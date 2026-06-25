Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildi

·20·Texno
Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi bilan dunyo boʻylab maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Biroq, GPU (grafik protsessorlar) va tarmoq uskunalarini sotib olish ishning yarmi xolos — ularni sozlash va ishga tushirish oylab vaqt talab qilishi mumkin. Tarmoqni avtomatlashtirish bilan shugʻullanuvchi Netris startapi aynan shu muammoni hal qilishni oʻz zimmasiga oldi va Andreessen Horowitz (a16z) venchur jamgʻarmasidan 15 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Netris tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy taʼminot tarmoq kommutatorlarida ishlaydi va yangi avlod bulutli provayderlariga (neoclouds) oʻz infratuzilmasini bir necha barobar tezroq sozlash imkonini beradi. Bu platforma nafaqat sozlash jarayonini avtomatlashtiradi, balki apparat darajasida serverlarni izolyatsiya qilib, bir vaqtning oʻzida bir nechta mijozga xizmat koʻrsatish (multi-tenancy) imkoniyatini ham yaratadi.

AI klasterlari uchun apparatli tezlashtirish

Ilgari maʼlumotlar markazlari asosan Microsoft, AWS, Google yoki Oracle kabi gigantlar nazoratida edi. Ushbu kompaniyalar oʻzlarining minglab muhandislari yordamida tarmoq avtomatizatsiyasini mustaqil ravishda qurishgan. Kichikroq bulutli provayderlar uchun esa bunday resurslar mavjud emas. Netris bosh direktori Alex Saroyan soʻzlariga koʻra, anʼanaviy dasturiy tarmoqlar (SDN) AI klasterlari uchun yetarli emas, chunki u yerda maʼlumotlar oqimi juda yuqori.

"AI uchun oddiy dasturiy taʼminot kamlik qiladi, chunki trafik hajmi oʻta yuqori va hamma narsa apparat darajasida tezlashtirilgan boʻlishi kerak. Biz aynan shu muammoni hal qiladigan, apparatli tezlashtirilgan tizimni yaratdik", — deydi Saroyan. Shunisi eʼtiborliki, startap oʻz tizimida sunʼiy intellektdan foydalanmaydi. Kompaniya rahbari tarmoq sozlamalarini oʻzgartirishda "ijodkorlik" emas, balki aniqlik va takrorlanuvchanlik muhimligini taʼkidlaydi.

Bozordagi oʻrni va hamkorlik

Netris platformasi hozirda dunyo boʻylab 35 dan ortiq yirik GPU klasterlarida, jumladan Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise va Tensorwave kabi kompaniyalar tomonidan qoʻllanilmoqda. Umumiy hisobda platforma boshqaruvi ostida 1 millionga yaqin grafik protsessorlar ishlamoqda. Startapning texnologiyasi NVIDIA mutaxassislarida ham katta taassurot qoldirgan va chip ishlab chiqaruvchi gigant oʻz mijozlariga Netris xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qila boshlagan.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda maʼlumotlar markazlarini qurish va raqamli infratuzilmani rivojlantirishga eʼtibor kuchaymoqda. Netris kabi yechimlar mahalliy provayderlar uchun AI hisoblash quvvatlarini tezroq va samaraliroq ishga tushirishda namuna boʻlishi mumkin. Platformaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Tarmoq uskunalarini avtomatik sozlash va boshqarish;
  • NVIDIA va AMD serverlari bilan toʻliq moslashuvchanlik;
  • Apparat darajasidagi resurslar izolyatsiyasi;
  • Infratuzilmani ishga tushirish vaqtini bir necha oydan bir necha kungacha qisqartirish.
Yangi jalb qilingan 15 million dollarlik investitsiya Netris kompaniyasiga oʻz mahsulotini yanada takomillashtirish va global bozordagi ulushini kengaytirish imkonini beradi. Hozirgi kunda GPU resurslarining har bir soati qimmat turadigan bir paytda, uskunaning boʻsh turib qolishini kamaytiradigan texnologiyalar investorlar uchun juda jozibador boʻlib qolmoqda.

NetrisAIMaʼlumotlar MarkaziInvestitsiyaNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiApple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 20:29Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiBugun, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiAMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiBugun, 19:59AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiAQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiBugun, 19:57Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi