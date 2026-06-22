Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekord

·84·Texno
Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekord

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega Honor brendi oʻzining yangi flagman darajasidagi chidamli qurilmasi — Honor X80 Pro Max modelini rasman namoyish etdi. Ushbu smartfon nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki avtonom ishlash borasidagi mutlaq rekordi bilan ham texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan ulkan sigʻimli akkumulyatordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Honor X80 Pro Max 11 000 mA/soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma jonli efir rejimida 26 soat 8 daqiqa 34 soniya davomida uzluksiz ishlab, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Bunday koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun misli koʻrilmagan natija hisoblanadi. Shuningdek, u 90 W quvvatli tezkor quvvatlash va 27 W quvvatli teskari quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Yangi protsessor va mustahkam himoya

Smartfon yangi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi va Android 16 tizimiga asoslangan MagicOS 10.0 qobigʻi bilan taʼminlangan. Honor Hummingbird 2.0 arxitekturasi tufayli tizim olti yil davomida barqaror ishlashiga kafolat berilmoqda. Bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmani uzoq muddat davomida yangilamasdan ishlatish imkonini beradi.

Chidamlilik masalasida Honor X80 Pro Max oʻz toifasida tengsiz boʻlishga daʼvogar. Qurilma IP69K standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, 10 metr chuqurlikkacha suvga tushishga bardosh beradi. Shuningdek, u 3 metr balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketganda ham shikastlanmaydi, bu esa SGS Gold Label sertifikati bilan tasdiqlangan.

Ekran va multimedia imkoniyatlari

Qurilma 6,8 dyuymli, 1,5K (1280 × 2788 piksel) ruxsatli displey bilan jihozlangan. Ekranning kadr yangilanish chastotasi 120 Hz ni, choʻqqi yorqinligi esa rekord darajadagi 10 000 nitni tashkil etadi. Ekran atrofidagi hoshiyalar qalinligi bor-yoʻgʻi 1,3 mm boʻlib, bu zamonaviy dizayn talablariga toʻla javob beradi.

Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
  • Qoʻshimcha modullar: NFC chipi, IK-port (masofadan boshqarish uchun) va stereo dinamiklar;
  • Oʻlchamlari: Qalinligi 8,08 mm, ogʻirligi 203 gramm;
  • Xotira variantlari: 8/128 GB dan 12/512 GB gacha.
Narxlar borasida Honor ancha liberal siyosat yuritgan. Xitoy bozorida qurilmaning boshlangʻich narxi 295 AQSH dollaridan boshlanadi, eng yuqori talqin esa 415 dollarga baholangan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasman kirib kelsa, u oʻzining chidamliligi va uzoq vaqt quvvat saqlashi bilan ayniqsa faol hayot tarzi vakillari va sayyohlar orasida ommalashishi kutilmoqda.

HonorSmartfonSnapdragonTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiApple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradiBugun, 00:53Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaXitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaBugun, 00:29Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaApple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaBugun, 00:22Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaGoogle DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaKecha, 23:55SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi