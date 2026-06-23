Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadi

·37·Texno
Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadi

Texnologiya giganti Microsoft va energetika korporatsiyasi Chevron AQSHning Gʻarbiy Texas hududida quvvati 2,67 gigavattga teng boʻlgan tabiiy gaz elektr stansiyasini qurish rejalarini eʼlon qildi. Ushbu loyiha Microsoft kompaniyasining sunʼiy intellekt (AI) va bulutli maʼlumotlar markazlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlashga qaratilgan boʻlib, sohadagi eng yirik infratuzilma obʼyektlaridan biriga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tomonlar oʻrtasida imzolangan 20 yillik shartnomaga koʻra, yangi elektr stansiyasi bevosita Microsoft tomonidan boshqariladigan maʼlumotlar markaziga xizmat qiladi. Loyihaning texnik qismiga koʻra, asosiy quvvat GE Vernova kompaniyasining ikkita yirik turbinasi orqali ishlab chiqariladi. Shuningdek, qoʻshimcha energiya manbai sifatida Caterpillar shoʻba korxonasi hisoblangan Solar Turbines qurilmalaridan foydalaniladi.

Ekologik maqsadlar va real vaziyat ziddiyati

Mazkur kelishuv Microsoft kompaniyasining ekologik barqarorlik borasidagi vaʼdalari fonida koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Kompaniya avvalroq 2030-yilga qadar uglerod chiqindilarini nol darajaga tushirish (carbon neutral) majburiyatini olgan edi. Biroq, tabiiy gazda ishlaydigan bunday ulkan stansiyaning ishga tushirilishi ushbu maqsadga erishishni sezilarli darajada qiyinlashtirishi mumkin.

Environmental Integrity Project hisobotiga koʻra, "Project Kilby" nomi bilan yuritilayotgan ushbu loyiha atmosferaga 13 million tonnadan ortiq karbonat angidrid, 3200 tonna havo ifloslantiruvchi moddalar va 278 ming funt xavfli chiqindilarni chiqarishi mumkin. Bu raqamlar texnologiya sohasidagi jadal oʻsish va ekologik masʼuliyat oʻrtasidagi muvozanatni saqlash qanchalik murakkab ekanini koʻrsatmoqda.

Chevron oʻz press-relizida ushbu loyihani AQSHdagi "gaz energetikasi va maʼlumotlar markazlarining eng yirik kombinatsiyalashgan rivojlanishi" deb atadi. Sunʼiy intellekt tizimlarining hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyoji kundan-kunga ortib borayotgani texnologik kompaniyalarni anʼanaviy energiya manbalariga qaytishga majbur qilmoqda.

Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu holat muhim dars boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar markazlarini qurishda nafaqat texnologik infratuzilma, balki energiya manbalarining barqarorligi va ularning atrof-muhitga taʼsiri strategik ahamiyatga ega. Microsoft kabi gigantlarning tajribasi shuni koʻrsatadiki, hatto eng ilgʻor IT-yechimlar ham oxir-oqibat ulkan energiya resurslarini talab qiladi.

Hozirda Microsoft ushbu loyiha boʻyicha rasmiy izohlarni cheklagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni kompaniyaning sunʼiy intellekt poygasida yetakchilikni saqlab qolish uchun tashlagan majburiy qadami sifatida baholamoqda. Kelgusi yillarda ChatGPT va boshqa AI tizimlarining kengayishi natijasida shunga oʻxshash loyihalar soni yanada ortishi kutilmoqda.

MicrosoftChevronSunʼiy IntellektEnergetikaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi