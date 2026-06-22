DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradi
Kompyuter texnologiyalari olamida koʻpdan beri eskirgan deb hisoblangan DDR2 operativ xotira standartiga boʻlgan talab kutilmaganda keskin oshib ketdi. Garchi ushbu texnologiya bozorga chiqishiga 20 yildan oshgan boʻlsa-da, uning narxi joriy yilning ikkinchi choragida 55–60 foizga qimmatlashdi. Bu holat jahon yarimoʻtkazgichlar bozoridagi global oʻzgarishlar bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TrendForce tahliliy kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, narxlarning oʻsishi toʻxtab qolgani yoʻq. Ekspertlar uchinchi chorakda DDR2 narxlari yana 35–40 foizga koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar. Bunday vaziyatga asosiy sabab sifatida yirik ishlab chiqaruvchilarning strategiyasi koʻrsatilmoqda. Xususan, Samsung, SK hynix va Micron kabi sanoat gigantlari oʻz zavodlarini sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan HBM va server xotira chiplarini ishlab chiqarishga moslashtirmoqda.
Sanoat va maxsus uskunalar uchun zaruratZamonaviy shaxsiy kompyuterlar va noutbuklar allaqachon DDR4 va DDR5 standartlariga oʻtib boʻlgan boʻlsa-da, DDR2 hali ham koʻplab sohalarda hayotiy muhim hisoblanadi. Ushbu turdagi xotira chiplari quyidagi yoʻnalishlarda keng qoʻllaniladi:
- Sanoat avtomatizatsiyasi va boshqaruv tizimlari;
- Tarmoq uskunalari (routerlar va modemlar);
- Avtomobil elektronikasi;
- Oʻrnatilgan (embedded) tizimlar va maxsus kontrollerlar.
Ushbu qurilmalarni yangi xotira standartlariga oʻtkazish juda murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi. Bu nafaqat konstruksiyani oʻzgartirishni, balki qaytadan sertifikatsiyadan oʻtishni ham talab qiladi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar eskirgan boʻlsa-da, vaqt sinovidan oʻtgan DDR2 chiplarini sotib olishda davom etmoqdalar.
Bozordagi taklif taqchilligiHozirgi vaqtda DDR2 chiplarini asosiy yetkazib beruvchilar sifatida Winbond va ESMT kompaniyalari qolmoqda. Biroq ularning yondashuvi turlicha: Winbond asta-sekin DDR2 ishlab chiqarishni qisqartirib, zamonaviyroq LPDDR4 va DDR4 standartlariga oʻtmoqda. ESMT esa aksincha, boʻshab qolgan nishani egallash maqsadida ishlab chiqarishni kengaytirmoqda.
Shunga qaramay, yangi ishlab chiqarish quvvatlari talabni qondirishga ulgurmayapti. Bozorda taklifning kamayishi va talabning barqarorligi narxlarning geometrik progressiyada oʻsishiga olib kelmoqda. Bu holat Oʻzbekiston bozoridagi maxsus uskunalar va sanoat qurilmalariga xizmat koʻrsatuvchi mutaxassislar uchun ham ehtiyot qismlar narxi oshishidan dalolat beradi.
Tahlilchilarning fikricha, DDR2 atrofidagi bunday ajiotaj hali bir necha chorak davom etishi mumkin. Sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan global qiziqish pasaymas ekan, yirik zavodlar eskirgan xotira turlarini ishlab chiqarishga qaytmaydi, bu esa defitsitni yanada chuqurlashtiradi.
…