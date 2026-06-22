DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradi

·0·Texno
DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradi

Kompyuter texnologiyalari olamida koʻpdan beri eskirgan deb hisoblangan DDR2 operativ xotira standartiga boʻlgan talab kutilmaganda keskin oshib ketdi. Garchi ushbu texnologiya bozorga chiqishiga 20 yildan oshgan boʻlsa-da, uning narxi joriy yilning ikkinchi choragida 55–60 foizga qimmatlashdi. Bu holat jahon yarimoʻtkazgichlar bozoridagi global oʻzgarishlar bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TrendForce tahliliy kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, narxlarning oʻsishi toʻxtab qolgani yoʻq. Ekspertlar uchinchi chorakda DDR2 narxlari yana 35–40 foizga koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar. Bunday vaziyatga asosiy sabab sifatida yirik ishlab chiqaruvchilarning strategiyasi koʻrsatilmoqda. Xususan, Samsung, SK hynix va Micron kabi sanoat gigantlari oʻz zavodlarini sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan HBM va server xotira chiplarini ishlab chiqarishga moslashtirmoqda.

Sanoat va maxsus uskunalar uchun zarurat

Zamonaviy shaxsiy kompyuterlar va noutbuklar allaqachon DDR4 va DDR5 standartlariga oʻtib boʻlgan boʻlsa-da, DDR2 hali ham koʻplab sohalarda hayotiy muhim hisoblanadi. Ushbu turdagi xotira chiplari quyidagi yoʻnalishlarda keng qoʻllaniladi:
  • Sanoat avtomatizatsiyasi va boshqaruv tizimlari;
  • Tarmoq uskunalari (routerlar va modemlar);
  • Avtomobil elektronikasi;
  • Oʻrnatilgan (embedded) tizimlar va maxsus kontrollerlar.

Ushbu qurilmalarni yangi xotira standartlariga oʻtkazish juda murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi. Bu nafaqat konstruksiyani oʻzgartirishni, balki qaytadan sertifikatsiyadan oʻtishni ham talab qiladi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar eskirgan boʻlsa-da, vaqt sinovidan oʻtgan DDR2 chiplarini sotib olishda davom etmoqdalar.

Bozordagi taklif taqchilligi

Hozirgi vaqtda DDR2 chiplarini asosiy yetkazib beruvchilar sifatida Winbond va ESMT kompaniyalari qolmoqda. Biroq ularning yondashuvi turlicha: Winbond asta-sekin DDR2 ishlab chiqarishni qisqartirib, zamonaviyroq LPDDR4 va DDR4 standartlariga oʻtmoqda. ESMT esa aksincha, boʻshab qolgan nishani egallash maqsadida ishlab chiqarishni kengaytirmoqda.

Shunga qaramay, yangi ishlab chiqarish quvvatlari talabni qondirishga ulgurmayapti. Bozorda taklifning kamayishi va talabning barqarorligi narxlarning geometrik progressiyada oʻsishiga olib kelmoqda. Bu holat Oʻzbekiston bozoridagi maxsus uskunalar va sanoat qurilmalariga xizmat koʻrsatuvchi mutaxassislar uchun ham ehtiyot qismlar narxi oshishidan dalolat beradi.

Tahlilchilarning fikricha, DDR2 atrofidagi bunday ajiotaj hali bir necha chorak davom etishi mumkin. Sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan global qiziqish pasaymas ekan, yirik zavodlar eskirgan xotira turlarini ishlab chiqarishga qaytmaydi, bu esa defitsitni yanada chuqurlashtiradi.

DDR2TexnologiyaSamsungMicronTrendForce
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi