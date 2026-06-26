«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi

·38·Texno
«Apple» ayrim qurilmalari narxini rasman oshirdi

«Apple» kompaniyasi AQSH bozorida «Mac», «iPad», «HomePod», «Apple TV» va «Vision Pro» qurilmalarining narxlarini oshirdi. «iPhone», «Apple Watch» hamda «AirPods» narxlari hozircha o‘zgarmagan. Kompaniya bu qarorni xotira chiplari va boshqa butlovchi qismlar qimmatlashayotgani bilan izohlagan.

Yangi narxlarga ko‘ra, boshlang‘ich «MacBook Neo» 599 dollardan 699 dollarga qimmatlashdi. «MacBook Air» narxi 1099 dollardan 1299 dollarga, «MacBook Pro» esa 1699 dollardan 1999 dollarga ko‘tarildi.

«iPad Air» narxi 599 dollardan 749 dollarga, «iPad Pro» esa 999 dollardan 1199 dollarga oshdi.

Rasmda keltirilgan boshqa o‘zgarishlar:

• «iMac» — 1299 dollardan 1499 dollarga

• «Mac mini M4 Pro» — 1399 dollardan 1599 dollarga

• «Mac Studio M4 Max» — 1999 dollardan 2499 dollarga

• «Mac Studio M3 Ultra» — 3999 dollardan 5299 dollarga

• «Vision Pro» — 3499 dollardan 3699 dollarga

• «HomePod mini» — 99 dollardan 129 dollarga

• «HomePod» — 299 dollardan 349 dollarga

• «Apple TV» — 129 dollardan 199 dollarga

Ushbu narxlar AQSH bozori uchun ko‘rsatilgan. O‘zbekistondagi savdo nuqtalarida narx o‘zgarishi import xarajatlari, valyuta kursi va sotuvchilarning zaxirasiga qarab turlicha vaqtda aks etishi mumkin.

AppleMacBook NeoMacBook AirMacBook ProIPad AirApple TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaNubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaBugun, 07:25Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiOq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiBugun, 04:53Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi