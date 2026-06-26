Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldi
Texnologiya olamidagi narxlar koʻtarilishi toʻlqini endi oʻyin sanoatiga ham yetib keldi. Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari narxini oshirganidan soʻng, koʻp oʻtmay Microsoft ham Xbox oʻyin konsollari uchun yangi narx siyosatini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar nafaqat foydalanuvchilar hamyoniga taʼsir qiladi, balki global elektronika bozoridagi jiddiy muammolarni ham koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, 1-avgustdan boshlab butun dunyo boʻylab Xbox konsollari narxi sezilarli darajada koʻtariladi. Xususan, 512GB xotiraga ega modellar 100 dollarga, 1TB hajmdagi versiyalar esa 150 dollarga qimmatlashadi. Shu bilan birga, Microsoft 2TB hajmli modelni ishlab chiqarishni butunlay toʻxtatishga qaror qildi. Bu kabi keskin choralar oxirgi bir yil ichida ikkinchi marta amalga oshirilmoqda.
Xotira narxlari va sunʼiy intellekt taʼsiriMicrosoft ushbu qarorini butun dunyo boʻylab xotira chiplari va maʼlumotlarni saqlash qurilmalari (storage) narxining keskin oshib ketgani bilan izohladi. Maʼlum qilinishicha, butlovchi qismlar narxi avvalgi darajadan 2,5 baravardan koʻproqqa qimmatlashgan. Mutaxassislarning bashoratiga koʻra, 2027-yilning kuziga borib bu koʻrsatkichlar yana ikki baravarga oshishi mumkin.
Ushbu vaziyatning asosiy sababchisi sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi koʻrsatilmoqda. Apple ham oʻzining Mac va iPad qurilmalari narxini oshirishda aynan shu omilni keltirib oʻtgan edi. AI infratuzilmasi va yirik maʼlumotlar markazlariga boʻlgan mislsiz talab ilgʻor xotira chiplari yetkazib berish zanjirida taqchillikni keltirib chiqardi, bu esa oddiy maishiy elektronika narxiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda.
Raqobatchilar va bozor holatiXbox narxlarining oshishi fonida uning asosiy raqobatchisi Sony ham PlayStation 5 (PS5) narxini koʻtargani yodga olinmoqda. PS5 Digital Edition modeli sotuvga chiqqan vaqtdagi 499 dollardan 599 dollargacha qimmatlashgan. Nintendo esa Switch 2 uchun narxlarni nisbatan moʻtadil ushlab turgan boʻlsa-da, bozor bosimi ostida kelajakda narxlarni qayta koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas.
Oʻzbekiston bozorida ham Xbox va PlayStation konsollari rasmiy va norasmiy dilerlar orqali keng sotiladi. Global narxlarning oshishi mahalliy doʻkonlardagi narxnavoga ham taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Bu esa geymerlar uchun yangi avlod konsollarini xarid qilishni yanada murakkablashtiradi.
Microsoft vaziyatni yumshatish maqsadida xaridorlarga bir qator imtiyozlar taklif qilmoqda. Kompaniya bayonotida quyidagi choralar koʻzda tutilgan:
- Avval ishlatilgan (previously played) konsollarni arzonroq narxda sotish dasturlarini yoʻlga qoʻyish;
- Microsoft Store orqali xarid qilinganda "Hozir sotib ol, keyin toʻla" tizimini kengaytirish;
- Amazon kabi hamkor platformalarda 12 oygacha boʻlgan foizsiz muddatli toʻlov imkoniyatlarini taqdim etish.
…