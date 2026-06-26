Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadi
Rossiyalik dasturchilar tomonidan yaratilgan va Telegram messenjerining muqobil klienti sifatida faoliyat yuritgan Telega ilovasi rasman yopilmoqda. Loyiha jamoasi eʼlon qilgan rasmiy bayonotga koʻra, servis 2024-yilning 1-iyulidan boshlab oʻz ishini butunlay toʻxtatadi. Ushbu qaror platformani rivojlantirishda yuzaga kelgan qator texnik va huquqiy toʻsiqlar natijasida qabul qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dasturchilarning taʼkidlashicha, loyihani yanada kengaytirish va takomillashtirish imkoniyatlari hozirda nolga teng. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, jamoa uchinchi tomon ilovasi formatida Telegram ekotizimining barcha talablariga javob berish va toʻliq lokalizatsiyani taʼminlash imkonsiz ekanligini tan olgan. Bu esa foydalanuvchilar uchun servis sifatini kafolatlashda qiyinchiliklar tugʻdirgan.
Texnologik cheklovlar va App Store muammosiLoyiha yopilishining asosiy sabablaridan biri sifatida yirik texnologik platformalar tomonidan oʻrnatilgan cheklovlar koʻrsatilmoqda. Xususan, Telega ilovasining Apple kompaniyasiga tegishli App Store doʻkonidan olib tashlanishi loyiha auditoriyasining oʻsishiga va mavjud foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatishga jiddiy zarba boʻlgan. Bunday sharoitda ilovani qoʻllab-quvvatlash iqtisodiy va texnik jihatdan samarasiz deb topildi.
Shuni taʼkidlash joizki, Telegram ekotizimida koʻplab norasmiy mijozlar mavjud boʻlsa-da, ularning aksariyati xavfsizlik va mualliflik huquqi masalalarida doimiy bosim ostida qolmoqda. Telega loyihasi ham aynan mana shunday qatʼiy siyosat qurboniga aylangan navbatdagi servis boʻldi. Ilova oʻz vaqtida foydalanuvchilarga qoʻshimcha funksiyalar va oʻziga xos interfeys taklif qilishi bilan ajralib turgan edi.
Telega Plus pullik obunasiga ega boʻlgan foydalanuvchilar uchun xushxabar bor: dasturchilar barcha sarflangan mablagʻlarni qaytarib berishga vaʼda berishdi. Hozirda mablagʻlarni qaytarish mexanizmi ustida ish olib borilmoqda. Toʻlovlarni qaytarish tartibi va aniq muddatlari yaqin kunlarda loyihaning rasmiy kanallari orqali eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham Telegram messenjerining muqobil ilovalari juda ommabop hisoblanadi. Biroq, Telega kabi loyihalarning yopilishi uchinchi tomon dasturlaridan foydalanishda xavfsizlik va barqarorlik masalasi naqadar muhimligini yana bir bor eslatib qoʻymoqda. Mutaxassislar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi uchun har doim rasmiy Telegram ilovasidan foydalanishni tavsiya etadilar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Telega loyihasining yakunlanishi messenjerlar bozoridagi raqobat va platformalararo munosabatlarning murakkabligini koʻrsatadi. 1-iyuldan boshlab ushbu ilova orqali xabar almashish imkoniyati butunlay yoʻqoladi va foydalanuvchilar boshqa muqobil variantlarga yoki rasmiy mijozga oʻtishlariga toʻgʻri keladi.
…