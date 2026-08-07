Huawei Watch GT 7 Pro taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va yangi funksiyalar
Huawei kompaniyasi Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatini rasman taqdim etdi, u minimal yuklama rejimida 21 kungacha, odatiy foydalanishda 12 kungacha va Always-On Display yoqilganda 7 kungacha ishlaydi. Qurilma titandan ishlangan korpus, safir oyna, keramika orqa qopqog'i hamda 466 x 466 piksel aniqlikdagi 1,47 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan.
Huawei kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Huawei Watch GT 7 Pro modelini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma avvalgi avlodning apparat qismatini deyarli toʻliq saqlab qolgan holda, dizayn va dasturiy imkoniyatlar borasida sezilarli yangilanishlarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi gadjet anʼanaviy tarzda mustahkam titandan ishlangan korpus, yuqori sifatli safir oyna va keramika orqa qopqogʻi bilan jihozlangan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi soatning ranglar palitrasini kengaytirib, kumushrang versiyani yashil yoki sariq aksentlar bilan boyitdi. Kundalik foydalanishda qulaylikni oshirish maqsadida esa komplektga kiruvchi tasmalar qaytadan ishlab chiqildi.
Texnik imkoniyatlar va ekranSmart-soat oʻlchami 466 x 466 piksel boʻlgan yorqin 1,47 dyuymli AMOLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, uning choʻqqi yorqinligi 3000 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nurlari ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Korpus 5ATM darajasidagi suvdan himoya himoyasiga ega.
Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning taʼsirchan avtonomiyasidir. Ishlab chiqaruvchi taʼkidlashicha, minimal yuklama rejimida soat 21 kungacha, odatiy foydalanishda 12 kungacha, doimiy faol Always-On Display rejimi yoqilganda esa 7 kungacha quvvat saqlay oladi.
Salomatlik va sport rejimlarini kuzatishHuawei Watch GT 7 Pro salomatlikni nazorat qilish boʻyicha keng qamrovli datchiklar toʻplamini olgan. Soat yurak urish tezligi (puls), qondagi kislorod miqdori (SpO2), teri haroratini oʻlchay oladi va hatto EKG (elektrokardiogramma) qayd etish funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
- Pro Ski rejimi — togʻ changʻisi ishqibozlari uchun maksimal yuklamalarni (G) kuzatish, yoʻnalishni yozib olish va kurortlarda moʻljal olishga yordam beradi.
- Velosipedchilar, golf oʻyinchilari va yuguruvchilar uchun moʻljallangan sport rejimlari kengaytirilib, ularning statistikasi yanada boyitildi.
Hozirgi vaqtda Huawei Watch GT 7 Pro Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi 2688 yuanni (taxminan 399 AQSh dollari) tashkil etadi. Kompaniya ushbu soatlarning xalqaro bozorga qachon chiqishi haqida hozircha maʼlumot bermagan.
…