Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildi
Janubiy Koreyalik tadqiqotchilar suv sifatini tahlil qilish va uni bir vaqtning oʻzida zararli mikroorganizmlardan tozalashga qodir boʻlgan FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection) nomli innovatsion kapsulani taqdim etishdi. Ushbu qurilmaning asosiy inqilobiy jihati shundaki, u ishlashi uchun na batareya, na tashqi elektr manbai va na kimyoviy moddalarni talab qiladi. Nature Water jurnalida eʼlon qilingan maqolaga koʻra, qurilma butunlay avtonom tarzda ishlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kaftga sigʻadigan darajadagi ushbu mitti kapsula suv yuzasida suzib yurish xususiyatiga ega. Uning ishlash prinsipi mexanik harakatni elektr energiyasiga aylantirishga asoslangan. Kapsula ichidagi magnit gʻaltak boʻylab harakatlanishi natijasida hosil boʻladigan tok oʻrnatilgan sensorlarni quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Bu esa qurilmani har qanday sharoitda, hatto elektr energiyasi umuman mavjud boʻlmagan hududlarda ham ishlatish imkonini beradi.
Suv sifatini nazorat qilish va dezinfeksiyaDastlabki bosqichda FDGD kapsulasi suvning oʻtkazuvchanligini oʻlchaydi. Ushbu parametr suvning umumiy ifloslanish darajasini baholashga yordam beradi. Olingan maʼlumotlar simsiz aloqa orqali foydalanuvchining smartfoni yoki aqlli soatiga yuboriladi. Agar suv isteʼmol uchun yaroqsiz deb topilsa, foydalanuvchi uni tozalash rejimiga oʻtkazishi mumkin.
Tozalash jarayoni ham oʻziga xos texnologiya asosida amalga oshiriladi. Suvning tebranishi yoki idishni koʻtarib yurish natijasida hosil boʻlgan energiya qurilma yuzasidagi nanostrerjenlarni faollashtiradi. Ular hosil qilgan lokal elektrostatik maydonlar elektroporatsiya jarayoni orqali bakteriya va viruslarning membranalari (qobigʻi)ni parchalab tashlaydi. Bu usul suvning kimyoviy tarkibini oʻzgartirmasdan uni xavfsiz holatga keltiradi.
Laboratoriya sinovlari davomida 4 litrgacha boʻlgan suv hajmlarida qurilma oʻzining yuqori samaradorligini isbotladi. Xususan, u ichak tayoqchasi (E. coli) kabi xavfli patogenlarning 99,9999 foizini yoʻq qilishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich anʼanaviy filtrlar va ultrabinafsha lampalar samaradorligidan qolishmaydi.
Kelajakdagi istiqbollarMutaxassislarning fikricha, yangi texnologiya anʼanaviy suv tozalash tizimlariga munosib muqobil boʻlishi mumkin. Hozirgi kunda mavjud portativ filtrlar tez-tez almashtiriladigan qismlarni, kimyoviy reagentlarni yoki akkumulyatorlarni talab qiladi. FDGD esa faqat suvning harakati hisobiga ishlashi bilan ulardan ajralib turadi.
Ushbu ixtiro ayniqsa quyidagi holatlarda juda qoʻl kelishi kutilmoqda:
- Infratuzilmasi rivojlanmagan va toza ichimlik suvi tanqis boʻlgan hududlarda;
- Favqulodda vaziyatlar va tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda;
- Uzoq muddatli ekspeditsiyalar va sayohatlar davomida;
- Gumanitar missiyalarning dala sharoitidagi faoliyatida.
…