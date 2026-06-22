Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishonda
Yevropaning eng nufuzli venchur investorlaridan biri boʻlgan Seedcamp oʻzining navbatdagi, ettinchi fondi uchun 320 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu kompaniya tarixidagi eng yirik moliyaviy koʻrsatkich boʻlib, oʻtgan yili jalb qilingan 180 million dollarlik mablagʻdan deyarli ikki baravar koʻpdir. Mazkur yangilik Seedcamp strategiyasida muhim burilish yasaydi: endilikda kompaniya nafaqat Yevropa, balki AQSH bozorida ham oʻz mavqeini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, jalb qilingan umumiy mablagʻ ikki qismga boʻlinadi. Asosiy 220 million dollar Seedcamp VII fondi doirasida startaplarning ilk bosqichlari (early-stage) uchun yoʻnaltirilsa, qolgan 100 million dollar Select deb nomlangan yangi fond orqali oʻsish bosqichidagi loyihalarni qoʻllab-quvvatlashga sarflanadi. Bu qadam kompaniyaga oʻzi sarmoya kiritgan istiqbolli loyihalarni keyingi bosqichlarda ham moliyalashtirish imkonini beradi.
AQSH bozoriga kengayish strategiyasiSeedcamp allaqachon Nyu-York va Mayami shaharlarida oʻz ofislariga ega boʻlsa-da, endilikda shtatlardagi jamoasini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya asoschisi Reshma Sohoni soʻzlariga koʻra, San-Fransisko va Silikon vodiysi yana global texnologik markaz sifatida oʻz nufuzini tiklamoqda. Shu sababli, Yevropa startaplarini Amerika bozori, mijozlari va yirik investorlari bilan bogʻlash Seedcamp uchun ustuvor vazifaga aylangan.
Kompaniya oʻzining anʼanaviy tamoyillariga sodiq qolgan holda, mahsuloti hali tayyor boʻlmagan yoki daromad koʻrishni boshlamagan eng erta bosqichdagi loyihalarga ham sarmoya kiritishda davom etadi. Seedcamp VII doirasida 100 tadan 120 tagacha startapning har biriga oʻrtacha 1 million dollardan ilk chek yozib berilishi kutilmoqda. Select fondi esa Series B va undan keyingi bosqichlarda 3 milliondan 5 million dollargacha investitsiya kiritadi.
Muvaffaqiyatli loyihalar va cheklovlarSeedcamp oʻz faoliyati davomida 550 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan va ularning 12 tasi allaqachon "unikkorn" (qiymati 1 milliard dollardan oshgan kompaniya) maqomiga erishgan. Kompaniya portfelidagi eng mashhur brendlar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin:
- Revolut — fintex giganti;
- Wise — xalqaro pul oʻtkazmalari servisi;
- UiPath — robotlashtirilgan jarayonlar avtomatizatsiyasi;
- Synthesia — sunʼiy intellektga asoslangan video yaratish platformasi;
- Pleo va Hopin kabi muvaffaqiyatli loyihalar.
Yangi fondning investorlari (LP) orasida British Business Bank, HarborVest, Schroders va Sofina kabi yirik moliya institutlari bor. Shunisi eʼtiborliki, Seedcamp portfelidagi 80 dan ortiq muvaffaqiyatli startap asoschilari ham ushbu fondga oʻz mablagʻlarini tikib, yangi avlod tadbirkorlarini qoʻllab-quvvatlashda ishtirok etmoqda. Bu esa startap ekotizimida oʻzaro yordam va tajriba almashishning yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.
…