Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqda
Meta korporatsiyasi rahbari Mark Zuckerberg ijtimoiy tarmoqlar ekotizimini yanada kengaytirish maqsadida yangi yoʻnalish — bashoratlar bozoriga (prediction markets) jiddiy qiziqish bildirmoqda. The New York Times nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, milliarder kompaniya ichida “Arena” deb nomlangan alohida mobil ilovani ishlab chiqishga ruxsat bergan. Ushbu loyiha oʻzining ishlash tamoyili bilan soʻnggi vaqtlarda ommalashib borayotgan Polymarket platformasiga oʻxshab ketadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
“Arena” loyihasi Meta tarkibidagi boshqa ijtimoiy tarmoqlardan mustaqil ravishda faoliyat yuritishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Facebook va Instagram kabi platformalar foydalanuvchilarni yangi ilovaga yoʻnaltiruvchi vosita boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozircha loyiha eksperimental maqomga ega boʻlishiga qaramay, Zuckerberg uni kompaniya uchun eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan.
Virtual ballar va oʻyin mexanikasiQiziqarli jihati shundaki, Arena dastlabki bosqichda real pul tikish imkoniyatini taqdim etmaydi. Buning oʻrniga, foydalanuvchilar maʼlum bir voqealar rivoji boʻyicha toʻgʻri bashorat qilganliklari uchun virtual ballar toʻplaydilar. Bu yondashuv platformani koʻproq video oʻyinga oʻxshatib qoʻysa-da, mutaxassislarning fikricha, kelajakda tizimga real pul mablagʻlarini kiritish imkoniyati ham qoʻshilishi mumkin.
Bashoratlar bozori soʻnggi bir yil ichida global miqyosda ulkan moliyaviy oʻshishni boshdan kechirdi. Masalan, Polymarket va Kalshi kabi platformalardagi savdo hajmi joriy yilning aprel oyiga kelib oʻnlab milliard dollarga yetdi. Bunday muvaffaqiyat boshqa texnologik gigantlarni ham befarq qoldirmayapti. Xususan, Elon Musk boshqaruvidagi X ijtimoiy tarmogʻ oʻtgan yili Polymarket bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi.
Huquqiy muammolar va ziddiyatlarBiroq bu soha faqat daromad emas, balki jiddiy huquqiy mojarolar bilan ham bogʻliq. AQShning ayrim shtatlari bashoratlar bozorini qimor oʻyinlari toʻgʻrisidagi qonunlarni buzishda ayblab, sudga bergan. Shuningdek, insayderlik maʼlumotlaridan foydalangan holda bashoratlardan foyda koʻrish holatlari ham kuzatilmoqda. Masalan, Venesuela prezidenti Nicolás Maduroga qarshi operatsiya haqidagi maʼlumotlardan foydalangan sobiq harbiylar va siyosatchi George Santos bilan bogʻliq surishtiruvlar bunga misol boʻla oladi.
Meta uchun Arena loyihasi nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb qilish, balki sunʻiy intellekt va maʼlumotlar tahlili sohasidagi imkoniyatlarini sinab koʻrish uchun ham qulay maydon hisoblanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday platformalar kelajakda global siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni kuzatishning interaktiv usuliga aylanishi mumkin. Hozircha Meta ushbu loyihaning rasmiy ishga tushish sanasini ochiqlagani yoʻq.
…