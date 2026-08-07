Huawei Watch GT 7 Pro taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va yangi funksiyalar

·494·Texno
Huawei Watch GT 7 Pro taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va yangi funksiyalar
Qisqacha

Huawei kompaniyasi Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatini rasman taqdim etdi, u minimal yuklama rejimida 21 kungacha, odatiy foydalanishda 12 kungacha va Always-On Display yoqilganda 7 kungacha ishlaydi. Qurilma titandan ishlangan korpus, safir oyna, keramika orqa qopqog'i hamda 466 x 466 piksel aniqlikdagi 1,47 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan.

Huawei kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Huawei Watch GT 7 Pro modelini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma avvalgi avlodning apparat qismatini deyarli toʻliq saqlab qolgan holda, dizayn va dasturiy imkoniyatlar borasida sezilarli yangilanishlarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi gadjet anʼanaviy tarzda mustahkam titandan ishlangan korpus, yuqori sifatli safir oyna va keramika orqa qopqogʻi bilan jihozlangan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi soatning ranglar palitrasini kengaytirib, kumushrang versiyani yashil yoki sariq aksentlar bilan boyitdi. Kundalik foydalanishda qulaylikni oshirish maqsadida esa komplektga kiruvchi tasmalar qaytadan ishlab chiqildi.

Texnik imkoniyatlar va ekran

Smart-soat oʻlchami 466 x 466 piksel boʻlgan yorqin 1,47 dyuymli AMOLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, uning choʻqqi yorqinligi 3000 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nurlari ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Korpus 5ATM darajasidagi suvdan himoya himoyasiga ega.

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning taʼsirchan avtonomiyasidir. Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, minimal yuklama rejimida soat 21 kungacha, odatiy foydalanishda 12 kungacha, doimiy faol Always-On Display rejimi yoqilganda esa 7 kungacha quvvat saqlay oladi.

Salomatlik va sport rejimlarini kuzatish

Huawei Watch GT 7 Pro salomatlikni nazorat qilish boʻyicha keng qamrovli datchiklar toʻplamini olgan. Soat yurak urish tezligi (puls), qondagi kislorod miqdori (SpO2), teri haroratini oʻlchay oladi va hatto EKG (elektrokardiogramma) qayd etish funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

  • Pro Ski rejimi — togʻ changʻisi ishqibozlari uchun maksimal yuklamalarni (G) kuzatish, yoʻnalishni yozib olish va kurortlarda moʻljal olishga yordam beradi.
  • Velosipedchilar, golf oʻyinchilari va yuguruvchilar uchun moʻljallangan sport rejimlari kengaytirilib, ularning statistikasi yanada boyitildi.
Qurilma imkoniyatlarini toʻldirish uchun Bluetooth 6.0, GPS, NFC modullari, shuningdek, oʻrnatilgan dinamik va mikrofon bilan jihozlangan.

Hozirgi vaqtda Huawei Watch GT 7 Pro Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi 2688 yuanni (taxminan 399 AQSh dollari) tashkil etadi. Kompaniya ushbu soatlarning xalqaro bozorga qachon chiqishi haqida hozircha maʼlumot bermagan.

HuaweiSmart-soatTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi