga ham tahdid solishi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Chexiyalik foydalanuvchilardan biri oʻzining Ryzen 7 9800X3D protsessori va Sapphire RX 9070 XT Nitro+ video kartasidan iborat tizimida aynan shunday muammoga duch keldi. Uning soʻzlariga koʻra, Battlefield 6 oʻyinini oʻynash jarayonida kompyuter kutilmaganda qotib qolgan. Tizim tekshirilganda esa 12V-2x6 standartidagi quvvat kabeli ulangan joyida erib, yonib ketgani maʼlum boʻlgan.

Kafolat xizmatidagi kutilmagan rad javobi

Mazkur holatning eng bahsli jihati shundaki, foydalanuvchi video kartani kafolat boʻyicha taʼmirlashga topshirganida kutilmagan javob oldi. Texnik mutaxassislar qurilmani 48 soat davomida sinovdan oʻtkazib, video kartaning oʻzi soz holatda ekanini, faqatgina adapter kabeli shikastlanganini taʼkidlashgan. Natijada, kompaniya qurilmani almashtirib berishdan bosh tortgan va uni egasiga qaytargan.

Jabrlanuvchining taʼkidlashicha, servis markazi xodimlari hatto toʻplam tarkibidagi yonib ketgan original kabelni tekshirib ham koʻrishmagan va uni yangisiga almashtirishni lozim topishmagan. Taʼkidlash joizki, ushbu kabel uchinchi tomon ishlab chiqaruvchisiga tegishli emas, balki bevosita Sapphire tomonidan video karta qutisiga solingan original 3x8pin dan 12V-2x6 ga oʻtkazuvchi adapter boʻlgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning oʻzida Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeli bilan bogʻliq kamida toʻqqizta shunga oʻxshash holat rasman qayd etilgan. Biroq, mutaxassislar real raqamlar ancha yuqori boʻlishi mumkinligidan xavotirda. Foydalanuvchi kabelning barcha mahkamlagichlari joyida boʻlganini va u oxirigacha suqilganini daʼvo qilmoqda, bu esa muammo foydalanuvchi xatosida emas, balki konstruksion kamchilikda ekaniga ishora qiladi.

Texnik xavfsizlik va oqibatlar

Sapphire RX 9070 XT Nitro+ video kartasi taxminan 280 W quvvat isteʼmol qiladi. Foydalanuvchi tizimida 750 vattli XPG Core Reactor II VE quvvat bloki oʻrnatilgan boʻlib, u ushbu yuklamani koʻtarish uchun yetarli hisoblanadi. Shunga qaramay, konnektor qismidagi yuqori harorat plastikning erishiga olib kelgan. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston bozoridagi yuqori unumdorlikka ega kompyuter yigʻuvchilar uchun ham ogohlantirish boʻlishi lozim.

Hozircha Sapphire kompaniyasi ushbu ommaviy muammo yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. Ekspertlar yuqori quvvatli video kartalardan foydalanuvchilarga quyidagilarni tavsiya qilmoqda:

  • Quvvat kabellarining konnektorga jips va oxirigacha kirganini muntazam tekshirish;
  • Kabelning ulanish qismida kuchli egilishlar boʻlmasligini taʼminlash;
  • Tizimdan noodatiy hid yoki kuchli qizish sezilsa, darhol quvvatni uzish.
Mazkur voqea video karta ishlab chiqaruvchilari va servis markazlari oʻrtasidagi mijozlar huquqini himoya qilish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Agar nosozlik zavod toʻplamidagi aksessuar tufayli yuzaga kelgan boʻlsa, isteʼmolchi toʻliq kompensatsiya olishga haqli deb hisoblanadi.

SapphireVideo KartaTexnologiyaNosozlikRX 9070 XT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaTesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaBugun, 11:51Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiStarlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandiBugun, 11:26Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi