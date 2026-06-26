NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdi

·22·Texno
NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdi

NASA agentligining TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) kosmik teleskopi yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijasida fanga maʼlum boʻlgan eng gʻayritabiiy ekzo-sayyoralardan ikkitasi aniqlandi. TOI-791 b va TOI-791 c deb nomlangan ushbu obʼyektlar oʻzining ulkan hajmi va favqulodda past zichligi bilan olimlarni hayratga solmoqda. Ularning zichligi deyarli «shirin paxta» (saxarnaya vata) bilan teng ekani maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu noyob sayyoralar Quyoshga oʻxshash TOI-791 yulduzi atrofida aylanadi. Mazkur tizim Yer sayyorasidan taxminan 1 113 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan. Dastlabki maʼlumotlar tranzit usuli, yaʼni sayyora yulduz diski oldidan oʻtayotganda yorugʻlikning pasayishini qayd etish orqali olindi. Keyingi tahlillar esa bu obʼyektlarning fizik xususiyatlari koinot haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirib yuborishini koʻrsatdi.

Yupiter hajmidagi «havo sharlari»

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TOI-791 b sayyorasi oʻz oʻlchamlariga koʻra Yupiter bilan deyarli bir xil, biroq uning massasi Quyosh tizimidagi eng yirik sayyoraning atigi 3 foizini tashkil etadi. Ikkinchi obʼyekt — TOI-791 c esa diametri boʻyicha hatto Yupitardan ham kattaroq, lekin uning massasi Yupiter massasining bor-yoʻgʻi 5,9 foiziga teng. Bunday koʻrsatkichlar mazkur sayyoralarni zamonaviy astronomiyadagi eng «siyrak» obʼyektlar qatoriga qoʻshadi.

NASA Ames tadqiqot markazi maʼlumotlariga koʻra, bunday obʼyektlarning mavjudligi sayyoralarning shakllanishi haqidagi mavjud nazariy modellarga zid keladi. Olimlar hozircha qanday qilib bunday kichik massaga ega gaz gigantlari ulkan atmosferani ushlab tura olishi mumkinligini tushuntirishga harakat qilmoqdalar. Bu kashfiyot koinotdagi gaz gigantlari biz oʻylagandan koʻra xilma-xil boʻlishi mumkinligini isbotlaydi.

Gravitatsion bogʻliqlik va orbital harakat

Sayyoralarning orbitalari ham oʻziga xos: TOI-791 b oʻz yulduzi atrofini 139 kunda, TOI-791 c esa 232 kunda toʻliq aylanib chiqadi. Bunday uzoq davom etadigan orbitalarni aniqlash murakkab jarayon boʻlib, uzoq vaqt davomida uzluksiz kuzatuvni talab qiladi. Tizimning yana bir diqqatga sazovor jihati shundaki, bu ikki gigant bir-biriga kuchli gravitatsion taʼsir oʻtkazadi.

Oksford universiteti tadqiqotchisi Jorj Dransfildning taʼkidlashicha, bitta yulduz atrofida bir vaqtning oʻzida ikkita «oʻta yumshoq» sayyoraning topilishi noyob hodisadir. Bu tizim sayyoralarning migratsiyasi va ularning evolyutsiyasini oʻrganish uchun oʻziga xos laboratoriya vazifasini oʻtaydi. Kelajakda ushbu sayyoralarning atmosferasi kimyoviy tarkibini oʻrganish orqali ularning qanday paydo boʻlgani haqida aniqroq xulosalar chiqarish rejalashtirilgan.

Hozirda olimlar TOI-791 tizimidagi bu gʻaroyib obʼyektlar orqali gaz gigantlarining barqarorlik chegaralarini qayta koʻrib chiqmoqdalar. Ushbu kashfiyot nafaqat astronomiya, balki umumiy fizika qonuniyatlarining ekzo-sayyoralar muhitida namoyon boʻlishi borasida yangi savollarni oʻrtaga tashlamoqda.

NASATESSEkzo-sayyoraAstronomiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiKecha, 23:50OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiKecha, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiKecha, 23:23Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiRossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi