AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardi

·0·Texno
AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardi

AMD kompaniyasi foydalanuvchilarning keskin tanqidlaridan soʻng Ryzen 9000 seriyasidagi ish stoli protsessorlariga Transparent Secure Memory Encryption (TSME) funksiyasini qaytarishga qaror qildi. Ushbu texnologiya xotirani apparat darajasida shifrlash imkonini beradi va tizim xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. Avvalroq kompaniya mazkur funksiyani AGESA 1.2.7.0 proshivkasida hech qanday ogohlantirishsiz olib tashlagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TSME texnologiyasi AMD tomonidan bundan oʻn yildan koʻproq vaqt oldin joriy etilgan boʻlib, u tezkor xotirada (RAM) saqlanadigan maʼlumotlarni avtomatik ravishda shifrlashga xizmat qiladi. Bu mexanizm, ayniqsa, kompyuterga jismoniy kirish imkoniga ega boʻlgan tajovuzkorlardan himoyalanishda muhim rol oʻynaydi. Xususan, u kompyuter oʻchirilganidan keyin xotira tarkibini oʻqishga urinadigan "sovuq yuklash" (cold boot) hujumlaridan himoya qiladi.

Muammoni birinchi boʻlib Linux tizimi ishqibozi Ben Kilpatrick payqab qoldi. U aprel oyida Ryzen 7 9700X bazasidagi yangi tizimni sinovdan oʻtkazayotganda, xotirani shifrlash funksiyasi yoʻqolib qolganini aniqladi. Kilpatrick bir necha oy davomida MSI va AMD muhandislari bilan bogʻlanib, vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki bosqichda kompaniya vakillari bu borada aniq javob berishdan qochishgan.

Xavfsizlik va marketing oʻrtasidagi muvozanat

MSI vakillari bilan muloqot davomida TSME funksiyasi rasman faqat Ryzen PRO turkumidagi protsessorlar uchun moʻljallangani, oddiy Ryzen modellari va ona platalari texnik jihatdan bu funksiyani qoʻllab-quvvatlasa-da, u cheklab qoʻyilgani maʼlum boʻldi. Bu holat foydalanuvchilar orasida norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi. Koʻpchilik AMD kompaniyasini professional seriyadagi afzalliklarni saqlab qolish uchun oddiy foydalanuvchilar xavfsizligini sunʼiy ravishda cheklashda aybladi.

Jamoatchilik bosimi ostida AMD nihoyat ushbu opsiyaning isteʼmolchi segmentidagi Ryzen 9000 protsessorlarida mavjud boʻlganini, biroq soʻnggi yangilanishlardan birida olib tashlanganini tan oldi. Kompaniya bayonotida aytilishicha, funksiyani qaytarish haqidagi qaror "jamiyatning qimmatli fikr-mulohazalari asosida" qabul qilingan. Bu holat texnologik gigantlar foydalanuvchilar talabiga qanchalik tez moslashishi kerakligini yana bir bor koʻrsatdi.

Shuni taʼkidlash kerakki, AMD baribir TSME texnologiyasini Ryzen PRO liniyasining asosiy xavfsizlik elementi deb hisoblaydi. Professional seriyada bu funksiyaning ishlashi kafolatlangan va kelajakda ham saqlanib qoladi. Oddiy foydalanuvchilar uchun esa bu imkoniyat iyul oyida chiqariladigan BIOS yangilanishi bilan qayta tiklanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham oʻz tizimlarini yangilash orqali ushbu qoʻshimcha himoya qatlamiga ega boʻlishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Ryzen 9000 egalari qoʻshimcha xavfsizlikdan voz kechishlariga toʻgʻri kelmaydi. BIOS yangilanishi nafaqat tizim barqarorligini, balki maʼlumotlar daxlsizligini ham taʼminlaydi. AMD kabi kompaniyalarning oʻz xatolarini tan olib, funksiyalarni qaytarishi foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

AMDRyzen 9000XavfsizlikBIOSProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57WhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiWhatsApp rahbariyati almashdi: Meta Hindistonlik tadbirkorni yangi rahbar etib tayinladiBugun, 20:51Olimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiOlimlar Quyosh boʻronlaridan himoyalanish uchun koinotda «qalqon» yaratishni taklif qildiBugun, 20:23DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi