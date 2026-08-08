X platformasi kontent yaratuvchilar uchun daromad ulashish tizimini oʻzgartirmoqda

·49·Texno
X platformasi kontent yaratuvchilar uchun daromad ulashish tizimini oʻzgartirmoqda
Qisqacha

Elon Mask egaligidagi X platformasi mavjud Revenue Sharing dasturini yopib, uning o'rniga Original Content Rewards tizimini joriy etmoqda. Yangi ishtirokchilarni qabul qilish darhol to'xtatiladi, amaldagi qatnashchilar esa 7-sentyabrgacha eski tizim bo'yicha daromad oladi va 2024-yil 8-sentyabrdan yangi dastur uchun qayta ariza topshirishi kerak.

Elon Mask egaligidagi X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi blogerlar va ta’sir oʻtkazuvchilar uchun moʻljallangan daromadlarni taqsimlash dasturini tubdan isloh qilishini e’lon qildi. Ushbu oʻzgarish platformada mualliflik huquqiga ega boʻlmagan va ommaviy koʻchirilgan ma’lumotlarning koʻpayib ketishiga qarshi kurashish hamda oʻziga xos kontentni ragʻbatlantirishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, kompaniya mavjud Revenue Sharing dasturini yopib, uning oʻrniga yangi Original Content Rewards tizimini joriy etmoqda. Yangi qoidalarga koʻra, X platformasi darhol yangi ishtirokchilarni qabul qilishni toʻxtatadi. Hozirgi ishtirokchilar joriy yilning 7-sentyabriga qadar eski tizim boʻyicha daromad olishda davom etadilar.

Yangi dasturga oʻtish shartlari

2024-yil 8-sentyabrdan boshlab mavjud ishtirokchilar yangi dasturda qatnashish uchun qaytadan ariza topshirishlari talab etiladi. Bunda qatnashchilar uchun avvalgidek ayrim talablar saqlanib qoladi. Xususan, ular X platformasining Premium obuna turlaridan biriga ega boʻlishi, shuningdek, tasdiqlangan 500 ta obunachiga va oxirgi 90 kun ichida tasdiqlangan foydalanuvchilardan 500 000 ta Asosiy Lenta (Home Timeline) taassurotiga ega boʻlishi shart.

Biroq, asosiy oʻzgarish mualliflikning oʻziga xosligiga qaratilgan qattiq talablarda namoyon boʻladi. Endilikda asl reportajlar, tahliliy materiallar, shaxsan oʻzi yaratgan foto va videolar, shuningdek, muallif tomonidan tayyorlangan memlar hamda grafikalar haqiqiy original kontent sifatida baholanadi. Izohlar va sharhlar ham hisobga olinadi, biroq boshqalarning materiallaridan foydalanilganda sezilarli darajada oʻziga xos qiymat qoʻshish talab etiladi.

Qaysi postlar mukofotlanmaydi?

  • Boshqa akkauntlardan shunchaki koʻchirilgan postlar
  • Birovning sahifasidan yuklab olinib, qayta yuklangan videolar
  • Mazmunli oʻzgarishlarsiz tarqatilgan repostlar
Eslatib oʻtamiz, X platformasi avval ham daromad ulashish dasturini tartibga solishga urinib koʻrgan edi. Masalan, aprel oyida agregatorlar va klikbeyt akkauntlarining toʻlovlari kamaytirilgan, biroq bu ommaviy e’tirozlarga sabab boʻlganidan soʻng Elon Mask ba’zi oʻzgarishlarni bekor qilgan edi.

X vakili Allegra Jakchianing ta’kidlashicha, eski dastur oʻz ragʻbatlantirish mexanizmlari boʻyicha muvozanatni yoʻqotgan. Uning soʻzlariga koʻra, kontent yaratuvchilar maksimal foyda olish ketidan quvish emas, balki platformaga mutlaqo yangi qiymat olib kirishga e’tibor qaratishlari lozim. Kompaniya kelgusida ham algoritmlarni takomillashtirib, talablar darajasini bosqichma-bosqich oshirib borishni rejalashtirgan.

XElon MaskTexnologiyaBlogerlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi