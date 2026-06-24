T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdi
Rossiyaning T2 mobil operatori (sobiq Tele2) oʻzining “Bolshe” sodiqlik dasturini sezilarli darajada yangiladi va uni barcha aloqa foydalanuvchilari uchun ochiq deb e’lon qildi. Endilikda nafaqat ushbu kompaniya mijozlari, balki boshqa istalgan operator abonentlari ham toʻplangan gigabaytlarni turli bonuslar va kundalik xizmatlar uchun chegirmalarga almashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qadam telekommunikatsiya bozoridagi an’anaviy yondashuvni oʻzgartirib, mobil trafikni oʻziga xos “raqamli valyuta”ga aylantirishni koʻzda tutadi. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi foydalanuvchilar dasturga qoʻshilgan zahoti ularga dastlabki almashuvni amalga oshirish va servis imkoniyatlari bilan tanishish uchun “qutlov gigabaytlari” taqdim etiladi.
Kunlik toifalar va hamkorlar tarmogʻiDasturning asosiy yangiliklaridan biri “kun toifalari” tizimining joriy etilishidir. Har kuni maxsus ilovada uchta yangi taklif paydo boʻladi: ulardan biri bevosita gigabaytlarni almashtirish evaziga berilsa, qolgan ikkitasi dastur hamkorlari tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlardir. Takliflar mavzusi har kuni oʻzgarib turadi va haftalik sikl asosida takrorlanadi.
Dastur kundalik hayotda eng koʻp talab qilinadigan sohalarni qamrab olgan. Bularga quyidagilar kiradi:
- Oziq-ovqat va tayyor taomlar yetkazib berish;
- Onlayn va oflayn xaridlar;
- Transport va taksi xizmatlari;
- Koʻngilochar tadbirlar va maxsus syurprizlar.
Sodiqlik tizimidagi yangi yondashuvT2 vakillarining ta’kidlashicha, kompaniya koʻp yillar davomida kutiladigan an’anaviy ball toʻplash tizimidan voz kechib, tezkor va shaxsiy takliflarga urgʻu bermoqda. Bu foydalanuvchi uchun tushunarliroq va jozibadorroq model hisoblanadi, chunki gigabaytlar har oy yangilanadi va ularning kuyib ketishi koʻplab abonentlar uchun ogʻriqli nuqta edi.
Oʻzbekiston bozorida ham mobil operatorlar oʻrtasida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Rossiya bozoridagi bunday tajriba diqqatga sazovordir. Bizning hududda ham operatorlar turli bonus tizimlarini taklif etishadi, biroq trafikni boshqa operator abonentlari uchun ham ochiq boʻlgan yagona ekotizim doirasida “sotish” imkoniyati yangi bosqich sifatida baholanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, T2 ning ushbu tashabbusi mobil aloqa xizmatlarini shunchaki muloqot vositasi emas, balki kundalik xarajatlarni tejashga yordam beruvchi moliyaviy vositaga aylantirishga qaratilgan. Bu kabi texnologik yechimlar kelajakda boshqa mintaqaviy operatorlar uchun ham andoza boʻlishi kutilmoqda.
…