Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdi
AQSH prezidenti Donald Trump tomonidan ilgari surilgan kriptovalyuta loyihalari atrofidagi shov-shuvlar investorlar uchun jiddiy moliyaviy yoʻqotishlar bilan yakunlandi. Nansen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, $TRUMP memekoinini sotib olgan qariyb 1 million kishi umumiy hisobda 3,8 milliard dollar mablagʻidan ayrilgan. Ushbu holat raqamli aktivlar bozoridagi yuqori xavf-xatarlarni yana bir bor tasdiqlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nansen tahlilchilari blokcheyndagi ochiq tranzaksiyalarni oʻrganib chiqib, iyun oyi oxiriga kelib 988 905 ta akkaunt zarar koʻrganini aniqladi. Bu koʻrsatkich $TRUMP tokenini sotib olgan har uch investorning ikkitasi oʻz sarmoyasini boy berganini anglatadi. Mazkur tahlil natijalari The New York Times nashri tomonidan eʼlon qilindi.
Narxlarning keskin pasayishi va bozor holatiRaqamli aktivning narxi oʻzining eng yuqori choʻqqisidan deyarli butunlay qadrsizlangan. Maʼlumotlarga koʻra, $TRUMP tokeni bir vaqtlar 75,35 dollargacha koʻtarilgan boʻlsa, oʻtgan yakshanba holatiga koʻra uning qiymati 1,69 dollarni tashkil etdi. Bu aktiv qiymatining 98 foizga tushib ketganidan dalolat beradi.
Eslatib oʻtamiz, Donald Trump ushbu memekoinni 2025-yildagi inauguratsiyasidan uch kun avval eʼlon qilgan edi. Shuningdek, u oʻz oʻgʻillari bilan birgalikda World Liberty Financial kripto-startapiga ham asos solgan. Biroq ushbu loyiha doirasidagi $WLFI koini ham sezilarli darajada qadrsizlanib, investorlar ishonchini oqlay olmadi.
Prezidentning daromadi va tartibga solish masalalariQiziqarli jihati shundaki, oddiy investorlar zarar koʻrayotgan bir paytda, Donald Trumpning oʻzi ushbu sohadan katta foyda koʻrgan. Yaqinda eʼlon qilingan moliyaviy hisobotga koʻra, prezident memekoinlar orqali 636 million dollar ishlab olgan. Bu uning oʻtgan yili kriptoindustriyadan topgan jami 1,4 milliard dollarlik daromadining qariyb yarmini tashkil etadi.
Hozirgi maʼmuriyat davrida AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) memekoinlarni qimmatli qogʻoz sifatida tartibga solmasligini maʼlum qildi. Shuningdek, bir qator kriptovalyuta kompaniyalariga qarshi qoʻzgʻatilgan sud daʼvolari ham toʻxtatildi. Oq uy vakili NYT nashriga bergan intervyusida: “Prezident Trump AQSHni gʻurur bilan dunyoning kripto poytaxtiga aylantirdi”, deya taʼkidlagan.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bu kabi holatlar muhim dars boʻlishi lozim. Mutaxassislar memekoinlar kabi oʻta oʻzgaruvchan aktivlarga sarmoya kiritishda ehtiyotkor boʻlishni va faqatgina mashhurlarning ismlariga tayanib qaror qabul qilmaslikni tavsiya etadilar. Bozorning bunday keskin tebranishlari raqamli iqtisodiyotda xavfsizlik va tahlilning oʻrni naqadar yuqori ekanini koʻrsatmoqda.
…