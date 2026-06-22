WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladi
Dunyoning eng ommabop messenjeri hisoblangan WhatsApp platformasida katta kadrlar almashinuvi yuz berdi. Meta korporatsiyasi ilovaning uzoq yillik rahbari Will Cathcart oʻrniga Hindistonning CRED fintex-startapi asoschisi Kunal Shahni yangi rahbar etib tayinladi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning global strategiyasida, ayniqsa, raqamli toʻlovlar va biznes-kommunikatsiyalar yoʻnalishida yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Will Cathcart qariyb yetti yil davomida WhatsApp boshqaruvida boʻlib, uning rahbarligida messenjer shaxsiy yozishmalar vositasidan yirik ekotizimga aylandi. Uning davrida platformada Communities (Jamiyatlar), Channels (Kanallar) va sunʼiy intellekt integratsiyasi kabi muhim funksiyalar ishga tushirildi. Cathcart endilikda Meta tarkibida yangi mahsulotlarni ishlab chiqish boʻlimiga oʻtishi maʼlum qilingan.
Meta va CRED oʻrtasidagi 900 million dollarlik kelishuvYangi rahbar tayinlanishi bilan bir vaqtda, Meta korporatsiyasi Kunal Shah asos solgan CRED startapiga 900 million dollar miqdorida investitsiya kiritishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv natijasida Meta kompaniyasi fintex-gigantining aksiyadoriga aylanadi. Kunal Shah esa WhatsApp rahbari sifatida ish boshlashi munosabati bilan CRED bosh direktori lavozimidan voz kechadi, biroq oʻz ulushini saqlab qoladi.
Mark Zuckerbergning taʼkidlashicha, Kunal Shah CRED loyihasini Hindistonning eng muhim texnologik kompaniyalaridan biriga aylantira olgan. Meta rahbari yangi tayinlangan menejerning "yaratuvchanlik mentaliteti" va global dunyoqarashi WhatsApp rivoji uchun juda muhim ekanini qayd etdi. Bu tayinlov WhatsApp uchun eng yirik bozor hisoblangan Hindistondagi mavqeni yanada mustahkamlashga qaratilgan.
Hindiston bozori va kelajakdagi rejalarHozirda WhatsApp foydalanuvchilarining umumiy soni 3 milliarddan oshgan boʻlsa, shundan 500 milliondan ortigʻi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, messenjer ushbu mamlakatda raqamli toʻlovlar sohasida Google Pay va PhonePe kabi mahalliy raqobatchilar bilan kurashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kunal Shahning fintex sohasidagi boy tajribasi WhatsApp Pay xizmatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
WhatsApp kelajakda shunchaki messenjer boʻlib qolmasdan, quyidagi yoʻnalishlarni rivojlantirishni maqsad qilgan:
- Elektron tijorat va biznes-akkauntlar orqali savdoni yoʻlga qoʻyish;
- Raqamli toʻlovlar tizimini global miqyosda ommalashtirish;
- Kichik va oʻrta biznes uchun kommunikatsiya vositalarini kengaytirish;
- Foydalanuvchilar uchun xavfsiz va qulay moliyaviy tranzaksiyalarni taʼminlash.
…