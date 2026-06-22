AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiri
AMD kompaniyasining eng yangi va kuchli oʻyin protsessorlaridan biri hisoblangan Ryzen 7 9800X3D bilan bogʻliq kutilmagan koʻngilsizlik yuz berdi. Reddit ijtimoiy tarmogʻining Super-Employment2753 niki ostidagi foydalanuvchisi oʻzining yangi xarid qilgan qurilmasi qisqa vaqt ichida butunlay yaroqsiz holatga kelib qolganini maʼlum qildi. Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki mazkur model bozorda oʻzining yuqori samaradorligi bilan tanilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, voqea oddiy oʻyin jarayonida sodir boʻlgan: kompyuter kutilmaganda qotib qolgan va qayta yuklangandan soʻng tizim umuman ishga tushmagan. Asus ROG Strix X870-A ona platasidagi maxsus indikator operativ xotira yoki protsessorda jiddiy muammo borligini koʻrsatgan. Egasi tizimni qayta tiklash uchun barcha standart usullarni, jumladan CMOS sozlamalarini nolga tushirish, BIOS dasturini yangilash va hatto Thermalright kontakt ramkasini yechib koʻrish kabi amallarni bajargan, biroq natija boʻlmagan.
Muammoning sabablari va diagnostika natijalariKeyinchalik servis markazida oʻtkazilgan professional diagnostika Ryzen 7 9800X3D protsessori boshqa ona platalarda ham ishlamayotganini tasdiqladi. Eng qizigʻi shundaki, protsessorning tashqi koʻrinishida yoki kontakt nuqtalarida hech qanday kuyish, qizib ketish asoratlari yoki mexanik shikastlanishlar aniqlanmagan. Foydalanuvchi qurilmani standart quvvat sozlamalarida ishlatganini va uni haddan tashqari kuchaytirish (overclocking) bilan shugʻullanmaganini taʼkidlamoqda.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu vaziyatda eng achinarli holat kafolat masalasi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Maʼlum boʻlishicha, protsessor 2024-yilda rasmiy doʻkondan emas, balki qayta sotuvchi (perekupshik)dan xarid qilingan. Xarid cheki va rasmiy hujjatlar mavjud boʻlmagani sababli, AMD kompaniyasining RMA (kafolatli almashtirish) xizmatidan foydalanish imkonsiz boʻlib chiqdi.
Natijada, 500 dollar turadigan yuqori texnologik qurilma oddiy metall boʻlagiga aylandi. Protsessor egasi uni tashlab yuborish oʻrniga, oʻziga xos tarzda "utilizatsiya" qilishga qaror qildi: u yaroqsiz chipda teshik ochib, uni kalitlar uchun brelokka aylantirdi. Bu holat zamonaviy texnikalarni, ayniqsa qimmatbaho butlovchi qismlarni rasmiy kafolat hujjatlarisiz sotib olish qanchalik tavakkal ekanligini yana bir bor isbotladi.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlari, xususan Ryzen seriyasi juda ommabop hisoblanadi. Mahalliy foydalanuvchilar uchun ushbu voqea muhim dars boʻlishi lozim: qimmatbaho texnika xarid qilayotganda, ayniqsa u yangi avlodga mansub boʻlsa, rasmiy kafolat muddati va hujjatlariga eʼtibor berish oʻta muhim. Aks holda, har qanday texnik nosozlik katta moliyaviy yoʻqotishga olib kelishi mumkin.
…