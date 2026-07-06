Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdi

·0·Texno
Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdi

AQSH prezidenti Donald Trump tomonidan ilgari surilgan kriptovalyuta loyihalari atrofidagi shov-shuvlar investorlar uchun jiddiy moliyaviy yoʻqotishlar bilan yakunlandi. Nansen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, $TRUMP memekoinini sotib olgan qariyb 1 million kishi umumiy hisobda 3,8 milliard dollar mablagʻidan ayrilgan. Ushbu holat raqamli aktivlar bozoridagi yuqori xavf-xatarlarni yana bir bor tasdiqlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nansen tahlilchilari blokcheyndagi ochiq tranzaksiyalarni oʻrganib chiqib, iyun oyi oxiriga kelib 988 905 ta akkaunt zarar koʻrganini aniqladi. Bu koʻrsatkich $TRUMP tokenini sotib olgan har uch investorning ikkitasi oʻz sarmoyasini boy berganini anglatadi. Mazkur tahlil natijalari The New York Times nashri tomonidan eʼlon qilindi.

Narxlarning keskin pasayishi va bozor holati

Raqamli aktivning narxi oʻzining eng yuqori choʻqqisidan deyarli butunlay qadrsizlangan. Maʼlumotlarga koʻra, $TRUMP tokeni bir vaqtlar 75,35 dollargacha koʻtarilgan boʻlsa, oʻtgan yakshanba holatiga koʻra uning qiymati 1,69 dollarni tashkil etdi. Bu aktiv qiymatining 98 foizga tushib ketganidan dalolat beradi.

Eslatib oʻtamiz, Donald Trump ushbu memekoinni 2025-yildagi inauguratsiyasidan uch kun avval eʼlon qilgan edi. Shuningdek, u oʻz oʻgʻillari bilan birgalikda World Liberty Financial kripto-startapiga ham asos solgan. Biroq ushbu loyiha doirasidagi $WLFI koini ham sezilarli darajada qadrsizlanib, investorlar ishonchini oqlay olmadi.

Prezidentning daromadi va tartibga solish masalalari

Qiziqarli jihati shundaki, oddiy investorlar zarar koʻrayotgan bir paytda, Donald Trumpning oʻzi ushbu sohadan katta foyda koʻrgan. Yaqinda eʼlon qilingan moliyaviy hisobotga koʻra, prezident memekoinlar orqali 636 million dollar ishlab olgan. Bu uning oʻtgan yili kriptoindustriyadan topgan jami 1,4 milliard dollarlik daromadining qariyb yarmini tashkil etadi.

Hozirgi maʼmuriyat davrida AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) memekoinlarni qimmatli qogʻoz sifatida tartibga solmasligini maʼlum qildi. Shuningdek, bir qator kriptovalyuta kompaniyalariga qarshi qoʻzgʻatilgan sud daʼvolari ham toʻxtatildi. Oq uy vakili NYT nashriga bergan intervyusida: “Prezident Trump AQSHni gʻurur bilan dunyoning kripto poytaxtiga aylantirdi”, deya taʼkidlagan.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bu kabi holatlar muhim dars boʻlishi lozim. Mutaxassislar memekoinlar kabi oʻta oʻzgaruvchan aktivlarga sarmoya kiritishda ehtiyotkor boʻlishni va faqatgina mashhurlarning ismlariga tayanib qaror qabul qilmaslikni tavsiya etadilar. Bozorning bunday keskin tebranishlari raqamli iqtisodiyotda xavfsizlik va tahlilning oʻrni naqadar yuqori ekanini koʻrsatmoqda.

TrumpKriptovalyutaMemekoinNansenBlockchain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaBugun, 01:29Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi