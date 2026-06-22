WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladi

·23·Texno
WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladi

Dunyoning eng ommabop messenjeri hisoblangan WhatsApp platformasida katta kadrlar almashinuvi yuz berdi. Meta korporatsiyasi ilovaning uzoq yillik rahbari Will Cathcart oʻrniga Hindistonning CRED fintex-startapi asoschisi Kunal Shahni yangi rahbar etib tayinladi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning global strategiyasida, ayniqsa, raqamli toʻlovlar va biznes-kommunikatsiyalar yoʻnalishida yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Will Cathcart qariyb yetti yil davomida WhatsApp boshqaruvida boʻlib, uning rahbarligida messenjer shaxsiy yozishmalar vositasidan yirik ekotizimga aylandi. Uning davrida platformada Communities (Jamiyatlar), Channels (Kanallar) va sunʼiy intellekt integratsiyasi kabi muhim funksiyalar ishga tushirildi. Cathcart endilikda Meta tarkibida yangi mahsulotlarni ishlab chiqish boʻlimiga oʻtishi maʼlum qilingan.

Meta va CRED oʻrtasidagi 900 million dollarlik kelishuv

Yangi rahbar tayinlanishi bilan bir vaqtda, Meta korporatsiyasi Kunal Shah asos solgan CRED startapiga 900 million dollar miqdorida investitsiya kiritishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv natijasida Meta kompaniyasi fintex-gigantining aksiyadoriga aylanadi. Kunal Shah esa WhatsApp rahbari sifatida ish boshlashi munosabati bilan CRED bosh direktori lavozimidan voz kechadi, biroq oʻz ulushini saqlab qoladi.

Mark Zuckerbergning taʼkidlashicha, Kunal Shah CRED loyihasini Hindistonning eng muhim texnologik kompaniyalaridan biriga aylantira olgan. Meta rahbari yangi tayinlangan menejerning "yaratuvchanlik mentaliteti" va global dunyoqarashi WhatsApp rivoji uchun juda muhim ekanini qayd etdi. Bu tayinlov WhatsApp uchun eng yirik bozor hisoblangan Hindistondagi mavqeni yanada mustahkamlashga qaratilgan.

Hindiston bozori va kelajakdagi rejalar

Hozirda WhatsApp foydalanuvchilarining umumiy soni 3 milliarddan oshgan boʻlsa, shundan 500 milliondan ortigʻi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, messenjer ushbu mamlakatda raqamli toʻlovlar sohasida Google Pay va PhonePe kabi mahalliy raqobatchilar bilan kurashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kunal Shahning fintex sohasidagi boy tajribasi WhatsApp Pay xizmatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

WhatsApp kelajakda shunchaki messenjer boʻlib qolmasdan, quyidagi yoʻnalishlarni rivojlantirishni maqsad qilgan:

  • Elektron tijorat va biznes-akkauntlar orqali savdoni yoʻlga qoʻyish;
  • Raqamli toʻlovlar tizimini global miqyosda ommalashtirish;
  • Kichik va oʻrta biznes uchun kommunikatsiya vositalarini kengaytirish;
  • Foydalanuvchilar uchun xavfsiz va qulay moliyaviy tranzaksiyalarni taʼminlash.
Kunal Shah Hindiston startap ekotizimida juda nufuzli shaxs hisoblanadi. U oʻz faoliyati davomida 250 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan va mamlakatning texnologik rivojlanishiga katta hissa qoʻshgan. Meta tomonidan kiritilgan yangi investitsiya CRED kompaniyasining bozor qiymatini qariyb 4,5 milliard dollarga yetkazdi. Bu kadrlarga oid va moliyaviy qarorlar WhatsAppʼning kelgusi yillardagi tijorat salohiyatini belgilab berishi shubhasiz.

WhatsAppMetaKunal ShahInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57Olimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiOlimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiBugun, 20:23DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi