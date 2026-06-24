T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdi

·0·Texno
T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdi

Rossiyaning T2 mobil operatori (sobiq Tele2) oʻzining “Bolshe” sodiqlik dasturini sezilarli darajada yangiladi va uni barcha aloqa foydalanuvchilari uchun ochiq deb e’lon qildi. Endilikda nafaqat ushbu kompaniya mijozlari, balki boshqa istalgan operator abonentlari ham toʻplangan gigabaytlarni turli bonuslar va kundalik xizmatlar uchun chegirmalarga almashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qadam telekommunikatsiya bozoridagi an’anaviy yondashuvni oʻzgartirib, mobil trafikni oʻziga xos “raqamli valyuta”ga aylantirishni koʻzda tutadi. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi foydalanuvchilar dasturga qoʻshilgan zahoti ularga dastlabki almashuvni amalga oshirish va servis imkoniyatlari bilan tanishish uchun “qutlov gigabaytlari” taqdim etiladi.

Kunlik toifalar va hamkorlar tarmogʻi

Dasturning asosiy yangiliklaridan biri “kun toifalari” tizimining joriy etilishidir. Har kuni maxsus ilovada uchta yangi taklif paydo boʻladi: ulardan biri bevosita gigabaytlarni almashtirish evaziga berilsa, qolgan ikkitasi dastur hamkorlari tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlardir. Takliflar mavzusi har kuni oʻzgarib turadi va haftalik sikl asosida takrorlanadi.

Dastur kundalik hayotda eng koʻp talab qilinadigan sohalarni qamrab olgan. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Oziq-ovqat va tayyor taomlar yetkazib berish;
  • Onlayn va oflayn xaridlar;
  • Transport va taksi xizmatlari;
  • Koʻngilochar tadbirlar va maxsus syurprizlar.
Hamkorlar roʻyxatidan Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, “Magnit” va “Lenta” kabi yirik brendlar oʻrin olgan. Bu esa foydalanuvchilarga oʻzlarining ishlatilmay qolgan internet trafigini real iqtisodiy foydaga aylantirish imkonini beradi.

Sodiqlik tizimidagi yangi yondashuv

T2 vakillarining ta’kidlashicha, kompaniya koʻp yillar davomida kutiladigan an’anaviy ball toʻplash tizimidan voz kechib, tezkor va shaxsiy takliflarga urgʻu bermoqda. Bu foydalanuvchi uchun tushunarliroq va jozibadorroq model hisoblanadi, chunki gigabaytlar har oy yangilanadi va ularning kuyib ketishi koʻplab abonentlar uchun ogʻriqli nuqta edi.

Oʻzbekiston bozorida ham mobil operatorlar oʻrtasida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Rossiya bozoridagi bunday tajriba diqqatga sazovordir. Bizning hududda ham operatorlar turli bonus tizimlarini taklif etishadi, biroq trafikni boshqa operator abonentlari uchun ham ochiq boʻlgan yagona ekotizim doirasida “sotish” imkoniyati yangi bosqich sifatida baholanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, T2 ning ushbu tashabbusi mobil aloqa xizmatlarini shunchaki muloqot vositasi emas, balki kundalik xarajatlarni tejashga yordam beruvchi moliyaviy vositaga aylantirishga qaratilgan. Bu kabi texnologik yechimlar kelajakda boshqa mintaqaviy operatorlar uchun ham andoza boʻlishi kutilmoqda.

T2Mobil AloqaGigabaytTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastSamsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastBugun, 17:54Xitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiXitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiBugun, 17:20Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi