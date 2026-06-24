Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdi
Dizaynerlar va dasturchilar uchun dunyodagi eng ommabop platformalardan biri boʻlgan Figma oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish loyihalar ustida ishlash jarayonini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, endilikda platformada kod qatlamlari (code layers), animatsiyalar bilan ishlash va sunʼiy intellektga asoslangan kengaytirilgan vositalar paydo boʻldi. Bu qadam dizayn va kod yozish jarayonlarini bir-biriga yanada yaqinlashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Figma jamoasi uzoq vaqtdan beri kod integratsiyasi ustida ish olib borayotgan edi. Oʻtgan yili kompaniya Claude Code va Codex kabi tizimlar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan boʻlsa, endi kod qatlamlari bevosita ishchi maydonning (canvas) oʻziga qoʻshildi. Bu funksiya jamoalarga repozitoriylarni klonlash va koddan olingan oqimlarni sinovdan oʻtkazish uchun dizayn qatlamlariga osonlikcha oʻtkazish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilik mutaxassislar oʻrtasidagi muloqotni sezilarli darajada tezlashtiradi.
Dizayn va kodning uygʻunligiFigma mahsulotlar boʻyicha direktori Yuhki Yamashita yangi kod qatlamlari dizaynerlar, mahsulot menejerlari va dasturchilarga gʻoyalarni tezkorlik bilan sinab koʻrish imkonini berishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu yerda asosiy eʼtibor ishlab chiqarish uchun mukammal kod yozishga emas, balki yangi yoʻnalishlarni tezda tadqiq qilishga qaratilgan. Bu esa jamoaviy muhitda turli yechimlarni vizual tarzda koʻrib chiqish va muhokama qilishga yordam beradi.
Yana bir muhim yangilik — animatsiyalar, oʻtishlar (transitions) va 3D transformatsiyalarning qoʻshilishidir. Ilgari dizaynerlar animatsiyalarni yaratish uchun tashqi dasturlardan foydalanishga va keyin ularni dastur tushunadigan kodga oʻtkazishga majbur edilar. Endilikda barcha animatsion effektlarni bevosita Figma ichida yaratish va ularni loyihaga integratsiya qilish mumkin boʻldi.
Sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengaymoqdaFigma oʻzining sunʼiy intellekt (AI) yordamchisini ham sezilarli darajada takomillashtirdi. Foydalanuvchilar endi matnli buyruqlar (prompts) orqali takrorlanuvchi vazifalarni bajaruvchi maxsus koʻnikmalarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, tizimga Notion, Excel va GitHub kabi tashqi vositalarni ulash yoki fayllarni biriktirish imkoniyati qoʻshildi. Bu sunʼiy intellektga foydalanuvchi nima xohlayotganini yaxshiroq tushunish uchun qoʻshimcha kontekst beradi.
Kompaniya, shuningdek, foydalanuvchilarga matnli soʻrovlar yordamida oʻzlarining shaxsiy plaginlarini yaratishga ruxsat berdi. Masalan, endi murakkab layout generatorlari yoki vektor yoʻllarini kuzatuvchi (vector path tracers) vositalarni dasturlash bilimlarisiz ham yaratish mumkin. Bu esa platformaning imkoniyatlarini har bir foydalanuvchining ehtiyojiga qarab moslashtirishga yoʻl ochadi.
Oʻtgan yili Figma tomonidan sotib olingan Weavy vositasi ham platformaga toʻliq integratsiya qilinmoqda. Yil oxirigacha kutilayotgan yangilanishda foydalanuvchilar Weavy ish jarayonlarini bevosita Figma ichida shakllantirishlari mumkin boʻladi. Bu yangiliklar Oʻzbekistondagi IT-mutaxassislar va dizaynerlar uchun ham juda muhim, chunki Figma mahalliy bozorda raqamli mahsulotlar yaratishda eng asosiy ish quroli hisoblanadi.
…