Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishonda

·32·Texno
Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishonda

Yevropaning eng nufuzli venchur investorlaridan biri boʻlgan Seedcamp oʻzining navbatdagi, ettinchi fondi uchun 320 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu kompaniya tarixidagi eng yirik moliyaviy koʻrsatkich boʻlib, oʻtgan yili jalb qilingan 180 million dollarlik mablagʻdan deyarli ikki baravar koʻpdir. Mazkur yangilik Seedcamp strategiyasida muhim burilish yasaydi: endilikda kompaniya nafaqat Yevropa, balki AQSH bozorida ham oʻz mavqeini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, jalb qilingan umumiy mablagʻ ikki qismga boʻlinadi. Asosiy 220 million dollar Seedcamp VII fondi doirasida startaplarning ilk bosqichlari (early-stage) uchun yoʻnaltirilsa, qolgan 100 million dollar Select deb nomlangan yangi fond orqali oʻsish bosqichidagi loyihalarni qoʻllab-quvvatlashga sarflanadi. Bu qadam kompaniyaga oʻzi sarmoya kiritgan istiqbolli loyihalarni keyingi bosqichlarda ham moliyalashtirish imkonini beradi.

AQSH bozoriga kengayish strategiyasi

Seedcamp allaqachon Nyu-York va Mayami shaharlarida oʻz ofislariga ega boʻlsa-da, endilikda shtatlardagi jamoasini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya asoschisi Reshma Sohoni soʻzlariga koʻra, San-Fransisko va Silikon vodiysi yana global texnologik markaz sifatida oʻz nufuzini tiklamoqda. Shu sababli, Yevropa startaplarini Amerika bozori, mijozlari va yirik investorlari bilan bogʻlash Seedcamp uchun ustuvor vazifaga aylangan.

Kompaniya oʻzining anʼanaviy tamoyillariga sodiq qolgan holda, mahsuloti hali tayyor boʻlmagan yoki daromad koʻrishni boshlamagan eng erta bosqichdagi loyihalarga ham sarmoya kiritishda davom etadi. Seedcamp VII doirasida 100 tadan 120 tagacha startapning har biriga oʻrtacha 1 million dollardan ilk chek yozib berilishi kutilmoqda. Select fondi esa Series B va undan keyingi bosqichlarda 3 milliondan 5 million dollargacha investitsiya kiritadi.

Muvaffaqiyatli loyihalar va cheklovlar

Seedcamp oʻz faoliyati davomida 550 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan va ularning 12 tasi allaqachon "unikkorn" (qiymati 1 milliard dollardan oshgan kompaniya) maqomiga erishgan. Kompaniya portfelidagi eng mashhur brendlar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin:

  • Revolut — fintex giganti;
  • Wise — xalqaro pul oʻtkazmalari servisi;
  • UiPath — robotlashtirilgan jarayonlar avtomatizatsiyasi;
  • Synthesia — sunʼiy intellektga asoslangan video yaratish platformasi;
  • Pleo va Hopin kabi muvaffaqiyatli loyihalar.
Shunga qaramay, investor barcha sohalarga ham pul tikavermaydi. Reshma Sohoni kompaniya logistika, transport (mobility) yoki katta aylanma mablagʻ talab qiladigan savdo maydonchalari (marketplaces) kabi kapital talabchan bizneslardan qochishini taʼkidladi. Seedcamp koʻproq tijoriy jihatdan tez oʻsuvchi va texnologik yechimlarga asoslangan loyihalarga eʼtibor qaratadi.

Yangi fondning investorlari (LP) orasida British Business Bank, HarborVest, Schroders va Sofina kabi yirik moliya institutlari bor. Shunisi eʼtiborliki, Seedcamp portfelidagi 80 dan ortiq muvaffaqiyatli startap asoschilari ham ushbu fondga oʻz mablagʻlarini tikib, yangi avlod tadbirkorlarini qoʻllab-quvvatlashda ishtirok etmoqda. Bu esa startap ekotizimida oʻzaro yordam va tajriba almashishning yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

SeedcampStartapInvestitsiyaVenchurAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda