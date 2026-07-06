Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdi
Xitoyning Geely avtogiganti oʻzining yangi flagman modeli — Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasining interyer suratlarini rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki texnik koʻrsatkichlari bilan ham jahon bozoridagi Mercedes-Benz G-Class va Range Rover kabi yetakchi modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan quvvatga ega gibrid tizimidir. Avtomobil uchta elektr dvigatel bilan jihozlangan toʻliq uzatmali tizimga ega boʻlib, uning umumiy quvvati 830 kW yoki taxminan 1129 ot kuchini tashkil etadi. Bunday koʻrsatkich Galaxy Battleship 700 modelini oʻz segmentidagi eng kuchli yoʻltanlamaslardan biriga aylantiradi.
Aviatsiya uslubidagi hashamatli salonAvtomobilning ichki qismi ikki xil rangli premium materiallar bilan bezatilgan. Markaziy konsolda multimedia tizimining ulkan "suzuvchi" ekrani oʻrin olgan boʻlsa, boshqaruv elementlari orasida aviatsiya uslubidagi original transmissiya selektori alohida eʼtibor tortadi. Shuningdek, salonning pastki qismida yoʻlsizlik sharoitida boshqarish funksiyalari uchun maxsus jismoniy tugmalar joylashtirilgan.
Beshta yoʻlovchiga moʻljallangan salon qulaylik va estetika uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Eshik panellaridagi rombsimon naqshli qoplamalar va dinamiklarning dekorativ metall panjaralari avtomobilning premium maqomini taʼkidlaydi. Geely muhandislari zamonaviy texnologiyalarni klassik qulaylik bilan birlashtirishga harakat qilishgan.
Tashqi koʻrinish va texnik imkoniyatlarGalaxy Battleship 700 tashqi koʻrinishidan klassik ramali yoʻltanlamaslarni eslatadi. Uning burchakli kuzovi, toʻrtburchak radiator panjarasi va old chiroqlar orasidagi yaxlit svetodiod chizigʻi zamonaviy qiyofa kasb etgan. Tom qismida oʻrnatilgan lidar tizimi esa avtomobilning yuqori darajadagi avtopilot va xavfsizlik funksiyalariga ega boʻlishidan dalolat beradi.
Yoʻlsizlik sharoitlari uchun avtomobil quyidagi jihozlar bilan taʼminlangan:
- Differensial qulflash tizimlari;
- Maxsus yoʻlsizlik rejimlari toʻplami;
- Tomdagi ekspeditsion yukxona;
- Orqa eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildiragi;
- Anʼanaviy mexanik eshik tutqichlari.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Geely brendi soʻnggi yillarda oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda. Galaxy Battleship 700 kabi yuqori texnologiyali va quvvatli modellarning paydo boʻlishi, mamlakatimizdagi premium yoʻltanlamaslar ishqibozlari uchun yangi va qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha yangi modelning joriy yil yakuniga qadar sotuvga chiqishi kutilmoqda.
…