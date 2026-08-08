Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi
Klemson universiteti magistrantlari BMW ko'magida kunduzgi shahar sharoitida sarflaganidan ko'ra ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqaradigan eksperimental Deep Orange 17 elektromobilini yaratdi. Luminetta deb nomlangan ikki eshikli prototipning og'irligi 550 kilogramm bo'lib, unga 1700 dan ortiq quyosh elementi o'rnatilgan.
Klemson universiteti magistrantlari BMW kompaniyasi koʻmagida kunduzgi shahar sharoitida oʻzi sarflaydiganidan koʻra koʻproq elektr toki ishlab chiqarishga qodir boʻlgan eksperimental Deep Orange 17 elektromobilini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Luminetta номи olgan bu noyob loyiha avtomsozlikda anʼanaviy quvvat va tezlik oʻrniga oʻta yuqori samaradorlikka eʼtibor qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yengil konstruksiya va aerodinamikaLoyihani amalga oshirish 2024-yilning kuzida boshlangan boʻlib, 16 nafar magistr-talaba oldiga energiya jihatidan ijobiy balansga ega boʻlgan mashina yaratish vazifasi qoʻyilgandi. Ikki yillik tinimsiz mehnat natijasida yaratilgan ikki eshikli prototipning ogʻirligi atigi 550 kilogrammni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy ommaviy seriyali avtomobillarnikidan uch barobar yengil ekanini anglatadi.
Mashinaning bunday kam vaznga ega boʻlishi kombinatsiyalangan shassi tufayli amalga oshdi. Uning tuzilishida yoʻlovchilar xavfsizligini taʼminlash uchun poʻlat, shuningdek alyuminiy, uglerod plastigi va 3D-printer yordamida tayyorlangan metall birikma detallari ishlatilgan. Avtomobilning oʻziga xos burchakli tashqi koʻrinishi ham shunchaki dizayn yechimi boʻlmay, aerodinamikani yaxshilash maqsadida quti-baliq shaklidan ilhomlangan holda loyihalashtirilgan.
Quyosh panellari va energiya samaradorligiLuminetta modeli tashqi yuzasiga Germaniyaning Fraunhofer ISE instituti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan 1700 dan ortiq quyosh elementlari oʻrnatilgani bilan ajralib turadi. Ushbu panellar avtomobil harakatlanayotgan paytda ham, toʻxtab turgan vaqtda ham elektr energiyasini hosil qilish imkoniyatiga ega. Qiziigarlisi, ular hatto qisman soya tushgan sharoitda ham ishlay oladi, bu esa binolar va daraxtlar orasidagi shahar muhiti uchun favqulodda muhimdir.
Ishlab chiquvchilar mashinaning imkoniyatlarini turli iqlim sharoitiga ega toʻrtta shahar — Grinvill, Frankfurt, Madrid va Mumbay misolida modellashtirib koʻrishdi. Oʻrtacha 19 kilometrlik kunduzgi yoʻnalish uchun quyosh panellari taxminan 50 kilometrlik masofaga yetadigan energiya ishlab chiqargan. Yaʼni, hisob-kitob stsenariysida quyosh generatsiyasi kunduzgi safarga sarflanadigan energiyadan 2,5 barobar koʻp boʻlib chiqdi.
Shuningdek, mashinaning yurish masofasini oshirishga rekuperativ tormozlanish tizimi, momentni aqlli taqsimlash texnologiyasi va quvvat blokini boshqarishning optimallashtirilgan algoritmlari yordam bergan. Elektr motorlarining aniq quvvati hozircha oshkor etilmagan, chunki bu loyihada dinamika ikkinchi darajali masala boʻlgan.
Talabalar zamonaviy texnologiyalarni ham chetda qoldirmagan: transport vositasi mashina va uning energiya tizimi koʻrsatkichlarini real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi maxsus interfeysga ega boʻlib, multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bitiruvchilar oʻqishni yakunlagan boʻlsa-da, prototip Klemson universitetining tadqiqot platformasi sifatida qoladi va uning ommaviy debyuti 2027-yilgi CES koʻrgazmasida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.
…