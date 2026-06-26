Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi

·23·Texno
Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi

Rossiya temir yoʻllari (RJD) tizimida yuk tashish samaradorligini tubdan oshirishga qaratilgan yangi loyiha oʻzining hal qiluvchi bosqichiga keldi. «Uralskiye lokomotivi» zavodida maxsus komissiya 2ES11 seriyali «Orlets» rusumli yangi magistral elektrovozining qabul sinovlari natijalarini maʼqulladi. Ushbu texnika barcha belgilangan texnik talablarga javob berishi tasdiqlangan holda, seriyali ishlab chiqarishga ruxsat oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RJD rasmiy maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan yilning kuzidan buyon davom etgan keng koʻlamli sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangan. Shu munosabat bilan, zavodda 50 ta mashinadan iborat dastlabki oʻrnatish partiyasini ishlab chiqarish boʻyicha qaror qabul qilindi. Bu qadam Rossiya temir yoʻl infratuzilmasini modernizatsiya qilish va ogʻir vaznli poyezdlar harakatini kengaytirish strategiyasining bir qismidir.

Sinov jarayonlari VNIIJT eksperimental halqasi hamda Vyazma – Smolensk yoʻnalishida olib borildi. Mazkur masofalar davomida lokomotiv 5000 kilometrdan ortiq yoʻl bosib, oʻzining chidamliligi va texnik imkoniyatlarini amalda isbotladi. Mutaxassislar yangi modelning nafaqat tezlik, balki yuk koʻtarish borasidagi koʻrsatkichlariga ham alohida eʼtibor qaratishgan.

Yuk koʻtarish quvvati va texnik ustunliklar

2ES11 «Orlets» modelining asosiy oʻziga xosligi uning yuk koʻtarish imkoniyati avvalgi avlod lokomotivlariga nisbatan 42 foizga oshirilganidadir. Bu koʻrsatkich temir yoʻl logistikasida katta burilish yasashi kutilmoqda. Ikki seksiyali koʻrinishda elektrovoz 7100 tonnagacha, uch seksiyali koʻrinishda esa 9000 tonnagacha boʻlgan tarkiblarni bemalol harakatlantira oladi.

Yangi texnikaning intellektual tizimi ham diqqatga sazovor. Tortish privodini boshqarish tizimi ekspluatatsiya sharoitlariga avtomatik tarzda moslashish xususiyatiga ega. Bu esa oʻz navbatida energiya samaradorligini oshirishga va resurslarni tejashga xizmat qiladi. Bunday texnologik yechimlar murakkab relyefli hududlarda poyezdlarni boshqarishni ancha osonlashtiradi.

«Orlets» elektrovozi maʼnaviy va texnik jihatdan eskirib borayotgan 2ES7 seriyasidagi lokomotivlar oʻrnini bosishi rejalashtirilgan. Yangi model nafaqat quvvati, balki xizmat koʻrsatish xarajatlarining kamligi bilan ham ajralib turadi. Bu kabi yangiliklar Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekiston temir yoʻllari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, zero mintaqaviy transport koridorlarida yuk tashish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda.

Ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu loyiha Rossiya mashinasozlik sanoatining import oʻrnini bosish va oʻz texnologik bazasini mustahkamlash yoʻlidagi muhim qadamidir. Yaqin yillarda «Orlets» magistral yoʻllardagi asosiy ishchi kuchiga aylanishi kutilmoqda.

RJDElektrovozTexnologiyaTransportOrlets
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanVivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanBugun, 19:28SpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdiSpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdiBugun, 18:53Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi