Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildi
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi bilan dunyo boʻylab maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Biroq, GPU (grafik protsessorlar) va tarmoq uskunalarini sotib olish ishning yarmi xolos — ularni sozlash va ishga tushirish oylab vaqt talab qilishi mumkin. Tarmoqni avtomatlashtirish bilan shugʻullanuvchi Netris startapi aynan shu muammoni hal qilishni oʻz zimmasiga oldi va Andreessen Horowitz (a16z) venchur jamgʻarmasidan 15 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Netris tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy taʼminot tarmoq kommutatorlarida ishlaydi va yangi avlod bulutli provayderlariga (neoclouds) oʻz infratuzilmasini bir necha barobar tezroq sozlash imkonini beradi. Bu platforma nafaqat sozlash jarayonini avtomatlashtiradi, balki apparat darajasida serverlarni izolyatsiya qilib, bir vaqtning oʻzida bir nechta mijozga xizmat koʻrsatish (multi-tenancy) imkoniyatini ham yaratadi.
AI klasterlari uchun apparatli tezlashtirishIlgari maʼlumotlar markazlari asosan Microsoft, AWS, Google yoki Oracle kabi gigantlar nazoratida edi. Ushbu kompaniyalar oʻzlarining minglab muhandislari yordamida tarmoq avtomatizatsiyasini mustaqil ravishda qurishgan. Kichikroq bulutli provayderlar uchun esa bunday resurslar mavjud emas. Netris bosh direktori Alex Saroyan soʻzlariga koʻra, anʼanaviy dasturiy tarmoqlar (SDN) AI klasterlari uchun yetarli emas, chunki u yerda maʼlumotlar oqimi juda yuqori.
"AI uchun oddiy dasturiy taʼminot kamlik qiladi, chunki trafik hajmi oʻta yuqori va hamma narsa apparat darajasida tezlashtirilgan boʻlishi kerak. Biz aynan shu muammoni hal qiladigan, apparatli tezlashtirilgan tizimni yaratdik", — deydi Saroyan. Shunisi eʼtiborliki, startap oʻz tizimida sunʼiy intellektdan foydalanmaydi. Kompaniya rahbari tarmoq sozlamalarini oʻzgartirishda "ijodkorlik" emas, balki aniqlik va takrorlanuvchanlik muhimligini taʼkidlaydi.
Bozordagi oʻrni va hamkorlikNetris platformasi hozirda dunyo boʻylab 35 dan ortiq yirik GPU klasterlarida, jumladan Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise va Tensorwave kabi kompaniyalar tomonidan qoʻllanilmoqda. Umumiy hisobda platforma boshqaruvi ostida 1 millionga yaqin grafik protsessorlar ishlamoqda. Startapning texnologiyasi NVIDIA mutaxassislarida ham katta taassurot qoldirgan va chip ishlab chiqaruvchi gigant oʻz mijozlariga Netris xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qila boshlagan.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda maʼlumotlar markazlarini qurish va raqamli infratuzilmani rivojlantirishga eʼtibor kuchaymoqda. Netris kabi yechimlar mahalliy provayderlar uchun AI hisoblash quvvatlarini tezroq va samaraliroq ishga tushirishda namuna boʻlishi mumkin. Platformaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Tarmoq uskunalarini avtomatik sozlash va boshqarish;
- NVIDIA va AMD serverlari bilan toʻliq moslashuvchanlik;
- Apparat darajasidagi resurslar izolyatsiyasi;
- Infratuzilmani ishga tushirish vaqtini bir necha oydan bir necha kungacha qisqartirish.
…