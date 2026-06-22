AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiri

·35·Texno
AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiri

AMD kompaniyasining eng yangi va kuchli oʻyin protsessorlaridan biri hisoblangan Ryzen 7 9800X3D bilan bogʻliq kutilmagan koʻngilsizlik yuz berdi. Reddit ijtimoiy tarmogʻining Super-Employment2753 niki ostidagi foydalanuvchisi oʻzining yangi xarid qilgan qurilmasi qisqa vaqt ichida butunlay yaroqsiz holatga kelib qolganini maʼlum qildi. Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki mazkur model bozorda oʻzining yuqori samaradorligi bilan tanilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, voqea oddiy oʻyin jarayonida sodir boʻlgan: kompyuter kutilmaganda qotib qolgan va qayta yuklangandan soʻng tizim umuman ishga tushmagan. Asus ROG Strix X870-A ona platasidagi maxsus indikator operativ xotira yoki protsessorda jiddiy muammo borligini koʻrsatgan. Egasi tizimni qayta tiklash uchun barcha standart usullarni, jumladan CMOS sozlamalarini nolga tushirish, BIOS dasturini yangilash va hatto Thermalright kontakt ramkasini yechib koʻrish kabi amallarni bajargan, biroq natija boʻlmagan.

Muammoning sabablari va diagnostika natijalari

Keyinchalik servis markazida oʻtkazilgan professional diagnostika Ryzen 7 9800X3D protsessori boshqa ona platalarda ham ishlamayotganini tasdiqladi. Eng qizigʻi shundaki, protsessorning tashqi koʻrinishida yoki kontakt nuqtalarida hech qanday kuyish, qizib ketish asoratlari yoki mexanik shikastlanishlar aniqlanmagan. Foydalanuvchi qurilmani standart quvvat sozlamalarida ishlatganini va uni haddan tashqari kuchaytirish (overclocking) bilan shugʻullanmaganini taʼkidlamoqda.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu vaziyatda eng achinarli holat kafolat masalasi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Maʼlum boʻlishicha, protsessor 2024-yilda rasmiy doʻkondan emas, balki qayta sotuvchi (perekupshik)dan xarid qilingan. Xarid cheki va rasmiy hujjatlar mavjud boʻlmagani sababli, AMD kompaniyasining RMA (kafolatli almashtirish) xizmatidan foydalanish imkonsiz boʻlib chiqdi.

Natijada, 500 dollar turadigan yuqori texnologik qurilma oddiy metall boʻlagiga aylandi. Protsessor egasi uni tashlab yuborish oʻrniga, oʻziga xos tarzda "utilizatsiya" qilishga qaror qildi: u yaroqsiz chipda teshik ochib, uni kalitlar uchun brelokka aylantirdi. Bu holat zamonaviy texnikalarni, ayniqsa qimmatbaho butlovchi qismlarni rasmiy kafolat hujjatlarisiz sotib olish qanchalik tavakkal ekanligini yana bir bor isbotladi.

Oʻzbekiston bozorida ham AMD mahsulotlari, xususan Ryzen seriyasi juda ommabop hisoblanadi. Mahalliy foydalanuvchilar uchun ushbu voqea muhim dars boʻlishi lozim: qimmatbaho texnika xarid qilayotganda, ayniqsa u yangi avlodga mansub boʻlsa, rasmiy kafolat muddati va hujjatlariga eʼtibor berish oʻta muhim. Aks holda, har qanday texnik nosozlik katta moliyaviy yoʻqotishga olib kelishi mumkin.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda