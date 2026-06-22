Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildi

·29·Texno
Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildi

Janubiy Koreyalik tadqiqotchilar suv sifatini tahlil qilish va uni bir vaqtning oʻzida zararli mikroorganizmlardan tozalashga qodir boʻlgan FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection) nomli innovatsion kapsulani taqdim etishdi. Ushbu qurilmaning asosiy inqilobiy jihati shundaki, u ishlashi uchun na batareya, na tashqi elektr manbai va na kimyoviy moddalarni talab qiladi. Nature Water jurnalida eʼlon qilingan maqolaga koʻra, qurilma butunlay avtonom tarzda ishlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kaftga sigʻadigan darajadagi ushbu mitti kapsula suv yuzasida suzib yurish xususiyatiga ega. Uning ishlash prinsipi mexanik harakatni elektr energiyasiga aylantirishga asoslangan. Kapsula ichidagi magnit gʻaltak boʻylab harakatlanishi natijasida hosil boʻladigan tok oʻrnatilgan sensorlarni quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Bu esa qurilmani har qanday sharoitda, hatto elektr energiyasi umuman mavjud boʻlmagan hududlarda ham ishlatish imkonini beradi.

Suv sifatini nazorat qilish va dezinfeksiya

Dastlabki bosqichda FDGD kapsulasi suvning oʻtkazuvchanligini oʻlchaydi. Ushbu parametr suvning umumiy ifloslanish darajasini baholashga yordam beradi. Olingan maʼlumotlar simsiz aloqa orqali foydalanuvchining smartfoni yoki aqlli soatiga yuboriladi. Agar suv isteʼmol uchun yaroqsiz deb topilsa, foydalanuvchi uni tozalash rejimiga oʻtkazishi mumkin.

Tozalash jarayoni ham oʻziga xos texnologiya asosida amalga oshiriladi. Suvning tebranishi yoki idishni koʻtarib yurish natijasida hosil boʻlgan energiya qurilma yuzasidagi nanostrerjenlarni faollashtiradi. Ular hosil qilgan lokal elektrostatik maydonlar elektroporatsiya jarayoni orqali bakteriya va viruslarning membranalari (qobigʻi)ni parchalab tashlaydi. Bu usul suvning kimyoviy tarkibini oʻzgartirmasdan uni xavfsiz holatga keltiradi.

Laboratoriya sinovlari davomida 4 litrgacha boʻlgan suv hajmlarida qurilma oʻzining yuqori samaradorligini isbotladi. Xususan, u ichak tayoqchasi (E. coli) kabi xavfli patogenlarning 99,9999 foizini yoʻq qilishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich anʼanaviy filtrlar va ultrabinafsha lampalar samaradorligidan qolishmaydi.

Kelajakdagi istiqbollar

Mutaxassislarning fikricha, yangi texnologiya anʼanaviy suv tozalash tizimlariga munosib muqobil boʻlishi mumkin. Hozirgi kunda mavjud portativ filtrlar tez-tez almashtiriladigan qismlarni, kimyoviy reagentlarni yoki akkumulyatorlarni talab qiladi. FDGD esa faqat suvning harakati hisobiga ishlashi bilan ulardan ajralib turadi.

Ushbu ixtiro ayniqsa quyidagi holatlarda juda qoʻl kelishi kutilmoqda:

  • Infratuzilmasi rivojlanmagan va toza ichimlik suvi tanqis boʻlgan hududlarda;
  • Favqulodda vaziyatlar va tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etishda;
  • Uzoq muddatli ekspeditsiyalar va sayohatlar davomida;
  • Gumanitar missiyalarning dala sharoitidagi faoliyatida.
Hozircha ushbu qurilma laboratoriya prototipi bosqichida boʻlib, real dala sharoitlarida toʻliq sinovdan oʻtkazilmagan. Biroq ishlab chiquvchilar kelajakda ishlab chiqarish tannarxi pasayishi bilan FDGD kapsulalari ommaviy isteʼmol bozoriga chiqishiga ishonch bildirishmoqda. Bu esa dunyo miqyosida toza suv muammosini hal qilishda muhim qadam boʻlishi mumkin.

TexnologiyaSuv TozalashInnovatsiyaJanubiy KoreyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiWhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiBugun, 20:51Olimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiOlimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiBugun, 20:23DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi