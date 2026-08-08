X platformasi kontent yaratuvchilar uchun daromad ulashish tizimini oʻzgartirmoqda
Elon Mask egaligidagi X platformasi mavjud Revenue Sharing dasturini yopib, uning o'rniga Original Content Rewards tizimini joriy etmoqda. Yangi ishtirokchilarni qabul qilish darhol to'xtatiladi, amaldagi qatnashchilar esa 7-sentyabrgacha eski tizim bo'yicha daromad oladi va 2024-yil 8-sentyabrdan yangi dastur uchun qayta ariza topshirishi kerak.
Elon Mask egaligidagi X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi blogerlar va ta’sir oʻtkazuvchilar uchun moʻljallangan daromadlarni taqsimlash dasturini tubdan isloh qilishini e’lon qildi. Ushbu oʻzgarish platformada mualliflik huquqiga ega boʻlmagan va ommaviy koʻchirilgan ma’lumotlarning koʻpayib ketishiga qarshi kurashish hamda oʻziga xos kontentni ragʻbatlantirishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, kompaniya mavjud Revenue Sharing dasturini yopib, uning oʻrniga yangi Original Content Rewards tizimini joriy etmoqda. Yangi qoidalarga koʻra, X platformasi darhol yangi ishtirokchilarni qabul qilishni toʻxtatadi. Hozirgi ishtirokchilar joriy yilning 7-sentyabriga qadar eski tizim boʻyicha daromad olishda davom etadilar.
Yangi dasturga oʻtish shartlari2024-yil 8-sentyabrdan boshlab mavjud ishtirokchilar yangi dasturda qatnashish uchun qaytadan ariza topshirishlari talab etiladi. Bunda qatnashchilar uchun avvalgidek ayrim talablar saqlanib qoladi. Xususan, ular X platformasining Premium obuna turlaridan biriga ega boʻlishi, shuningdek, tasdiqlangan 500 ta obunachiga va oxirgi 90 kun ichida tasdiqlangan foydalanuvchilardan 500 000 ta Asosiy Lenta (Home Timeline) taassurotiga ega boʻlishi shart.
Biroq, asosiy oʻzgarish mualliflikning oʻziga xosligiga qaratilgan qattiq talablarda namoyon boʻladi. Endilikda asl reportajlar, tahliliy materiallar, shaxsan oʻzi yaratgan foto va videolar, shuningdek, muallif tomonidan tayyorlangan memlar hamda grafikalar haqiqiy original kontent sifatida baholanadi. Izohlar va sharhlar ham hisobga olinadi, biroq boshqalarning materiallaridan foydalanilganda sezilarli darajada oʻziga xos qiymat qoʻshish talab etiladi.
Qaysi postlar mukofotlanmaydi?
- Boshqa akkauntlardan shunchaki koʻchirilgan postlar
- Birovning sahifasidan yuklab olinib, qayta yuklangan videolar
- Mazmunli oʻzgarishlarsiz tarqatilgan repostlar
X vakili Allegra Jakchianing ta’kidlashicha, eski dastur oʻz ragʻbatlantirish mexanizmlari boʻyicha muvozanatni yoʻqotgan. Uning soʻzlariga koʻra, kontent yaratuvchilar maksimal foyda olish ketidan quvish emas, balki platformaga mutlaqo yangi qiymat olib kirishga e’tibor qaratishlari lozim. Kompaniya kelgusida ham algoritmlarni takomillashtirib, talablar darajasini bosqichma-bosqich oshirib borishni rejalashtirgan.
…