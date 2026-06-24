AQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladi

·0·Texno
AQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladi

AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) Texas shtatida sodir boʻlgan va inson oʻlimiga sabab boʻlgan Tesla avtomobili ishtirokidagi yoʻl-transport hodisasi boʻyicha rasmiy tergov ishlarini boshladi. Mazkur voqea elektromobillarning avtopilot tizimi xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fojia Texasning Keti shaharchasida yuz bergan boʻlib, Tesla haydovchisi Maykl Batler boshqaruvni yoʻqotib, turar joy binosiga borib urilgan. Oqibatda uy ichida boʻlgan 76 yoshli Marta Avila ogʻir tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan nafaqat NTSB, balki Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ham parallel ravishda tekshiruv oʻtkazmoqda.

Haydovchi va kompaniya oʻrtasidagi ziddiyat

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, haydovchi Maykl Batler mahalliy huquq-tartibot idoralariga avariya sodir boʻlgan paytda Teslaʼning Autopilot tizimi yoqilgan boʻlganini maʼlum qilgan. Biroq Tesla kompaniyasi bu iddaolarni rad etmoqda. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bort kompyuteridan olingan maʼlumotlar haydovchi tezlik pedalini oxirigacha bosganini koʻrsatmoqda.

Tesla bergan bayonotga koʻra, haydovchining pedalni bosishi Full Self-Driving (FSD) dasturi ishini toʻxtatib qoʻygan (override). Natijada avtomobil tezligi soatiga 73 milga (taxminan 117 km/soat) yetgan va uyga borib urilgan. Shunga qaramay, kompaniya hozircha ushbu maʼlumotlarni tasdiqlovchi toʻliq texnik hisobotlarni jamoatchilikka taqdim etgani yoʻq.

Vafot etgan ayolning oilasi allaqachon sudga daʼvo arizasi bilan murojaat qildi. Daʼvoda haydovchi Maykl Batler va Tesla kompaniyasi ehtiyotsizlik hamda texnik nosozlikda ayblanmoqda. Advokatlarning fikricha, avtomobilning xavfsizlik tizimlari bunday favqulodda vaziyatda toʻqnashuvning oldini olishi yoki tezlikni avtomatik pasaytirishi lozim edi.

NTSB va NHTSA mutaxassislari Teslaʼdan avtomobilning ichki log-fayllarini va barcha raqamli maʼlumotlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Ushbu maʼlumotlar tahlili avariya paytida aynan kim yoki nima xatoga yoʻl qoʻyganini — dasturiy taʼminotmi yoki inson omilimi — aniqlashga yordam beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tergov natijalari Tesla uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar tizim xatosi isbotlansa, kompaniya minglab avtomobillarni qayta chaqirib olishi yoki dasturiy taʼminotga tub oʻzgartirishlar kiritishga majbur boʻladi. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari va Tesla egalari uchun ham bu kabi yangiliklar muhim, chunki mamlakatimizda ham elektromobillar ommalashib bormoqda va ularning xavfsizlik funksiyalari doimiy eʼtibor markazida.

TeslaAvtopilotNTSBAvariyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57Gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqdaGumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqdaBugun, 21:53Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi