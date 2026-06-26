OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining AQSHdan tashqaridagi eng yirik bozori — Hindistonda kengayish strategiyasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kompaniya Uber India va Janubiy Osiyo boʻyicha sobiq prezident Prabxdjit Singxni oʻzining Hindistondagi birinchi boshqaruvchi direktori etib tayinladi. Bu qadam OpenAI uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, mintaqada texnologik taʼsirni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, Singx joriy yilning sentyabr oyidan boshlab oʻz vazifasiga kirishadi. U OpenAI kompaniyasining Osiyo-Tinch okeani mintaqasi boʻyicha direktori Kiran Maniga hisobot beradi. Yangi rahbarning zimmasiga isteʼmolchilar bazasini kengaytirish, korporativ mijozlarni jalb qilish, davlat organlari bilan tartibga solish masalalarida hamkorlik qilish va operatsion jarayonlarni boshqarish kabi muhim vazifalar yuklatilgan.
Strategik investitsiyalar va kengayishOpenAI Hindistonni oʻzining global oʻsishidagi ikkinchi eng muhim bozor deb hisoblaydi. Kompaniya oʻtgan yilning avgust oyida Nyu-Dehlida oʻzining birinchi ofisini ochgan edi. Joriy yilda esa Mumbay va Bangalor kabi yirik texnologik xablarda ham yangi ofislar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Prabxdjit Singxning tayinlanishi kompaniyaning mintaqadagi kadrlar siyosati boʻyicha uchinchi yirik yurishidir.
Bungacha OpenAI Meta va Truecaller kompaniyalarida tajriba orttirgan Pragya Misrani strategiya va global masalalar boʻyicha rahbar etib tayinlagan edi. Shuningdek, Twitter India sobiq rahbari Rishi Jaitli sunʼiy intellekt siyosati boʻyicha hukumat bilan aloqalarni oʻrnatishda maslahatchi sifatida jalb qilingan. Bu kabi kuchli mutaxassislarning bir nuqtaga jamlanishi kompaniyaning mintaqaga boʻlgan jiddiy eʼtiboridan dalolat beradi.
Hindiston — sunʼiy intellekt poygasining markaziHindiston bozori nafaqat foydalanuvchilar soni, balki texnologik infratuzilma jihatidan ham jadal oʻsib bormoqda. OpenAI allaqachon mamlakatning Reliance va Tata Group kabi eng yirik konglomeratlari bilan hamkorlik oʻrnatgan. Kompaniya oliy taʼlim, elektron tijorat va maʼlumotlar markazlarini qurish yoʻnalishlarida ham faol ish olib bormoqda. ChatGPT ilovasining hindistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashishi bu jarayonni yanada tezlashtirdi.
Hozirda OpenAI Hindistonda turli yoʻnalishlar boʻyicha mutaxassislarni ishga olishni davom ettirmoqda. Boʻsh ish oʻrinlari roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:
- AI deployment muhandislari;
- Dasturchilar tajribasi boʻyicha muhandislar;
- Marketing boʻyicha yetakchi mutaxassislar;
- Yechimlar yaratuvchi muhandislar va hamkorlik boʻyicha direktorlar.
…