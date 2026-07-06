Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi
FIFA Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi. Uchrashuv Nyu-Jersidagi, Nyu-York aglomeratsiyasiga kiruvchi Ist-Raterford shahrida joylashgan stadionda o‘tkazildi. Norvegiyaning har ikki golini Erling Holand kiritdi. U 79-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 90-daqiqada yana bir bor darvozani ishg‘ol qildi. Braziliyaning yagona golini Neymar 90+10-daqiqada penaltidan urdi.
Norvegiya uchrashuv davomida to‘p nazoratida katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa to‘pni 66 foiz vaqt davomida nazorat qildi, Braziliya ko‘rsatkichi esa 34 foizni tashkil etdi.
Braziliya raqib darvozasi tomon 12 marta zarba berdi, shularning 4 tasi aniq yo‘naltirildi. Norvegiya 9 ta zarba yo‘llab, 5 marta darvoza nishonga oldi.
Paslar sonida ham Norvegiya ancha oldinda bo‘ldi. Jamoa 653 ta uzatma amalga oshirib, 91 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Braziliya esa 313 ta pas berdi, ularning 88 foizi manzilga yetdi.
O‘yinda Braziliya futbolchilari 7 marta, Norvegiya o‘yinchilari 4 marta qoida buzdi. Braziliya bir marta sariq kartochka oldi, Norvegiya esa ogohlantirilmadi. Har ikki jamoa 5 tadan burchak to‘pi ishladi, ofsaydlar soni ham 1:1 bo‘ldi.
79-daqiqada Holandning golidan keyin Braziliya bosimni oshirishga harakat qildi. Biroq 90-daqiqada norvegiyalik hujumchi ikkinchi golini ham urdi. Neymar qo‘shimcha vaqtda penaltini aniq amalga oshirgan bo‘lsa-da, Braziliya o‘yinni qutqarib qola olmadi.
…