Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqda

·32·Texno
Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqda

Meta korporatsiyasi rahbari Mark Zuckerberg ijtimoiy tarmoqlar ekotizimini yanada kengaytirish maqsadida yangi yoʻnalish — bashoratlar bozoriga (prediction markets) jiddiy qiziqish bildirmoqda. The New York Times nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, milliarder kompaniya ichida “Arena” deb nomlangan alohida mobil ilovani ishlab chiqishga ruxsat bergan. Ushbu loyiha oʻzining ishlash tamoyili bilan soʻnggi vaqtlarda ommalashib borayotgan Polymarket platformasiga oʻxshab ketadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

“Arena” loyihasi Meta tarkibidagi boshqa ijtimoiy tarmoqlardan mustaqil ravishda faoliyat yuritishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Facebook va Instagram kabi platformalar foydalanuvchilarni yangi ilovaga yoʻnaltiruvchi vosita boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozircha loyiha eksperimental maqomga ega boʻlishiga qaramay, Zuckerberg uni kompaniya uchun eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan.

Virtual ballar va oʻyin mexanikasi

Qiziqarli jihati shundaki, Arena dastlabki bosqichda real pul tikish imkoniyatini taqdim etmaydi. Buning oʻrniga, foydalanuvchilar maʼlum bir voqealar rivoji boʻyicha toʻgʻri bashorat qilganliklari uchun virtual ballar toʻplaydilar. Bu yondashuv platformani koʻproq video oʻyinga oʻxshatib qoʻysa-da, mutaxassislarning fikricha, kelajakda tizimga real pul mablagʻlarini kiritish imkoniyati ham qoʻshilishi mumkin.

Bashoratlar bozori soʻnggi bir yil ichida global miqyosda ulkan moliyaviy oʻshishni boshdan kechirdi. Masalan, Polymarket va Kalshi kabi platformalardagi savdo hajmi joriy yilning aprel oyiga kelib oʻnlab milliard dollarga yetdi. Bunday muvaffaqiyat boshqa texnologik gigantlarni ham befarq qoldirmayapti. Xususan, Elon Musk boshqaruvidagi X ijtimoiy tarmogʻ oʻtgan yili Polymarket bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi.

Huquqiy muammolar va ziddiyatlar

Biroq bu soha faqat daromad emas, balki jiddiy huquqiy mojarolar bilan ham bogʻliq. AQShning ayrim shtatlari bashoratlar bozorini qimor oʻyinlari toʻgʻrisidagi qonunlarni buzishda ayblab, sudga bergan. Shuningdek, insayderlik maʼlumotlaridan foydalangan holda bashoratlardan foyda koʻrish holatlari ham kuzatilmoqda. Masalan, Venesuela prezidenti Nicolás Maduroga qarshi operatsiya haqidagi maʼlumotlardan foydalangan sobiq harbiylar va siyosatchi George Santos bilan bogʻliq surishtiruvlar bunga misol boʻla oladi.

Meta uchun Arena loyihasi nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb qilish, balki sunʻiy intellekt va maʼlumotlar tahlili sohasidagi imkoniyatlarini sinab koʻrish uchun ham qulay maydon hisoblanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday platformalar kelajakda global siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni kuzatishning interaktiv usuliga aylanishi mumkin. Hozircha Meta ushbu loyihaning rasmiy ishga tushish sanasini ochiqlagani yoʻq.

MetaMark ZuckerbergArenaPolymarketTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi