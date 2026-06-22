AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardi
AMD kompaniyasi foydalanuvchilarning keskin tanqidlaridan soʻng Ryzen 9000 seriyasidagi ish stoli protsessorlariga Transparent Secure Memory Encryption (TSME) funksiyasini qaytarishga qaror qildi. Ushbu texnologiya xotirani apparat darajasida shifrlash imkonini beradi va tizim xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. Avvalroq kompaniya mazkur funksiyani AGESA 1.2.7.0 proshivkasida hech qanday ogohlantirishsiz olib tashlagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TSME texnologiyasi AMD tomonidan bundan oʻn yildan koʻproq vaqt oldin joriy etilgan boʻlib, u tezkor xotirada (RAM) saqlanadigan maʼlumotlarni avtomatik ravishda shifrlashga xizmat qiladi. Bu mexanizm, ayniqsa, kompyuterga jismoniy kirish imkoniga ega boʻlgan tajovuzkorlardan himoyalanishda muhim rol oʻynaydi. Xususan, u kompyuter oʻchirilganidan keyin xotira tarkibini oʻqishga urinadigan "sovuq yuklash" (cold boot) hujumlaridan himoya qiladi.
Muammoni birinchi boʻlib Linux tizimi ishqibozi Ben Kilpatrick payqab qoldi. U aprel oyida Ryzen 7 9700X bazasidagi yangi tizimni sinovdan oʻtkazayotganda, xotirani shifrlash funksiyasi yoʻqolib qolganini aniqladi. Kilpatrick bir necha oy davomida MSI va AMD muhandislari bilan bogʻlanib, vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki bosqichda kompaniya vakillari bu borada aniq javob berishdan qochishgan.
Xavfsizlik va marketing oʻrtasidagi muvozanatMSI vakillari bilan muloqot davomida TSME funksiyasi rasman faqat Ryzen PRO turkumidagi protsessorlar uchun moʻljallangani, oddiy Ryzen modellari va ona platalari texnik jihatdan bu funksiyani qoʻllab-quvvatlasa-da, u cheklab qoʻyilgani maʼlum boʻldi. Bu holat foydalanuvchilar orasida norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi. Koʻpchilik AMD kompaniyasini professional seriyadagi afzalliklarni saqlab qolish uchun oddiy foydalanuvchilar xavfsizligini sunʼiy ravishda cheklashda aybladi.
Jamoatchilik bosimi ostida AMD nihoyat ushbu opsiyaning isteʼmolchi segmentidagi Ryzen 9000 protsessorlarida mavjud boʻlganini, biroq soʻnggi yangilanishlardan birida olib tashlanganini tan oldi. Kompaniya bayonotida aytilishicha, funksiyani qaytarish haqidagi qaror "jamiyatning qimmatli fikr-mulohazalari asosida" qabul qilingan. Bu holat texnologik gigantlar foydalanuvchilar talabiga qanchalik tez moslashishi kerakligini yana bir bor koʻrsatdi.
Shuni taʼkidlash kerakki, AMD baribir TSME texnologiyasini Ryzen PRO liniyasining asosiy xavfsizlik elementi deb hisoblaydi. Professional seriyada bu funksiyaning ishlashi kafolatlangan va kelajakda ham saqlanib qoladi. Oddiy foydalanuvchilar uchun esa bu imkoniyat iyul oyida chiqariladigan BIOS yangilanishi bilan qayta tiklanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham oʻz tizimlarini yangilash orqali ushbu qoʻshimcha himoya qatlamiga ega boʻlishlari mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Ryzen 9000 egalari qoʻshimcha xavfsizlikdan voz kechishlariga toʻgʻri kelmaydi. BIOS yangilanishi nafaqat tizim barqarorligini, balki maʼlumotlar daxlsizligini ham taʼminlaydi. AMD kabi kompaniyalarning oʻz xatolarini tan olib, funksiyalarni qaytarishi foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.
…