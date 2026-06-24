Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdi

·0·Texno
Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdi

Dizaynerlar va dasturchilar uchun dunyodagi eng ommabop platformalardan biri boʻlgan Figma oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish loyihalar ustida ishlash jarayonini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, endilikda platformada kod qatlamlari (code layers), animatsiyalar bilan ishlash va sunʼiy intellektga asoslangan kengaytirilgan vositalar paydo boʻldi. Bu qadam dizayn va kod yozish jarayonlarini bir-biriga yanada yaqinlashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Figma jamoasi uzoq vaqtdan beri kod integratsiyasi ustida ish olib borayotgan edi. Oʻtgan yili kompaniya Claude Code va Codex kabi tizimlar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan boʻlsa, endi kod qatlamlari bevosita ishchi maydonning (canvas) oʻziga qoʻshildi. Bu funksiya jamoalarga repozitoriylarni klonlash va koddan olingan oqimlarni sinovdan oʻtkazish uchun dizayn qatlamlariga osonlikcha oʻtkazish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilik mutaxassislar oʻrtasidagi muloqotni sezilarli darajada tezlashtiradi.

Dizayn va kodning uygʻunligi

Figma mahsulotlar boʻyicha direktori Yuhki Yamashita yangi kod qatlamlari dizaynerlar, mahsulot menejerlari va dasturchilarga gʻoyalarni tezkorlik bilan sinab koʻrish imkonini berishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu yerda asosiy eʼtibor ishlab chiqarish uchun mukammal kod yozishga emas, balki yangi yoʻnalishlarni tezda tadqiq qilishga qaratilgan. Bu esa jamoaviy muhitda turli yechimlarni vizual tarzda koʻrib chiqish va muhokama qilishga yordam beradi.

Yana bir muhim yangilik — animatsiyalar, oʻtishlar (transitions) va 3D transformatsiyalarning qoʻshilishidir. Ilgari dizaynerlar animatsiyalarni yaratish uchun tashqi dasturlardan foydalanishga va keyin ularni dastur tushunadigan kodga oʻtkazishga majbur edilar. Endilikda barcha animatsion effektlarni bevosita Figma ichida yaratish va ularni loyihaga integratsiya qilish mumkin boʻldi.

Sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengaymoqda

Figma oʻzining sunʼiy intellekt (AI) yordamchisini ham sezilarli darajada takomillashtirdi. Foydalanuvchilar endi matnli buyruqlar (prompts) orqali takrorlanuvchi vazifalarni bajaruvchi maxsus koʻnikmalarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, tizimga Notion, Excel va GitHub kabi tashqi vositalarni ulash yoki fayllarni biriktirish imkoniyati qoʻshildi. Bu sunʼiy intellektga foydalanuvchi nima xohlayotganini yaxshiroq tushunish uchun qoʻshimcha kontekst beradi.

Kompaniya, shuningdek, foydalanuvchilarga matnli soʻrovlar yordamida oʻzlarining shaxsiy plaginlarini yaratishga ruxsat berdi. Masalan, endi murakkab layout generatorlari yoki vektor yoʻllarini kuzatuvchi (vector path tracers) vositalarni dasturlash bilimlarisiz ham yaratish mumkin. Bu esa platformaning imkoniyatlarini har bir foydalanuvchining ehtiyojiga qarab moslashtirishga yoʻl ochadi.

Oʻtgan yili Figma tomonidan sotib olingan Weavy vositasi ham platformaga toʻliq integratsiya qilinmoqda. Yil oxirigacha kutilayotgan yangilanishda foydalanuvchilar Weavy ish jarayonlarini bevosita Figma ichida shakllantirishlari mumkin boʻladi. Bu yangiliklar Oʻzbekistondagi IT-mutaxassislar va dizaynerlar uchun ham juda muhim, chunki Figma mahalliy bozorda raqamli mahsulotlar yaratishda eng asosiy ish quroli hisoblanadi.

FigmaDizaynITSunʼiy IntellektDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiRossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi