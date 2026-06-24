AQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladi
AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) Texas shtatida sodir boʻlgan va inson oʻlimiga sabab boʻlgan Tesla avtomobili ishtirokidagi yoʻl-transport hodisasi boʻyicha rasmiy tergov ishlarini boshladi. Mazkur voqea elektromobillarning avtopilot tizimi xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Fojia Texasning Keti shaharchasida yuz bergan boʻlib, Tesla haydovchisi Maykl Batler boshqaruvni yoʻqotib, turar joy binosiga borib urilgan. Oqibatda uy ichida boʻlgan 76 yoshli Marta Avila ogʻir tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan nafaqat NTSB, balki Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ham parallel ravishda tekshiruv oʻtkazmoqda.
Haydovchi va kompaniya oʻrtasidagi ziddiyatDastlabki maʼlumotlarga koʻra, haydovchi Maykl Batler mahalliy huquq-tartibot idoralariga avariya sodir boʻlgan paytda Teslaʼning Autopilot tizimi yoqilgan boʻlganini maʼlum qilgan. Biroq Tesla kompaniyasi bu iddaolarni rad etmoqda. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bort kompyuteridan olingan maʼlumotlar haydovchi tezlik pedalini oxirigacha bosganini koʻrsatmoqda.
Tesla bergan bayonotga koʻra, haydovchining pedalni bosishi Full Self-Driving (FSD) dasturi ishini toʻxtatib qoʻygan (override). Natijada avtomobil tezligi soatiga 73 milga (taxminan 117 km/soat) yetgan va uyga borib urilgan. Shunga qaramay, kompaniya hozircha ushbu maʼlumotlarni tasdiqlovchi toʻliq texnik hisobotlarni jamoatchilikka taqdim etgani yoʻq.
Vafot etgan ayolning oilasi allaqachon sudga daʼvo arizasi bilan murojaat qildi. Daʼvoda haydovchi Maykl Batler va Tesla kompaniyasi ehtiyotsizlik hamda texnik nosozlikda ayblanmoqda. Advokatlarning fikricha, avtomobilning xavfsizlik tizimlari bunday favqulodda vaziyatda toʻqnashuvning oldini olishi yoki tezlikni avtomatik pasaytirishi lozim edi.
NTSB va NHTSA mutaxassislari Teslaʼdan avtomobilning ichki log-fayllarini va barcha raqamli maʼlumotlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Ushbu maʼlumotlar tahlili avariya paytida aynan kim yoki nima xatoga yoʻl qoʻyganini — dasturiy taʼminotmi yoki inson omilimi — aniqlashga yordam beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tergov natijalari Tesla uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar tizim xatosi isbotlansa, kompaniya minglab avtomobillarni qayta chaqirib olishi yoki dasturiy taʼminotga tub oʻzgartirishlar kiritishga majbur boʻladi. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari va Tesla egalari uchun ham bu kabi yangiliklar muhim, chunki mamlakatimizda ham elektromobillar ommalashib bormoqda va ularning xavfsizlik funksiyalari doimiy eʼtibor markazida.
…