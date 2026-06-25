Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?

·25·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?

Sunʼiy intellekt texnologiyalari olamida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Uzoq vaqt davomida ChatGPT mutlaq hukmronlik qilgan pullik obunachilar segmentida Anthropic kompaniyasining Claude neyrotarmogʻi jadal oʻsishni namoyish etmoqda. Indagari tahliliy kompaniyasining soʻnggi hisobotiga koʻra, isteʼmolchilar tobora koʻproq Claude xizmatlaridan foydalanishni afzal koʻrishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Indagari tahlilchilari AQSHdagi 28 millionga yaqin isteʼmolchining anonimlashtirilgan kredit karta tranzaksiyalarini oʻrganib chiqishdi. Garchi bu maʼlumotlar Anthropic kompaniyasining umumiy daromadi haqida toʻliq tasavvur bermasa-da, bozordagi tendensiyalarni aniq koʻrsatib beradi. 2026-yil boshidan may oyiga qadar boʻlgan davrda Claude obunachilari va daromadi qariyb 75 foizga oshgan.

Ushbu oʻsish surʼati Claude nafaqat dasturchilar va korporativ mijozlar, balki oddiy foydalanuvchilar orasida ham ommalashayotganidan dalolat beradi. Avvalari ushbu model asosan professional segment uchun moʻljallangan deb hisoblangan boʻlsa, endilikda u keng ommaga moʻljallangan mahsulot sifatida ChatGPT bilan jiddiy raqobatga kirishgan.

Taʼlim va ommaviylikning keskin ortishi

Yana bir qiziqarli koʻrsatkich DataCamp onlayn taʼlim platformasi tomonidan taqdim etildi. 20 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega ushbu servis maʼlumotlariga koʻra, Claude boʻyicha oʻquv kurslariga boʻlgan qiziqish yil boshidan buyon portlash darajasida oʻsgan. Hozirda platformada "Claude" soʻzi hatto "AI" (sunʼiy intellekt) terminidan ham koʻproq qidirilmoqda.

DataCamp vakillarining taʼkidlashicha, mustaqil oʻrganuvchilar orasida Claude kurslariga boʻlgan talab ChatGPT kurslariga qaraganda uch baravar yuqori. Oxirgi 30 kun ichida ushbu modelni oʻrganishga boʻlgan qiziqish 18 baravarga oshgani qayd etilgan. Bu esa foydalanuvchilarning yangi texnologiyaga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Shunisi eʼtiborliki, mart oyida Anthropic kompaniyasi AQSH maʼmuriyati tomonidan ommaviy kuzatuv va avtonom qurollar yaratishda oʻz modellaridan foydalanishga ruxsat bermaganidan soʻng, isteʼmolchilar oqimi yanada kuchaygan. Bu holat kompaniyaning etik tamoyillari foydalanuvchilar uchun muhim ekanini anglatadi.

Raqobatning kelajagi

Garchi Claude oʻsish surʼatlari boʻyicha hayratlanarli natijalar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, OpenAI tomonidan yaratilgan ChatGPT hali ham bozorning mutlaq yetakchisi boʻlib qolmoqda. Umumiy foydalanuvchilar soni va brend tanilishi boʻyicha ChatGPT hozircha yetib boʻlmas darajada oldinda.

Biroq, Anthropic kompaniyasining muvaffaqiyati sunʼiy intellekt bozorida monopoliyaga oʻrin yoʻqligini isbotlamoqda. Isteʼmolchilar sifatliroq matn yaratish, mantiqiy fikrlash va xavfsizlik masalalarida Claude modelini yuqori baholamoqdalar. Bu esa kelajakda sunʼiy intellekt xizmatlari oʻrtasidagi raqobatni yanada keskinlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, Anthropic oʻzining Claude modeli bilan sunʼiy intellekt poygasida nafaqat texnik jihatdan, balki tijoriy jihatdan ham kuchli oʻyinchi ekanini koʻrsatdi. Yaqin oylarda boshqa gigantlar, jumladan Google va Microsoft ham ushbu oʻzgaruvchan bozor ulushini saqlab qolish uchun yangi strategiyalarni qoʻllashi kutilmoqda.

AnthropicClaudeChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiYandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiBugun, 23:25Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiBase Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiBugun, 23:00Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiBugun, 22:56Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi