Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PK

·33·Texno
Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PK

Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va yuqori unumdorlikni uygʻunlashtirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Acemagic kompaniyasi oʻzining yangilangan M1A Pro Tank Centre modelini taqdim etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u kichik hajmdagi korpusga ega boʻlishiga qaramay, NVIDIA GeForce RTX 5060 stolusti videokartasi bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mini-PK nafaqat geymerlar, balki professional grafik dizaynerlar va video montaj ustalarining ham ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Qurilma ichiga Intel Core i9-13900HK mobil protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u grafik tizim bilan birgalikda kuchli tandem hosil qiladi. Bunday texnik koʻrsatkichlar mini-PKni toʻliq hajmli stolusti kompyuterlariga munosib raqobatchiga aylantiradi.

Sovutish tizimi va texnik imkoniyatlar

Kichik korpusda kuchli komponentlarning qizib ketmasligini taʼminlash uchun ishlab chiqaruvchi alohida eʼtibor qaratgan. M1A Pro Tank Centre modeli 7 ta issiqlik trubkasi va uchta yuqori aylanishli ventilyatordan iborat kuchaytirilgan sovutish tizimi bilan jihozlangan. Protsessor 45 W, videokarta esa 145 W gacha energiya isteʼmol qilishi inobatga olinsa, bunday sovutish tizimi barqaror ishlash uchun oʻta muhimdir.

Xotira va maʼlumotlarni saqlash masalasida ham qurilma keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Foydalanuvchilar DDR5-5200 SO-DIMM standartidagi ikkita slot va M.2 PCIe Gen4 formatidagi ikkita disk uyasidan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, zamonaviy simsiz aloqa standartlari — Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 qoʻllab-quvvatlanadi.

Interfeyslar va narx siyosati

Portlar soni va xilma-xilligi boʻyicha ushbu mini-PK anʼanaviy tizim bloklaridan qolishmaydi. Qurilma panelida quyidagi interfeyslar mavjud:

  • 40 Gbit/s tezlikka ega USB-C porti;
  • Bir nechta USB-A konnektorlari;
  • HDMI va DisplayPort video chiqishlari;
  • 2,5 Gbit/s tezlikdagi tarmoq interfeysi.
Narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, Xitoy bozorida komplektlovchi qismlarsiz (operativ xotira va SSDʼsiz) versiya taxminan 1150 dollar (7999 yuan) etib belgilangan. 32 GB tezkor xotira va 1 TB hajmli SSD bilan jihozlangan toʻliq konfiguratsiya esa taxminan 1750 dollar (11 999 yuan) atrofida baholanmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bunday qurilmalar, ayniqsa, ish joyida joyni tejashni xohlovchi, lekin NVIDIA RTX seriyasining quvvatidan voz kechishni istamaydigan mutaxassislar uchun qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish muddatlari haqida aniq maʼlumotlar berilmagan.

AcemagicMini-PKNVIDIA RTX 5060Intel Core I9Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiBugun, 12:20Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi