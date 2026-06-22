Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekord
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega Honor brendi oʻzining yangi flagman darajasidagi chidamli qurilmasi — Honor X80 Pro Max modelini rasman namoyish etdi. Ushbu smartfon nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki avtonom ishlash borasidagi mutlaq rekordi bilan ham texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan ulkan sigʻimli akkumulyatordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Honor X80 Pro Max 11 000 mA/soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma jonli efir rejimida 26 soat 8 daqiqa 34 soniya davomida uzluksiz ishlab, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Bunday koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun misli koʻrilmagan natija hisoblanadi. Shuningdek, u 90 W quvvatli tezkor quvvatlash va 27 W quvvatli teskari quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Yangi protsessor va mustahkam himoyaSmartfon yangi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi va Android 16 tizimiga asoslangan MagicOS 10.0 qobigʻi bilan taʼminlangan. Honor Hummingbird 2.0 arxitekturasi tufayli tizim olti yil davomida barqaror ishlashiga kafolat berilmoqda. Bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmani uzoq muddat davomida yangilamasdan ishlatish imkonini beradi.
Chidamlilik masalasida Honor X80 Pro Max oʻz toifasida tengsiz boʻlishga daʼvogar. Qurilma IP69K standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, 10 metr chuqurlikkacha suvga tushishga bardosh beradi. Shuningdek, u 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketganda ham shikastlanmaydi, bu esa SGS Gold Label sertifikati bilan tasdiqlangan.
Ekran va multimedia imkoniyatlariQurilma 6,8 dyuymli, 1,5K (1280 × 2788 piksel) ruxsatli displey bilan jihozlangan. Ekranning kadr yangilanish chastotasi 120 Hz ni, choʻqqi yorqinligi esa rekord darajadagi 10 000 nitni tashkil etadi. Ekran atrofidagi hoshiyalar qalinligi bor-yoʻgʻi 1,3 mm boʻlib, bu zamonaviy dizayn talablariga toʻla javob beradi.
Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
- Qoʻshimcha modullar: NFC chipi, IK-port (masofadan boshqarish uchun) va stereo dinamiklar;
- Oʻlchamlari: Qalinligi 8,08 mm, ogʻirligi 203 gramm;
- Xotira variantlari: 8/128 GB dan 12/512 GB gacha.
…