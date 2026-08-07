Boeingʼning yangi Boeing 777X samolyotlarini xaridorlar qabul qilmayapti
Lufthansa bir necha yil oldin qurilgan dastlabki Boeing 777X samolyotlarini qabul qilishdan bosh tortishi yoki ularni Boeing hisobidan to'liq modernizatsiya qilish sharti bilan olishi mumkin. Bunga Boeing 777X dasturining sertifikatsiyasi cho'zilib ketgani sababli ilk samolyotlar jihozlari va salon konfiguratsiyasi amaldagi standartlarga mos kelmay qolgani sabab bo'lgan.
AQShning yetakchi aviakorporatsiyalaridan biri boʻlgan Boeing oʻzining eng soʻnggi keng korpusli Boeing 777X лайnerlarini yetkazib berishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Germaniyaning Lufthansa aviakompaniyasi bir necha yil oldin qurilgan dastlabki seriali samolyotlarni qabul qilishdan bosh tortishi yoki ularni faqat toʻliq modernizatsiya qilingandagina olishi mumkinligini maʼlum qildi. Bu esa Amerika aviatsiya giganti boshiga tushgan muammolar yanada chuqurlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lufthansa rahbariyati allaqachon Boeing vakillari bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Aviakompaniya bosh direktori Karsten Shporning taʼkidlashicha, hozirda ikki xil ssenariy koʻrib chiqilmoqda: ayrim laynerlardan butunlay voz kechish yoki ularni kompaniya hisobidan emas, balki toʻliq ravishda ishlab chiqaruvchining mablagʻlari evaziga qayta jihozlash va yetkazib berish sharti.
Sertifikatsiyaning choʻzilishi va uning oqibatlariMazkur inqirozga Boeing 777X dasturini sertifikatsiyalash jarayoni haddan tashqari choʻzilib ketgani sabab boʻlgan. Yillar davomida kutilishlar natijasida dastlabki qurilgan samolyotlar maʼnaviy jihatdan eskirishga ulgurdi. Ularga oʻrnatilgan qism va jihozlar hamda salon konfiguratsiyasi bugungi kundagi dastur standartlariga mutlaqo javob bermayapti.
Shu boisdan, bunday havo kemalarini mijozlarga topshirishdan oldin juda yirik miqyosdagi modernizatsiya ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Biroq bu ishlar ulkan moliyaviy xarajatlarni talab qilishi tushunarli holat.
Boshqa yirik xaridorlarning munosabatiBoeing duch kelayotgan bu muammo faqatgina bitta aviakompaniya bilan cheklanib qolmayapti. Lufthansa kompaniyasiga qadar yana ikki yirik xaridor shunday qadam tashlagani maʼlum boʻldi. Jumladan, Amerikaning United Airlines kompaniyasi ham dastlabki Boeing 777X nusxalaridan voz kechdi.
Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklarining Emirates aviakompaniyasi ham shunga oʻxshash muzokaralarni boshlagan. Emirates prezidenti Tim Klark bergan intervyularining birida bu samolyotlarning ilk nusxalariga kinoya bilan izoh berib, ularni faqatgina Heinz konserva bankalarini tayyorlash uchungina ishlatish mumkinligini aytib oʻtgan edi.
Iqtisodiy jihatdan samarasiz qadamlarVзиятning jiddiyligini tasdiqlovchi yana bir dalil sifatida, Boeing kompaniyasi Emirates uchun moʻljallangan ilk Boeing 777-9 samolyotlaridan birini shunchaki spisanie qilib, utilizatsiya qilgani keltirilgan. Tahlillar shuni koʻrsatdiki, ushbu havo kemasini zamonaviy standartlarga moslashtirish iqtisodiy jihatdan mutlaqo samarasizdir.
Barcha qiyinchiliklarga qaramasdan, Lufthansa rahbariyati kelgusidagi rejalaridan qaytgani yoʻq. Kompaniya 2027 yilning yoz oyida oʻzining ilk ekspluatatsiyaga yaroqli Boeing 777-9 samolyotini qabul qilib olishiga umid bogʻlashda davom etmoqda.
…