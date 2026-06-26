Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi
Rossiya temir yoʻllari (RJD) tizimida yuk tashish samaradorligini tubdan oshirishga qaratilgan yangi loyiha oʻzining hal qiluvchi bosqichiga keldi. «Uralskiye lokomotivi» zavodida maxsus komissiya 2ES11 seriyali «Orlets» rusumli yangi magistral elektrovozining qabul sinovlari natijalarini maʼqulladi. Ushbu texnika barcha belgilangan texnik talablarga javob berishi tasdiqlangan holda, seriyali ishlab chiqarishga ruxsat oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
RJD rasmiy maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan yilning kuzidan buyon davom etgan keng koʻlamli sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangan. Shu munosabat bilan, zavodda 50 ta mashinadan iborat dastlabki oʻrnatish partiyasini ishlab chiqarish boʻyicha qaror qabul qilindi. Bu qadam Rossiya temir yoʻl infratuzilmasini modernizatsiya qilish va ogʻir vaznli poyezdlar harakatini kengaytirish strategiyasining bir qismidir.
Sinov jarayonlari VNIIJT eksperimental halqasi hamda Vyazma – Smolensk yoʻnalishida olib borildi. Mazkur masofalar davomida lokomotiv 5000 kilometrdan ortiq yoʻl bosib, oʻzining chidamliligi va texnik imkoniyatlarini amalda isbotladi. Mutaxassislar yangi modelning nafaqat tezlik, balki yuk koʻtarish borasidagi koʻrsatkichlariga ham alohida eʼtibor qaratishgan.
Yuk koʻtarish quvvati va texnik ustunliklar2ES11 «Orlets» modelining asosiy oʻziga xosligi uning yuk koʻtarish imkoniyati avvalgi avlod lokomotivlariga nisbatan 42 foizga oshirilganidadir. Bu koʻrsatkich temir yoʻl logistikasida katta burilish yasashi kutilmoqda. Ikki seksiyali koʻrinishda elektrovoz 7100 tonnagacha, uch seksiyali koʻrinishda esa 9000 tonnagacha boʻlgan tarkiblarni bemalol harakatlantira oladi.
Yangi texnikaning intellektual tizimi ham diqqatga sazovor. Tortish privodini boshqarish tizimi ekspluatatsiya sharoitlariga avtomatik tarzda moslashish xususiyatiga ega. Bu esa oʻz navbatida energiya samaradorligini oshirishga va resurslarni tejashga xizmat qiladi. Bunday texnologik yechimlar murakkab relyefli hududlarda poyezdlarni boshqarishni ancha osonlashtiradi.
«Orlets» elektrovozi maʼnaviy va texnik jihatdan eskirib borayotgan 2ES7 seriyasidagi lokomotivlar oʻrnini bosishi rejalashtirilgan. Yangi model nafaqat quvvati, balki xizmat koʻrsatish xarajatlarining kamligi bilan ham ajralib turadi. Bu kabi yangiliklar Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekiston temir yoʻllari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, zero mintaqaviy transport koridorlarida yuk tashish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda.
Ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu loyiha Rossiya mashinasozlik sanoatining import oʻrnini bosish va oʻz texnologik bazasini mustahkamlash yoʻlidagi muhim qadamidir. Yaqin yillarda «Orlets» magistral yoʻllardagi asosiy ishchi kuchiga aylanishi kutilmoqda.
…