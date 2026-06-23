Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkin
Dunyoning eng nufuzli razvedka alyansi hisoblangan Five Eyes (AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya) sunʼiy intellekt (SI) rivojlanishi bilan bogʻliq jiddiy xavf haqida qoʻshma bayonot bilan chiqdi. Razvedka xizmatlarining prognozlariga koʻra, yaqin oylar ichida paydo boʻladigan yangi avlod SI-modellari davlat tuzilmalari va yirik biznes tizimlarini butunlay falaj qilib qoʻyish darajasidagi kiberhujumlar uchun zamin yaratishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, zamonaviy SI-texnologiyalari kiberhujumlarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan bilim va koʻnikmalar chegarasini keskin pasaytirmoqda. Endilikda hatto tajribasiz xakerlar ham murakkab algoritmlar yordamida hujumlarning tezligi, koʻlami va murakkabligini bir necha barobar oshirish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa kiberxavfsizlik masalasini shunchaki texnik vazifadan milliy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikning asosiy elementiga aylantirmoqda.
Tizimli xavflar va strategik yondashuvRazvedka agentliklari kiberxatarlarga qarshi kurashish faqatgina IT-mutaxassislarining ishi boʻlib qolmasligi kerakligini uqtirmoqda. Bugungi kunda kiberbarqarorlik butun jamiyat va tashkilotlar miqyosida koʻrib chiqilishi lozim boʻlgan tizimli masala hisoblanadi. Chunki SI yordamida amalga oshiriladigan hujumlar nafaqat alohida kompyuterlar, balki kritik infratuzilma, taʼminot zanjirlari va davlat boshqaruvi mexanizmlariga zarba berishi kutilmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kiberxavflar endilikda bozordagi ishonch va biznesning yashovchanligiga bevosita taʼsir qiluvchi omil sifatida baholanmoqda. Agar ilgari sunʼiy intellektning xavflari nazariy jihatdan muhokama qilingan boʻlsa, endilikda Five Eyes mutaxassislari qisqa muddatli istiqboldagi aniq ssenariylar va real tahdidlar haqida gapira boshladilar.
Siyosiy kontekst va cheklovlarUshbu ogohlantirishlar fonida ilgʻor SI-modellari, xususan Anthropic kompaniyasi ishlanmalariga kirish huquqini cheklash masalasi ham kun tartibiga chiqmoqda. Avvalroq, milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan xorijiy foydalanuvchilarning ayrim tizimlardan foydalanishini cheklash boʻyicha qarorlar qabul qilingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu kabi choralar texnologik poygada xavfsizlikni taʼminlashning bir usuli sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekiston kabi jadal raqamlashib borayotgan davlatlar uchun ham ushbu ogohlantirishlar dolzarb ahamiyatga ega. Davlat xizmatlari va moliya tizimining SI-modellari yordamida amalga oshiriladigan kiberhujumlarga chidamliligini oshirish, kadrlar tayyorlash va himoya tizimlarini modernizatsiya qilish strategik vazifa boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar sunʼiy intellekt keltiradigan foyda bilan bir qatorda, uning qurollangan shakliga qarshi turishga tayyor boʻlish lozimligini taʼkidlamoqda.
…