Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?
Sunʼiy intellekt texnologiyalari olamida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Uzoq vaqt davomida ChatGPT mutlaq hukmronlik qilgan pullik obunachilar segmentida Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmogʻi jadal oʻsishni namoyish etmoqda. Indagari tahliliy kompaniyasining soʻnggi hisobotiga koʻra, isteʼmolchilar tobora koʻproq Claude xizmatlaridan foydalanishni afzal koʻrishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Indagari tahlilchilari AQSHdagi 28 millionga yaqin isteʼmolchining anonimlashtirilgan kredit karta tranzaksiyalarini oʻrganib chiqishdi. Garchi bu maʼlumotlar Anthropic kompaniyasining umumiy daromadi haqida toʻliq tasavvur bermasa-da, bozordagi tendensiyalarni aniq koʻrsatib beradi. 2026-yil boshidan may oyiga qadar boʻlgan davrda Claude obunachilari va daromadi qariyb 75 foizga oshgan.
Ushbu oʻsish surʼati Claude nafaqat dasturchilar va korporativ mijozlar, balki oddiy foydalanuvchilar orasida ham ommalashayotganidan dalolat beradi. Avvalari ushbu model asosan professional segment uchun moʻljallangan deb hisoblangan boʻlsa, endilikda u keng ommaga moʻljallangan mahsulot sifatida ChatGPT bilan jiddiy raqobatga kirishgan.
Taʼlim va ommaviylikning keskin ortishiYana bir qiziqarli koʻrsatkich DataCamp onlayn taʼlim platformasi tomonidan taqdim etildi. 20 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega ushbu servis maʼlumotlariga koʻra, Claude boʻyicha oʻquv kurslariga boʻlgan qiziqish yil boshidan buyon portlash darajasida oʻsgan. Hozirda platformada "Claude" soʻzi hatto "AI" (sunʼiy intellekt) terminidan ham koʻproq qidirilmoqda.
DataCamp vakillarining taʼkidlashicha, mustaqil oʻrganuvchilar orasida Claude kurslariga boʻlgan talab ChatGPT kurslariga qaraganda uch baravar yuqori. Oxirgi 30 kun ichida ushbu modelni oʻrganishga boʻlgan qiziqish 18 baravarga oshgani qayd etilgan. Bu esa foydalanuvchilarning yangi texnologiyaga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.
Shunisi eʼtiborliki, mart oyida Anthropic kompaniyasi AQSH maʼmuriyati tomonidan ommaviy kuzatuv va avtonom qurollar yaratishda oʻz modellaridan foydalanishga ruxsat bermaganidan soʻng, isteʼmolchilar oqimi yanada kuchaygan. Bu holat kompaniyaning etik tamoyillari foydalanuvchilar uchun muhim ekanini anglatadi.
Raqobatning kelajagiGarchi Claude oʻsish surʼatlari boʻyicha hayratlanarli natijalar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, OpenAI tomonidan yaratilgan ChatGPT hali ham bozorning mutlaq yetakchisi boʻlib qolmoqda. Umumiy foydalanuvchilar soni va brend tanilishi boʻyicha ChatGPT hozircha yetib boʻlmas darajada oldinda.
Biroq, Anthropic kompaniyasining muvaffaqiyati sunʼiy intellekt bozorida monopoliyaga oʻrin yoʻqligini isbotlamoqda. Isteʼmolchilar sifatliroq matn yaratish, mantiqiy fikrlash va xavfsizlik masalalarida Claude modelini yuqori baholamoqdalar. Bu esa kelajakda sunʼiy intellekt xizmatlari oʻrtasidagi raqobatni yanada keskinlashtiradi.
Xulosa qilib aytganda, Anthropic oʻzining Claude modeli bilan sunʼiy intellekt poygasida nafaqat texnik jihatdan, balki tijoriy jihatdan ham kuchli oʻyinchi ekanini koʻrsatdi. Yaqin oylarda boshqa gigantlar, jumladan Google va Microsoft ham ushbu oʻzgaruvchan bozor ulushini saqlab qolish uchun yangi strategiyalarni qoʻllashi kutilmoqda.
…