Boeingʼning yangi Boeing 777X samolyotlarini xaridorlar qabul qilmayapti

·773·Texno
Boeingʼning yangi Boeing 777X samolyotlarini xaridorlar qabul qilmayapti
Qisqacha

Lufthansa bir necha yil oldin qurilgan dastlabki Boeing 777X samolyotlarini qabul qilishdan bosh tortishi yoki ularni Boeing hisobidan to'liq modernizatsiya qilish sharti bilan olishi mumkin. Bunga Boeing 777X dasturining sertifikatsiyasi cho'zilib ketgani sababli ilk samolyotlar jihozlari va salon konfiguratsiyasi amaldagi standartlarga mos kelmay qolgani sabab bo'lgan.

AQShning yetakchi aviakorporatsiyalaridan biri boʻlgan Boeing oʻzining eng soʻnggi keng korpusli Boeing 777X лайnerlarini yetkazib berishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Germaniyaning Lufthansa aviakompaniyasi bir necha yil oldin qurilgan dastlabki seriali samolyotlarni qabul qilishdan bosh tortishi yoki ularni faqat toʻliq modernizatsiya qilingandagina olishi mumkinligini maʼlum qildi. Bu esa Amerika aviatsiya giganti boshiga tushgan muammolar yanada chuqurlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lufthansa rahbariyati allaqachon Boeing vakillari bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Aviakompaniya bosh direktori Karsten Shporning taʼkidlashicha, hozirda ikki xil ssenariy koʻrib chiqilmoqda: ayrim laynerlardan butunlay voz kechish yoki ularni kompaniya hisobidan emas, balki toʻliq ravishda ishlab chiqaruvchining mablagʻlari evaziga qayta jihozlash va yetkazib berish sharti.

Sertifikatsiyaning choʻzilishi va uning oqibatlari

Mazkur inqirozga Boeing 777X dasturini sertifikatsiyalash jarayoni haddan tashqari choʻzilib ketgani sabab boʻlgan. Yillar davomida kutilishlar natijasida dastlabki qurilgan samolyotlar maʼnaviy jihatdan eskirishga ulgurdi. Ularga oʻrnatilgan qism va jihozlar hamda salon konfiguratsiyasi bugungi kundagi dastur standartlariga mutlaqo javob bermayapti.

Shu boisdan, bunday havo kemalarini mijozlarga topshirishdan oldin juda yirik miqyosdagi modernizatsiya ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Biroq bu ishlar ulkan moliyaviy xarajatlarni talab qilishi tushunarli holat.

Boshqa yirik xaridorlarning munosabati

Boeing duch kelayotgan bu muammo faqatgina bitta aviakompaniya bilan cheklanib qolmayapti. Lufthansa kompaniyasiga qadar yana ikki yirik xaridor shunday qadam tashlagani maʼlum boʻldi. Jumladan, Amerikaning United Airlines kompaniyasi ham dastlabki Boeing 777X nusxalaridan voz kechdi.

Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklarining Emirates aviakompaniyasi ham shunga oʻxshash muzokaralarni boshlagan. Emirates prezidenti Tim Klark bergan intervyularining birida bu samolyotlarning ilk nusxalariga kinoya bilan izoh berib, ularni faqatgina Heinz konserva bankalarini tayyorlash uchungina ishlatish mumkinligini aytib oʻtgan edi.

Iqtisodiy jihatdan samarasiz qadamlar

Vзиятning jiddiyligini tasdiqlovchi yana bir dalil sifatida, Boeing kompaniyasi Emirates uchun moʻljallangan ilk Boeing 777-9 samolyotlaridan birini shunchaki spisanie qilib, utilizatsiya qilgani keltirilgan. Tahlillar shuni koʻrsatdiki, ushbu havo kemasini zamonaviy standartlarga moslashtirish iqtisodiy jihatdan mutlaqo samarasizdir.

Barcha qiyinchiliklarga qaramasdan, Lufthansa rahbariyati kelgusidagi rejalaridan qaytgani yoʻq. Kompaniya 2027 yilning yoz oyida oʻzining ilk ekspluatatsiyaga yaroqli Boeing 777-9 samolyotini qabul qilib olishiga umid bogʻlashda davom etmoqda.

BoeingLufthansaAviatsiyaSamolyotEmirates
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi