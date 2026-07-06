Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi

·0·Sport
Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi

FIFA Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi. Uchrashuv Nyu-Jersidagi, Nyu-York aglomeratsiyasiga kiruvchi Ist-Raterford shahrida joylashgan stadionda o‘tkazildi. Norvegiyaning har ikki golini Erling Holand kiritdi. U 79-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 90-daqiqada yana bir bor darvozani ishg‘ol qildi. Braziliyaning yagona golini Neymar 90+10-daqiqada penaltidan urdi.

Norvegiya uchrashuv davomida to‘p nazoratida katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa to‘pni 66 foiz vaqt davomida nazorat qildi, Braziliya ko‘rsatkichi esa 34 foizni tashkil etdi.

Braziliya raqib darvozasi tomon 12 marta zarba berdi, shularning 4 tasi aniq yo‘naltirildi. Norvegiya 9 ta zarba yo‘llab, 5 marta darvoza nishonga oldi.

Paslar sonida ham Norvegiya ancha oldinda bo‘ldi. Jamoa 653 ta uzatma amalga oshirib, 91 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Braziliya esa 313 ta pas berdi, ularning 88 foizi manzilga yetdi.

O‘yinda Braziliya futbolchilari 7 marta, Norvegiya o‘yinchilari 4 marta qoida buzdi. Braziliya bir marta sariq kartochka oldi, Norvegiya esa ogohlantirilmadi. Har ikki jamoa 5 tadan burchak to‘pi ishladi, ofsaydlar soni ham 1:1 bo‘ldi.

79-daqiqada Holandning golidan keyin Braziliya bosimni oshirishga harakat qildi. Biroq 90-daqiqada norvegiyalik hujumchi ikkinchi golini ham urdi. Neymar qo‘shimcha vaqtda penaltini aniq amalga oshirgan bo‘lsa-da, Braziliya o‘yinni qutqarib qola olmadi.

BraziliyaNorvegiyaErling HolandNeymarJahon chempionatiNimchorak final
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBraziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:48Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Bugun, 00:13JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:10Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiBugun, 00:05Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi