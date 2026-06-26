OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldi

·0·Texno
OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining AQSHdan tashqaridagi eng yirik bozori — Hindistonda kengayish strategiyasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kompaniya Uber India va Janubiy Osiyo boʻyicha sobiq prezident Prabxdjit Singxni oʻzining Hindistondagi birinchi boshqaruvchi direktori etib tayinladi. Bu qadam OpenAI uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, mintaqada texnologik taʼsirni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Singx joriy yilning sentyabr oyidan boshlab oʻz vazifasiga kirishadi. U OpenAI kompaniyasining Osiyo-Tinch okeani mintaqasi boʻyicha direktori Kiran Maniga hisobot beradi. Yangi rahbarning zimmasiga isteʼmolchilar bazasini kengaytirish, korporativ mijozlarni jalb qilish, davlat organlari bilan tartibga solish masalalarida hamkorlik qilish va operatsion jarayonlarni boshqarish kabi muhim vazifalar yuklatilgan.

Strategik investitsiyalar va kengayish

OpenAI Hindistonni oʻzining global oʻsishidagi ikkinchi eng muhim bozor deb hisoblaydi. Kompaniya oʻtgan yilning avgust oyida Nyu-Dehlida oʻzining birinchi ofisini ochgan edi. Joriy yilda esa Mumbay va Bangalor kabi yirik texnologik xablarda ham yangi ofislar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Prabxdjit Singxning tayinlanishi kompaniyaning mintaqadagi kadrlar siyosati boʻyicha uchinchi yirik yurishidir.

Bungacha OpenAI Meta va Truecaller kompaniyalarida tajriba orttirgan Pragya Misrani strategiya va global masalalar boʻyicha rahbar etib tayinlagan edi. Shuningdek, Twitter India sobiq rahbari Rishi Jaitli sunʼiy intellekt siyosati boʻyicha hukumat bilan aloqalarni oʻrnatishda maslahatchi sifatida jalb qilingan. Bu kabi kuchli mutaxassislarning bir nuqtaga jamlanishi kompaniyaning mintaqaga boʻlgan jiddiy eʼtiboridan dalolat beradi.

Hindiston — sunʼiy intellekt poygasining markazi

Hindiston bozori nafaqat foydalanuvchilar soni, balki texnologik infratuzilma jihatidan ham jadal oʻsib bormoqda. OpenAI allaqachon mamlakatning Reliance va Tata Group kabi eng yirik konglomeratlari bilan hamkorlik oʻrnatgan. Kompaniya oliy taʼlim, elektron tijorat va maʼlumotlar markazlarini qurish yoʻnalishlarida ham faol ish olib bormoqda. ChatGPT ilovasining hindistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashishi bu jarayonni yanada tezlashtirdi.

Hozirda OpenAI Hindistonda turli yoʻnalishlar boʻyicha mutaxassislarni ishga olishni davom ettirmoqda. Boʻsh ish oʻrinlari roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:

  • AI deployment muhandislari;
  • Dasturchilar tajribasi boʻyicha muhandislar;
  • Marketing boʻyicha yetakchi mutaxassislar;
  • Yechimlar yaratuvchi muhandislar va hamkorlik boʻyicha direktorlar.
AQSHning boshqa sunʼiy intellekt gigantlari ham Hindiston bozorini eʼtibordan chetda qoldirayotgani yoʻq. Masalan, OpenAI’ning asosiy raqobatchisi Anthropic kompaniyasi 2025-yil oxirida Bangalorda oʻz ofisini ochdi va Microsoft India sobiq rahbari Irina Gousni oʻz jamoasiga qoʻshib oldi. Bir milliarddan ortiq internet foydalanuvchisi va ulkan dasturchilar bazasiga ega boʻlgan Hindiston bugungi kunda global texnologik kurashning asosiy maydoniga aylanib ulgurdi.

OpenAIHindistonUberChatGPTSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiBugun, 23:23Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiRossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiBugun, 22:59NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?Bugun, 22:51Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi