AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi OpenAI kompaniyasi oʻzining eng yangi va kuchli modellar avlodi — GPT-5.6 turkumini ommaga taqdim etishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. AQSH hukumatining talabi bilan ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyati hozircha faqatgina cheklangan miqdordagi "ishonchli hamkorlar" doirasi bilan cheklab qoʻyildi. Bu qaror sunʼiy intellekt xavfsizligi va davlat nazorati oʻrtasidagi bahslarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi GPT-5.6 liniyasi uchta asosiy modelni oʻz ichiga oladi: kompaniyaning eng ilgʻor flagmani hisoblangan Sol, kundalik vazifalar uchun muvozanatlashgan Terra hamda tezkor va arzon Luna modeli. Garchi Sol modeli OpenAI tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlsa-da, Donald Tramp administratsiyasi ushbu uchala modelning ham keng ommaga chiqarilishini vaqtincha cheklab qoʻygan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklovlar sunʼiy intellekt tizimlari ustidan davlat nazoratini kuchaytirish siyosatining bir qismidir.
GPT-5.6 imkoniyatlari va raqobatOpenAI vakillarining taʼkidlashicha, GPT-5.6 Sol modeli dasturlash, biologiya va kiberxavfsizlik yoʻnalishlarida misli koʻrilmagan natijalarni koʻrsatmoqda. Unda murakkab vazifalarni yechish uchun bir nechta sub-agentlarni muvofiqlashtiruvchi "ultra" rejimi joriy etilgan. Shuningdek, ushbu model Anthropic kompaniyasining Claude Mythos 5 modeli bilan raqobatda kod yozish boʻyicha yuqori natija qayd etgan boʻlib, resurslarni tejash borasida ham ancha samaraliroq ekani aytilmoqda.
Hukumatning bunday aralashuvi faqatgina OpenAI bilan cheklanib qolmagan. Yaqinda Anthropic kompaniyasi oʻzining eng kuchli Fable 5 modelini taqdim etganidan soʻng, hukumat xorijiy fuqarolarning unga kirishini taqiqlashni buyurgan edi. Natijada Anthropic modelni butunlay oʻchirib tashlashga majbur boʻldi. Bu kabi holatlar texnologik kompaniyalar va Oq uy oʻrtasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda.
Davlat nazorati va kelajakdagi xavflarOpenAI sobiq maslahatchisi Dean Ballning fikricha, hukumatning yangi modellarni chiqarishdan 30 kun oldin tekshirish uchun taqdim etish talabi amalda "majburiy litsenziyalash" tizimini keltirib chiqarmoqda. Uning ogohlantirishicha, aniq xavfsizlik standartlari boʻlmagan holda jarayonlarning choʻzilishi AQSHning sunʼiy intellekt poygasida Xitoydan ortda qolishiga va sohadagi milliardlab dollarlik investitsiyalarning xavf ostida qolishiga sabab boʻlishi mumkin.
OpenAI juma kuni eʼlon qilgan bayonotida hukumat bilan hamkorlik qilayotgan boʻlsa-da, bu holatdan norozi ekanini yashirmadi. Kompaniya vakillari bunday cheklovlar doimiy normaga aylanmasligi kerakligini taʼkidlamoqda. Ularning fikricha, eng yaxshi vositalarni foydalanuvchilar, ishlab chiquvchilar va kiber-himoyachilardan uzoq tutish texnologik taraqqiyotga toʻsqinlik qiladi.
Hozirda OpenAI kiberxavfsizlik boʻyicha yangi tartib-qoidalar ustida hukumat bilan ish olib bormoqda. Kompaniya GPT-5.6 modellarining yaqin haftalar ichida kengroq foydalanuvchilar ommasiga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Biroq, sunʼiy intellektning rivojlanishi qanchalik davlat nazoratida boʻlishi kerakligi haqidagi masala ochiqligicha qolmoqda.
…