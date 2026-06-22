Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkin

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkin

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude chatbotidan foydalanuvchilar uchun yangi talablarni joriy etmoqda. Kompaniyaning yangilangan maxfiylik siyosatiga koʻra, endilikda ayrim foydalanuvchilardan yoshi va shaxsini tasdiqlash uchun davlat tomonidan berilgan rasmiy hujjatlarni yuklash talab qilinishi mumkin. Ushbu chora sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash va firibgarlikka qarshi kurashish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi qoidalar 8-iyuldan kuchga kirishi kutilmoqda. Anthropic vakillarining tushuntirishicha, hujjat soʻrash jarayoni barcha foydalanuvchilarga taalluqli emas, balki faqat shubhali faoliyatda gumon qilingan yoki hisobi bloklanish xavfi ostida turgan shaxslarga tegishli boʻladi. Bu foydalanuvchilarga oʻz hisoblarini butunlay yoʻqotmasdan, apellyatsiya orqali qayta tiklash imkoniyatini beradi.

Biometrik maʼlumotlar va xavfsizlik choralari

Hujjatlarni tekshirish jarayoni nafaqat pasport yoki haydovchilik guvohnomasining skaner qilingan nusxasini, balki foydalanuvchining selfi-surati yoki videosini ham oʻz ichiga oladi. Kompaniya ushbu maʼlumotlar asosida yuz geometriyasi shablonini yaratadi. Taʼkidlash joizki, AQShning ayrim shtatlarida bunday maʼlumotlar qonun bilan himoyalangan biometrik maʼlumotlar toifasiga kiradi. Anthropic ushbu choralarni xizmat koʻrsatish shartlarini buzish, firibgarlik va noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish uchun zarur deb hisoblamoqda.

Kompaniya vakili Michael Aciman va top-menejer Thariq Shihparning soʻzlariga koʻra, bu yangilik foydalanuvchilarning juda kichik bir qismiga taʼsir qiladi. Biroq, Anthropic har oyda oʻn millionlab faol foydalanuvchilarga ega ekanligini hisobga olsak, bu "kichik qism" ham salmoqli raqamlarni tashkil etishi mumkin. Hozircha kompaniya aniq necha kishidan hujjat soʻralishi haqidagi statistikani ochiqlamagan.

Siyosiy bosim va tartibga solish masalalari

Ushbu oʻzgarishlar AQShda davlat organlari va texnologik gigantlar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan bir paytda yuz bermoqda. Xususan, Oq uy va Anthropic oʻrtasida kiberxavfsizlik modellari hamda sunʼiy intellektga kirish huquqi boʻyicha kelishmovchiliklar mavjud. Ayrim tahlilchilarning fikricha, foydalanuvchilarni qattiqroq nazorat qilish orqali kompaniya hukumatning xavfsizlikka doir talablarini bajarishga va tartibga soluvchi organlar bilan aloqalarni yumshatishga harakat qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Claude kabi kuchli neyrotarmoqlardan foydalanishda shaxsiy maʼlumotlarning maxfiyligi masalasi birinchi oʻringa chiqmoqda. Agar tizim foydalanuvchining harakatlarini shubhali deb topsa, u holda xalqaro pasport orqali shaxsni tasdiqlash talab etilishi ehtimoli bor. Bu esa global texnologik platformalarda anonimlik davri asta-sekin yakunlanib borayotganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Anthropic tomonidan joriy etilayotgan ushbu mexanizm sunʼiy intellekt olamida masʼuliyatni oshirishga xizmat qiladi. Garchi bu foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligi borasida savollar tugʻdirsa-da, kompaniya buni xizmat sifatini saqlab qolish va noqonuniy foydalanishni cheklashning yagona yoʻli sifatida koʻrsatmoqda.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiBugun, 23:28Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi