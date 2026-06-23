Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkin

·0·Texno
Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkin

Dunyoning eng nufuzli razvedka alyansi hisoblangan Five Eyes (AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya) sunʼiy intellekt (SI) rivojlanishi bilan bogʻliq jiddiy xavf haqida qoʻshma bayonot bilan chiqdi. Razvedka xizmatlarining prognozlariga koʻra, yaqin oylar ichida paydo boʻladigan yangi avlod SI-modellari davlat tuzilmalari va yirik biznes tizimlarini butunlay falaj qilib qoʻyish darajasidagi kiberhujumlar uchun zamin yaratishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, zamonaviy SI-texnologiyalari kiberhujumlarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan bilim va koʻnikmalar chegarasini keskin pasaytirmoqda. Endilikda hatto tajribasiz xakerlar ham murakkab algoritmlar yordamida hujumlarning tezligi, koʻlami va murakkabligini bir necha barobar oshirish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa kiberxavfsizlik masalasini shunchaki texnik vazifadan milliy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikning asosiy elementiga aylantirmoqda.

Tizimli xavflar va strategik yondashuv

Razvedka agentliklari kiberxatarlarga qarshi kurashish faqatgina IT-mutaxassislarining ishi boʻlib qolmasligi kerakligini uqtirmoqda. Bugungi kunda kiberbarqarorlik butun jamiyat va tashkilotlar miqyosida koʻrib chiqilishi lozim boʻlgan tizimli masala hisoblanadi. Chunki SI yordamida amalga oshiriladigan hujumlar nafaqat alohida kompyuterlar, balki kritik infratuzilma, taʼminot zanjirlari va davlat boshqaruvi mexanizmlariga zarba berishi kutilmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kiberxavflar endilikda bozordagi ishonch va biznesning yashovchanligiga bevosita taʼsir qiluvchi omil sifatida baholanmoqda. Agar ilgari sunʼiy intellektning xavflari nazariy jihatdan muhokama qilingan boʻlsa, endilikda Five Eyes mutaxassislari qisqa muddatli istiqboldagi aniq ssenariylar va real tahdidlar haqida gapira boshladilar.

Siyosiy kontekst va cheklovlar

Ushbu ogohlantirishlar fonida ilgʻor SI-modellari, xususan Anthropic kompaniyasi ishlanmalariga kirish huquqini cheklash masalasi ham kun tartibiga chiqmoqda. Avvalroq, milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan xorijiy foydalanuvchilarning ayrim tizimlardan foydalanishini cheklash boʻyicha qarorlar qabul qilingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu kabi choralar texnologik poygada xavfsizlikni taʼminlashning bir usuli sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekiston kabi jadal raqamlashib borayotgan davlatlar uchun ham ushbu ogohlantirishlar dolzarb ahamiyatga ega. Davlat xizmatlari va moliya tizimining SI-modellari yordamida amalga oshiriladigan kiberhujumlarga chidamliligini oshirish, kadrlar tayyorlash va himoya tizimlarini modernizatsiya qilish strategik vazifa boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar sunʼiy intellekt keltiradigan foyda bilan bir qatorda, uning qurollangan shakliga qarshi turishga tayyor boʻlish lozimligini taʼkidlamoqda.

Sunʼiy IntellektKiberxavfsizlikFive EyesTexnologiyaRazvedka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi