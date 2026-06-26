Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadi

·0·Texno
Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadi

Rossiyalik dasturchilar tomonidan yaratilgan va Telegram messenjerining muqobil klienti sifatida faoliyat yuritgan Telega ilovasi rasman yopilmoqda. Loyiha jamoasi eʼlon qilgan rasmiy bayonotga koʻra, servis 2024-yilning 1-iyulidan boshlab oʻz ishini butunlay toʻxtatadi. Ushbu qaror platformani rivojlantirishda yuzaga kelgan qator texnik va huquqiy toʻsiqlar natijasida qabul qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturchilarning taʼkidlashicha, loyihani yanada kengaytirish va takomillashtirish imkoniyatlari hozirda nolga teng. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, jamoa uchinchi tomon ilovasi formatida Telegram ekotizimining barcha talablariga javob berish va toʻliq lokalizatsiyani taʼminlash imkonsiz ekanligini tan olgan. Bu esa foydalanuvchilar uchun servis sifatini kafolatlashda qiyinchiliklar tugʻdirgan.

Texnologik cheklovlar va App Store muammosi

Loyiha yopilishining asosiy sabablaridan biri sifatida yirik texnologik platformalar tomonidan oʻrnatilgan cheklovlar koʻrsatilmoqda. Xususan, Telega ilovasining Apple kompaniyasiga tegishli App Store doʻkonidan olib tashlanishi loyiha auditoriyasining oʻsishiga va mavjud foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatishga jiddiy zarba boʻlgan. Bunday sharoitda ilovani qoʻllab-quvvatlash iqtisodiy va texnik jihatdan samarasiz deb topildi.

Shuni taʼkidlash joizki, Telegram ekotizimida koʻplab norasmiy mijozlar mavjud boʻlsa-da, ularning aksariyati xavfsizlik va mualliflik huquqi masalalarida doimiy bosim ostida qolmoqda. Telega loyihasi ham aynan mana shunday qatʼiy siyosat qurboniga aylangan navbatdagi servis boʻldi. Ilova oʻz vaqtida foydalanuvchilarga qoʻshimcha funksiyalar va oʻziga xos interfeys taklif qilishi bilan ajralib turgan edi.

Telega Plus pullik obunasiga ega boʻlgan foydalanuvchilar uchun xushxabar bor: dasturchilar barcha sarflangan mablagʻlarni qaytarib berishga vaʼda berishdi. Hozirda mablagʻlarni qaytarish mexanizmi ustida ish olib borilmoqda. Toʻlovlarni qaytarish tartibi va aniq muddatlari yaqin kunlarda loyihaning rasmiy kanallari orqali eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham Telegram messenjerining muqobil ilovalari juda ommabop hisoblanadi. Biroq, Telega kabi loyihalarning yopilishi uchinchi tomon dasturlaridan foydalanishda xavfsizlik va barqarorlik masalasi naqadar muhimligini yana bir bor eslatib qoʻymoqda. Mutaxassislar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi uchun har doim rasmiy Telegram ilovasidan foydalanishni tavsiya etadilar.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Telega loyihasining yakunlanishi messenjerlar bozoridagi raqobat va platformalararo munosabatlarning murakkabligini koʻrsatadi. 1-iyuldan boshlab ushbu ilova orqali xabar almashish imkoniyati butunlay yoʻqoladi va foydalanuvchilar boshqa muqobil variantlarga yoki rasmiy mijozga oʻtishlariga toʻgʻri keladi.

TelegaTelegramMessengerApp StoreTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiBugun, 23:24Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiRossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiBugun, 22:59NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?NVIDIA hukmronligi xavf ostidami: Nega yirik texnogigantlar oʻz chiplarini yaratmoqda?Bugun, 22:51Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi