Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdi

·22·Texno
Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdi

Buyuk Britaniyaning eng yirik ish beruvchilaridan biri va avtomobil sanoati giganti hisoblangan Jaguar Land Rover (JLR) oʻtgan yili misli koʻrilmagan kiberhujumga duchor boʻlgan edi. Ushbu xakerlik hujumi natijasida zavodlarda ishlab chiqarish oylab toʻxtab qoldi va mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarba berildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mazkur keng koʻlamli jinoyat ortida rossiyalik xakerlar turgani aniqlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The New York Times nashrining tergovga yaqin manbalarga tayanib xabar berishicha, kiberhujum yetkazgan zarar koʻlami shunchalik yuqori boʻlganki, Buyuk Britaniya hukumati kompaniyani inqirozdan qutqarib qolish uchun 1,5 milliard funt sterling (taxminan 2 milliard dollar) miqdorida moliyaviy yordam ajratishga majbur boʻlgan. Umumiy hisobda ushbu xakerlik harakati Britaniya iqtisodiyotiga 2,5 milliard dollarga tushgan.

Tergov tafsilotlari va kiberjosuslik izlari

Uzoq vaqt davomida ushbu hujumni kim amalga oshirgani haqida turli taxminlar mavjud edi. Hozirda aniqlanishicha, Microsoft mutaxassislari rossiyalik xakerlar guruhini kuzatib borishgan va JLR rahbariyatini jinoyatchilarning shaxsi borasida ogohlantirishgan. Biroq, xakerlarning bevosita Rossiya hukumati topshirigʻi bilan harakat qilgani yoki shunchaki davlat tomonidan koʻz yumilgan jinoiy guruh ekanligi hozircha toʻliq oydinlashmagan.

Mazkur murakkab ishni oʻrganishda dunyoning yetakchi maxsus xizmatlari va texnologik kompaniyalari birlashdi. Xususan, AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI), Britaniya Milliy jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi, Google tarkibidagi Mandiant boʻlinmasi hamda Palo Alto Networks kabi kiberxavfsizlik gigantlari tergov jarayonida ishtirok etgan.

Kutilmagan "mehmon" va kiberxavfsizlik darslari

Tergov davomida kutilmagan holat yuzaga keldi: Jaguar Land Rover tarmoqlariga faqat rossiyaliklar buzib kirmagani maʼlum boʻldi. Kiberxavfsizlik olamida kamdan-kam uchraydigan holat yuz berib, kompaniya tizimlarida iordaniyalik "Rey" taxallusi ostidagi yana bir xaker ham oʻz izini qoldirgan. Bu esa yirik korporatsiyalarning raqamli himoya tizimi naqadar zaif boʻlishi mumkinligini koʻrsatib berdi.

Ushbu voqea global avtomobil sanoati va strategik korxonalar uchun jiddiy ogohlantirish boʻldi. Zamonaviy dunyoda kiberhujumlar nafaqat maʼlumot oʻgʻirlash, balki butun boshli davlat iqtisodiyotini silkitib qoʻyadigan qurolga aylanib bormoqda. Oʻzbekiston kabi raqamlashtirish jarayoni jadal ketayotgan davlatlar uchun ham yirik sanoat obyektlarining kiberhimoyasini kuchaytirish strategik ahamiyatga ega ekanligi ushbu misolda yaqqol koʻrinadi.

Hozirda Jaguar Land Rover oʻz faoliyatini tiklagan boʻlsa-da, kiberhujum oqibatlari va xavfsizlik protokollarini qayta koʻrib chiqish jarayoni davom etmoqda. Rossiyalik xakerlar guruhi bilan bogʻliq diplomatik va huquqiy masalalar esa xalqaro miqyosda muhokama qilinayotgan mavzulardan biri boʻlib qolmoqda.

Jaguar Land RoverKiberxavfsizlikXakerlarMicrosoftRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiBugun, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiBugun, 23:23NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?Bugun, 22:51Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi