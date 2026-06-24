Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldi

·1·Texno
Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldi

Elektron pochta xizmatlari va matn tahriri sohasida yetakchi boʻlgan Superhuman kompaniyasi sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni aniqlash boʻyicha dunyodagi eng mashhur servis — GPTZero startapini oʻz tarkibiga qoʻshib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelashuv raqamli dunyoda inson mehnati va neyrotarmoq mahsulini farqlash borasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GPTZero loyihasining tarixi oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Startapga bundan uch yil avval Prinston universiteti bitiruvchisi Edward Tian tomonidan asos solingan edi. Dastlab oddiy diplom ishi sifatida boshlangan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida global miqyosdagi yirik platformaga aylandi. Business Insider nashriga berilgan maʼlumotlarga koʻra, GPTZero bugungi kunda 19 milliondan ortiq roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga ega.

Moliyaviy koʻrsatkichlar borasida ham startap sezilarli yutuqlarga erishgan. Kompaniyaning yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 30 million dollarni tashkil etadi. Edward Tian va uning hammuassisi Alex Cui oʻz faoliyati davomida Uncork Capital va Footwork kabi yirik venchur jamgʻarmalaridan jami 13,5 million dollar investitsiya jalb qilishgan. 2024-yilga kelib loyiha toʻliq foyda keltira boshlagani maʼlum qilingan edi.

Raqobat va strategik maqsadlar

Qizigʻi shundaki, Superhuman (oʻtgan yili Grammarly tomonidan sotib olingan va shu nom ostida qayta brendlangan platforma) tarkibida allaqachon sunʼiy intellektni aniqlash vositasi mavjud edi. Biroq kompaniya rahbariyati GPTZero kabi kuchli raqibni sotib olish orqali oʻz imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaror qildi. Kompaniya vakillari ushbu xaridni "ikkita AI-detektor bittasidan yaxshiroq" degan tamoyil bilan izohlashmoqda.

GPTZero asosan matnlardagi "sunʼiy intellekt axlatini" (AI slop) aniqlash va inson muallifligini himoya qilishga eʼtibor qaratadi. Grammarly vositasi esa koʻproq talabalarga oʻz matnlarini tahrirlashda va ularning sunʼiy intellekt tomonidan yozilgandek koʻrinishini kamaytirishda yordam beradi. Endilikda ushbu ikki yondashuv yagona ekotizimda birlashadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va taʼlim sohasi vakillari uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi kunda ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlar yordamida yozilgan akademik ishlar va maqolalar koʻpayib borayotgan bir paytda, GPTZero kabi vositalarning yanada takomillashishi kontentning originalligini tekshirishda muhim vositaga aylanadi. Hozircha kelashuvning yakuniy qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, bu texnologiya bozoridagi yilning eng muhim xaridlaridan biri sifatida baholanmoqda.

SuperhumanGPTZeroSunʼiy IntellektStartapGrammarly
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaRosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:56AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi