AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladi

·18·Texno
AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi OpenAI kompaniyasi oʻzining eng yangi va kuchli modellar avlodi — GPT-5.6 turkumini ommaga taqdim etishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. AQSH hukumatining talabi bilan ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyati hozircha faqatgina cheklangan miqdordagi "ishonchli hamkorlar" doirasi bilan cheklab qoʻyildi. Bu qaror sunʼiy intellekt xavfsizligi va davlat nazorati oʻrtasidagi bahslarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi GPT-5.6 liniyasi uchta asosiy modelni oʻz ichiga oladi: kompaniyaning eng ilgʻor flagmani hisoblangan Sol, kundalik vazifalar uchun muvozanatlashgan Terra hamda tezkor va arzon Luna modeli. Garchi Sol modeli OpenAI tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlsa-da, Donald Tramp administratsiyasi ushbu uchala modelning ham keng ommaga chiqarilishini vaqtincha cheklab qoʻygan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklovlar sunʼiy intellekt tizimlari ustidan davlat nazoratini kuchaytirish siyosatining bir qismidir.

GPT-5.6 imkoniyatlari va raqobat

OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, GPT-5.6 Sol modeli dasturlash, biologiya va kiberxavfsizlik yoʻnalishlarida misli koʻrilmagan natijalarni koʻrsatmoqda. Unda murakkab vazifalarni yechish uchun bir nechta sub-agentlarni muvofiqlashtiruvchi "ultra" rejimi joriy etilgan. Shuningdek, ushbu model Anthropic kompaniyasining Claude Mythos 5 modeli bilan raqobatda kod yozish boʻyicha yuqori natija qayd etgan boʻlib, resurslarni tejash borasida ham ancha samaraliroq ekani aytilmoqda.

Hukumatning bunday aralashuvi faqatgina OpenAI bilan cheklanib qolmagan. Yaqinda Anthropic kompaniyasi oʻzining eng kuchli Fable 5 modelini taqdim etganidan soʻng, hukumat xorijiy fuqarolarning unga kirishini taqiqlashni buyurgan edi. Natijada Anthropic modelni butunlay oʻchirib tashlashga majbur boʻldi. Bu kabi holatlar texnologik kompaniyalar va Oq uy oʻrtasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Davlat nazorati va kelajakdagi xavflar

OpenAI sobiq maslahatchisi Dean Ballning fikricha, hukumatning yangi modellarni chiqarishdan 30 kun oldin tekshirish uchun taqdim etish talabi amalda "majburiy litsenziyalash" tizimini keltirib chiqarmoqda. Uning ogohlantirishicha, aniq xavfsizlik standartlari boʻlmagan holda jarayonlarning choʻzilishi AQSHning sunʼiy intellekt poygasida Xitoydan ortda qolishiga va sohadagi milliardlab dollarlik investitsiyalarning xavf ostida qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

OpenAI juma kuni eʼlon qilgan bayonotida hukumat bilan hamkorlik qilayotgan boʻlsa-da, bu holatdan norozi ekanini yashirmadi. Kompaniya vakillari bunday cheklovlar doimiy normaga aylanmasligi kerakligini taʼkidlamoqda. Ularning fikricha, eng yaxshi vositalarni foydalanuvchilar, ishlab chiquvchilar va kiber-himoyachilardan uzoq tutish texnologik taraqqiyotga toʻsqinlik qiladi.

Hozirda OpenAI kiberxavfsizlik boʻyicha yangi tartib-qoidalar ustida hukumat bilan ish olib bormoqda. Kompaniya GPT-5.6 modellarining yaqin haftalar ichida kengroq foydalanuvchilar ommasiga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Biroq, sunʼiy intellektning rivojlanishi qanchalik davlat nazoratida boʻlishi kerakligi haqidagi masala ochiqligicha qolmoqda.

OpenAIChatGPTGPT-5.6Sunʼiy IntellektAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiKecha, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi