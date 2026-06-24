Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldi
Elektron pochta xizmatlari va matn tahriri sohasida yetakchi boʻlgan Superhuman kompaniyasi sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni aniqlash boʻyicha dunyodagi eng mashhur servis — GPTZero startapini oʻz tarkibiga qoʻshib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelashuv raqamli dunyoda inson mehnati va neyrotarmoq mahsulini farqlash borasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
GPTZero loyihasining tarixi oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Startapga bundan uch yil avval Prinston universiteti bitiruvchisi Edward Tian tomonidan asos solingan edi. Dastlab oddiy diplom ishi sifatida boshlangan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida global miqyosdagi yirik platformaga aylandi. Business Insider nashriga berilgan maʼlumotlarga koʻra, GPTZero bugungi kunda 19 milliondan ortiq roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga ega.
Moliyaviy koʻrsatkichlar borasida ham startap sezilarli yutuqlarga erishgan. Kompaniyaning yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 30 million dollarni tashkil etadi. Edward Tian va uning hammuassisi Alex Cui oʻz faoliyati davomida Uncork Capital va Footwork kabi yirik venchur jamgʻarmalaridan jami 13,5 million dollar investitsiya jalb qilishgan. 2024-yilga kelib loyiha toʻliq foyda keltira boshlagani maʼlum qilingan edi.
Raqobat va strategik maqsadlarQizigʻi shundaki, Superhuman (oʻtgan yili Grammarly tomonidan sotib olingan va shu nom ostida qayta brendlangan platforma) tarkibida allaqachon sunʼiy intellektni aniqlash vositasi mavjud edi. Biroq kompaniya rahbariyati GPTZero kabi kuchli raqibni sotib olish orqali oʻz imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaror qildi. Kompaniya vakillari ushbu xaridni "ikkita AI-detektor bittasidan yaxshiroq" degan tamoyil bilan izohlashmoqda.
GPTZero asosan matnlardagi "sunʼiy intellekt axlatini" (AI slop) aniqlash va inson muallifligini himoya qilishga eʼtibor qaratadi. Grammarly vositasi esa koʻproq talabalarga oʻz matnlarini tahrirlashda va ularning sunʼiy intellekt tomonidan yozilgandek koʻrinishini kamaytirishda yordam beradi. Endilikda ushbu ikki yondashuv yagona ekotizimda birlashadi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va taʼlim sohasi vakillari uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi kunda ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlar yordamida yozilgan akademik ishlar va maqolalar koʻpayib borayotgan bir paytda, GPTZero kabi vositalarning yanada takomillashishi kontentning originalligini tekshirishda muhim vositaga aylanadi. Hozircha kelashuvning yakuniy qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, bu texnologiya bozoridagi yilning eng muhim xaridlaridan biri sifatida baholanmoqda.
…