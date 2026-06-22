Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkin
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude chatbotidan foydalanuvchilar uchun yangi talablarni joriy etmoqda. Kompaniyaning yangilangan maxfiylik siyosatiga koʻra, endilikda ayrim foydalanuvchilardan yoshi va shaxsini tasdiqlash uchun davlat tomonidan berilgan rasmiy hujjatlarni yuklash talab qilinishi mumkin. Ushbu chora sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash va firibgarlikka qarshi kurashish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi qoidalar 8-iyuldan kuchga kirishi kutilmoqda. Anthropic vakillarining tushuntirishicha, hujjat soʻrash jarayoni barcha foydalanuvchilarga taalluqli emas, balki faqat shubhali faoliyatda gumon qilingan yoki hisobi bloklanish xavfi ostida turgan shaxslarga tegishli boʻladi. Bu foydalanuvchilarga oʻz hisoblarini butunlay yoʻqotmasdan, apellyatsiya orqali qayta tiklash imkoniyatini beradi.
Biometrik maʼlumotlar va xavfsizlik choralariHujjatlarni tekshirish jarayoni nafaqat pasport yoki haydovchilik guvohnomasining skaner qilingan nusxasini, balki foydalanuvchining selfi-surati yoki videosini ham oʻz ichiga oladi. Kompaniya ushbu maʼlumotlar asosida yuz geometriyasi shablonini yaratadi. Taʼkidlash joizki, AQShning ayrim shtatlarida bunday maʼlumotlar qonun bilan himoyalangan biometrik maʼlumotlar toifasiga kiradi. Anthropic ushbu choralarni xizmat koʻrsatish shartlarini buzish, firibgarlik va noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish uchun zarur deb hisoblamoqda.
Kompaniya vakili Michael Aciman va top-menejer Thariq Shihparning soʻzlariga koʻra, bu yangilik foydalanuvchilarning juda kichik bir qismiga taʼsir qiladi. Biroq, Anthropic har oyda oʻn millionlab faol foydalanuvchilarga ega ekanligini hisobga olsak, bu "kichik qism" ham salmoqli raqamlarni tashkil etishi mumkin. Hozircha kompaniya aniq necha kishidan hujjat soʻralishi haqidagi statistikani ochiqlamagan.
Siyosiy bosim va tartibga solish masalalariUshbu oʻzgarishlar AQShda davlat organlari va texnologik gigantlar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan bir paytda yuz bermoqda. Xususan, Oq uy va Anthropic oʻrtasida kiberxavfsizlik modellari hamda sunʼiy intellektga kirish huquqi boʻyicha kelishmovchiliklar mavjud. Ayrim tahlilchilarning fikricha, foydalanuvchilarni qattiqroq nazorat qilish orqali kompaniya hukumatning xavfsizlikka doir talablarini bajarishga va tartibga soluvchi organlar bilan aloqalarni yumshatishga harakat qilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Claude kabi kuchli neyrotarmoqlardan foydalanishda shaxsiy maʼlumotlarning maxfiyligi masalasi birinchi oʻringa chiqmoqda. Agar tizim foydalanuvchining harakatlarini shubhali deb topsa, u holda xalqaro pasport orqali shaxsni tasdiqlash talab etilishi ehtimoli bor. Bu esa global texnologik platformalarda anonimlik davri asta-sekin yakunlanib borayotganidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, Anthropic tomonidan joriy etilayotgan ushbu mexanizm sunʼiy intellekt olamida masʼuliyatni oshirishga xizmat qiladi. Garchi bu foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligi borasida savollar tugʻdirsa-da, kompaniya buni xizmat sifatini saqlab qolish va noqonuniy foydalanishni cheklashning yagona yoʻli sifatida koʻrsatmoqda.
…