Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdi

·25·Texno
Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdi

Xalqaro olimlar guruhi Yer sayyorasi tarixida ilk bor tuproq ostidagi ulkan mikoriza zamburugʻlari tarmogʻining global xaritasini ishlab chiqdi. Science jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu yashirin tizimning umumiy uzunligi taxminan 110 kvadrillion kilometrni tashkil etadi. Bu kashfiyot sayyoramiz ekotizimi qanday ishlashi haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirib, tabiatning "global interneti" qanchalik miqyosli ekanini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap arbuskulyar mikoriza zamburugʻlari (AM fungi) haqida bormoqda. Ushbu organizmlar oʻsimlik ildizlari bilan simbioz, yaʼni oʻzaro manfaatli aloqa oʻrnatadi. Zamburugʻlarning gifa deb ataladigan oʻta ingichka iplari tuproqni qamrab olib, oʻsimliklarga suv va minerallar yetkazib beradi. Buning evaziga oʻsimliklar fotosintez jarayonida hosil boʻlgan uglerodni zamburugʻlar bilan baham koʻradi. Maʼlumotlarga koʻra, yer yuzidagi oʻsimlik turlarining qariyb 70 foizi yashab qolish uchun aynan shu tarmoqqa tayanadi.

Global ekotizimning poydevori

Tadqiqotchilar ushbu ulkan xaritani yaratish uchun 322 ta ilmiy ish maʼlumotlarini birlashtirib, dunyoning turli nuqtalaridan olingan 16 mingga yaqin tuproq namunasini tahlil qildilar. Ixbt.com nashrining yozishicha, ish jarayonida zamonaviy vizuallashtirish usullari va machine learning (mashinali oʻrganish) algoritmlaridan foydalanilgan. Bu texnologiyalar ilgari inson koʻzi va oddiy asboblar ilgʻay olmagan mikroskopik tuzilmalarni koʻrish imkonini berdi.

Hisob-kitoblarga koʻra, ushbu zamburugʻ tarmogʻining umumiy biomassasi tarkibida 300 megatonna uglerod mavjud. Taqqoslash uchun, bu butun insoniyat vaznidan 4–6 baravar koʻp demakdir. Tadqiqot mualliflaridan biri Jastin Styuartning taʼkidlashicha, tizimning miqyosi hayratlanarli: hatto bir choy qoshiq tuproq ichida 10 metrgacha zamburugʻ iplari boʻlishi mumkin.

Iqlim oʻzgarishiga taʼsiri va xavflar

Ushbu yer osti tarmogʻi global uglerod aylanishida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Har yili zamburugʻlar orqali tuproqqa 4 milliard tonna karbonat angidrid ekvivalenti oʻtadi. Bu insoniyat faoliyati natijasida atmosferaga chiqarilayotgan jami CO2 chiqindilarining taxminan 11 foiziga tengdir. Yaʼni, mikoriza tarmoqlari iqlim isishini jilovlab turuvchi tabiiy filtr vazifasini oʻtaydi.

Biroq olimlar xavotirli tendensiyani ham aniqlashdi. Qishloq xoʻjaligi uchun ishlov beriladigan yerlarda zamburugʻlar tarmogʻining zichligi tabiiy ekotizimlarga qaraganda ikki baravar past ekani maʼlum boʻldi. Ayniqsa, oʻtloq maydonlari oʻrmonlarga nisbatan toʻrt baravar tezroq oʻzlashtirilayotgani bu yashirin tizimning emirilishiga olib kelmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yer osti zamburugʻ tarmoqlarining kamayishi tuproqning uglerodni ushlab qolish qobiliyatini pasaytiradi. Bu esa oʻz navbatida global iqlim barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mazkur tadqiqot nafaqat biologiya, balki ekologik xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham ulkan ahamiyatga ega.

EkologiyaTexnologiyaTadqiqotZamburugʻlarIqlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaBugun, 01:29Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiDonald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiBugun, 01:27Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi