Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldi

·18·Texno
Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldi

Texnologiya olamidagi narxlar koʻtarilishi toʻlqini endi oʻyin sanoatiga ham yetib keldi. Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari narxini oshirganidan soʻng, koʻp oʻtmay Microsoft ham Xbox oʻyin konsollari uchun yangi narx siyosatini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar nafaqat foydalanuvchilar hamyoniga taʼsir qiladi, balki global elektronika bozoridagi jiddiy muammolarni ham koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, 1-avgustdan boshlab butun dunyo boʻylab Xbox konsollari narxi sezilarli darajada koʻtariladi. Xususan, 512GB xotiraga ega modellar 100 dollarga, 1TB hajmdagi versiyalar esa 150 dollarga qimmatlashadi. Shu bilan birga, Microsoft 2TB hajmli modelni ishlab chiqarishni butunlay toʻxtatishga qaror qildi. Bu kabi keskin choralar oxirgi bir yil ichida ikkinchi marta amalga oshirilmoqda.

Xotira narxlari va sunʼiy intellekt taʼsiri

Microsoft ushbu qarorini butun dunyo boʻylab xotira chiplari va maʼlumotlarni saqlash qurilmalari (storage) narxining keskin oshib ketgani bilan izohladi. Maʼlum qilinishicha, butlovchi qismlar narxi avvalgi darajadan 2,5 baravardan koʻproqqa qimmatlashgan. Mutaxassislarning bashoratiga koʻra, 2027-yilning kuziga borib bu koʻrsatkichlar yana ikki baravarga oshishi mumkin.

Ushbu vaziyatning asosiy sababchisi sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi koʻrsatilmoqda. Apple ham oʻzining Mac va iPad qurilmalari narxini oshirishda aynan shu omilni keltirib oʻtgan edi. AI infratuzilmasi va yirik maʼlumotlar markazlariga boʻlgan mislsiz talab ilgʻor xotira chiplari yetkazib berish zanjirida taqchillikni keltirib chiqardi, bu esa oddiy maishiy elektronika narxiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda.

Raqobatchilar va bozor holati

Xbox narxlarining oshishi fonida uning asosiy raqobatchisi Sony ham PlayStation 5 (PS5) narxini koʻtargani yodga olinmoqda. PS5 Digital Edition modeli sotuvga chiqqan vaqtdagi 499 dollardan 599 dollargacha qimmatlashgan. Nintendo esa Switch 2 uchun narxlarni nisbatan moʻtadil ushlab turgan boʻlsa-da, bozor bosimi ostida kelajakda narxlarni qayta koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas.

Oʻzbekiston bozorida ham Xbox va PlayStation konsollari rasmiy va norasmiy dilerlar orqali keng sotiladi. Global narxlarning oshishi mahalliy doʻkonlardagi narxnavoga ham taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Bu esa geymerlar uchun yangi avlod konsollarini xarid qilishni yanada murakkablashtiradi.

Microsoft vaziyatni yumshatish maqsadida xaridorlarga bir qator imtiyozlar taklif qilmoqda. Kompaniya bayonotida quyidagi choralar koʻzda tutilgan:

  • Avval ishlatilgan (previously played) konsollarni arzonroq narxda sotish dasturlarini yoʻlga qoʻyish;
  • Microsoft Store orqali xarid qilinganda "Hozir sotib ol, keyin toʻla" tizimini kengaytirish;
  • Amazon kabi hamkor platformalarda 12 oygacha boʻlgan foizsiz muddatli toʻlov imkoniyatlarini taqdim etish.
Shunday qilib, texnologiya olamidagi AI poygasi nafaqat dasturiy taʼminot, balki kundalik foydalaniladigan qurilmalarning ham qimmatlashishiga olib kelmoqda. Microsoft va Apple kabi gigantlarning bu qadamlari butun sanoat uchun yangi standart boʻlishi mumkin.

MicrosoftXboxAppleSunʼiy IntellektGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi