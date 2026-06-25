Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PK
Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va yuqori unumdorlikni uygʻunlashtirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Acemagic kompaniyasi oʻzining yangilangan M1A Pro Tank Centre modelini taqdim etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u kichik hajmdagi korpusga ega boʻlishiga qaramay, NVIDIA GeForce RTX 5060 stolusti videokartasi bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mini-PK nafaqat geymerlar, balki professional grafik dizaynerlar va video montaj ustalarining ham ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Qurilma ichiga Intel Core i9-13900HK mobil protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u grafik tizim bilan birgalikda kuchli tandem hosil qiladi. Bunday texnik koʻrsatkichlar mini-PKni toʻliq hajmli stolusti kompyuterlariga munosib raqobatchiga aylantiradi.
Sovutish tizimi va texnik imkoniyatlarKichik korpusda kuchli komponentlarning qizib ketmasligini taʼminlash uchun ishlab chiqaruvchi alohida eʼtibor qaratgan. M1A Pro Tank Centre modeli 7 ta issiqlik trubkasi va uchta yuqori aylanishli ventilyatordan iborat kuchaytirilgan sovutish tizimi bilan jihozlangan. Protsessor 45 W, videokarta esa 145 W gacha energiya isteʼmol qilishi inobatga olinsa, bunday sovutish tizimi barqaror ishlash uchun oʻta muhimdir.
Xotira va maʼlumotlarni saqlash masalasida ham qurilma keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Foydalanuvchilar DDR5-5200 SO-DIMM standartidagi ikkita slot va M.2 PCIe Gen4 formatidagi ikkita disk uyasidan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, zamonaviy simsiz aloqa standartlari — Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 qoʻllab-quvvatlanadi.
Interfeyslar va narx siyosatiPortlar soni va xilma-xilligi boʻyicha ushbu mini-PK anʼanaviy tizim bloklaridan qolishmaydi. Qurilma panelida quyidagi interfeyslar mavjud:
- 40 Gbit/s tezlikka ega USB-C porti;
- Bir nechta USB-A konnektorlari;
- HDMI va DisplayPort video chiqishlari;
- 2,5 Gbit/s tezlikdagi tarmoq interfeysi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bunday qurilmalar, ayniqsa, ish joyida joyni tejashni xohlovchi, lekin NVIDIA RTX seriyasining quvvatidan voz kechishni istamaydigan mutaxassislar uchun qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish muddatlari haqida aniq maʼlumotlar berilmagan.
…