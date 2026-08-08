Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi

·39·Avto
Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi
Qisqacha

Klemson universiteti magistrantlari BMW ko'magida kunduzgi shahar sharoitida sarflaganidan ko'ra ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqaradigan eksperimental Deep Orange 17 elektromobilini yaratdi. Luminetta deb nomlangan ikki eshikli prototipning og'irligi 550 kilogramm bo'lib, unga 1700 dan ortiq quyosh elementi o'rnatilgan.

Klemson universiteti magistrantlari BMW kompaniyasi koʻmagida kunduzgi shahar sharoitida oʻzi sarflaydiganidan koʻra koʻproq elektr toki ishlab chiqarishga qodir boʻlgan eksperimental Deep Orange 17 elektromobilini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Luminetta номи olgan bu noyob loyiha avtomsozlikda anʼanaviy quvvat va tezlik oʻrniga oʻta yuqori samaradorlikka eʼtibor qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yengil konstruksiya va aerodinamika

Loyihani amalga oshirish 2024-yilning kuzida boshlangan boʻlib, 16 nafar magistr-talaba oldiga energiya jihatidan ijobiy balansga ega boʻlgan mashina yaratish vazifasi qoʻyilgandi. Ikki yillik tinimsiz mehnat natijasida yaratilgan ikki eshikli prototipning ogʻirligi atigi 550 kilogrammni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy ommaviy seriyali avtomobillarnikidan uch barobar yengil ekanini anglatadi.

Mashinaning bunday kam vaznga ega boʻlishi kombinatsiyalangan shassi tufayli amalga oshdi. Uning tuzilishida yoʻlovchilar xavfsizligini taʼminlash uchun poʻlat, shuningdek alyuminiy, uglerod plastigi va 3D-printer yordamida tayyorlangan metall birikma detallari ishlatilgan. Avtomobilning oʻziga xos burchakli tashqi koʻrinishi ham shunchaki dizayn yechimi boʻlmay, aerodinamikani yaxshilash maqsadida quti-baliq shaklidan ilhomlangan holda loyihalashtirilgan.

Quyosh panellari va energiya samaradorligi

Luminetta modeli tashqi yuzasiga Germaniyaning Fraunhofer ISE instituti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan 1700 dan ortiq quyosh elementlari oʻrnatilgani bilan ajralib turadi. Ushbu panellar avtomobil harakatlanayotgan paytda ham, toʻxtab turgan vaqtda ham elektr energiyasini hosil qilish imkoniyatiga ega. Qiziigarlisi, ular hatto qisman soya tushgan sharoitda ham ishlay oladi, bu esa binolar va daraxtlar orasidagi shahar muhiti uchun favqulodda muhimdir.

Ishlab chiquvchilar mashinaning imkoniyatlarini turli iqlim sharoitiga ega toʻrtta shahar — Grinvill, Frankfurt, Madrid va Mumbay misolida modellashtirib koʻrishdi. Oʻrtacha 19 kilometrlik kunduzgi yoʻnalish uchun quyosh panellari taxminan 50 kilometrlik masofaga yetadigan energiya ishlab chiqargan. Yaʼni, hisob-kitob stsenariysida quyosh generatsiyasi kunduzgi safarga sarflanadigan energiyadan 2,5 barobar koʻp boʻlib chiqdi.

Shuningdek, mashinaning yurish masofasini oshirishga rekuperativ tormozlanish tizimi, momentni aqlli taqsimlash texnologiyasi va quvvat blokini boshqarishning optimallashtirilgan algoritmlari yordam bergan. Elektr motorlarining aniq quvvati hozircha oshkor etilmagan, chunki bu loyihada dinamika ikkinchi darajali masala boʻlgan.

Talabalar zamonaviy texnologiyalarni ham chetda qoldirmagan: transport vositasi mashina va uning energiya tizimi koʻrsatkichlarini real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi maxsus interfeysga ega boʻlib, multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bitiruvchilar oʻqishni yakunlagan boʻlsa-da, prototip Klemson universitetining tadqiqot platformasi sifatida qoladi va uning ommaviy debyuti 2027-yilgi CES koʻrgazmasida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

ElektromobilBMWQuyosh panellariInnovatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 21:25Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinIkkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinKecha, 18:26Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiPorsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiKecha, 12:20Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiKecha, 10:29Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)07.08, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda07.08, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin