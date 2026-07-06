Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdi

·16·Avto
Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdi

Xitoyning Geely avtogiganti oʻzining yangi flagman modeli — Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasining interyer suratlarini rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki texnik koʻrsatkichlari bilan ham jahon bozoridagi Mercedes-Benz G-Class va Range Rover kabi yetakchi modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan quvvatga ega gibrid tizimidir. Avtomobil uchta elektr dvigatel bilan jihozlangan toʻliq uzatmali tizimga ega boʻlib, uning umumiy quvvati 830 kW yoki taxminan 1129 ot kuchini tashkil etadi. Bunday koʻrsatkich Galaxy Battleship 700 modelini oʻz segmentidagi eng kuchli yoʻltanlamaslardan biriga aylantiradi.

Aviatsiya uslubidagi hashamatli salon

Avtomobilning ichki qismi ikki xil rangli premium materiallar bilan bezatilgan. Markaziy konsolda multimedia tizimining ulkan "suzuvchi" ekrani oʻrin olgan boʻlsa, boshqaruv elementlari orasida aviatsiya uslubidagi original transmissiya selektori alohida eʼtibor tortadi. Shuningdek, salonning pastki qismida yoʻlsizlik sharoitida boshqarish funksiyalari uchun maxsus jismoniy tugmalar joylashtirilgan.

Beshta yoʻlovchiga moʻljallangan salon qulaylik va estetika uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Eshik panellaridagi rombsimon naqshli qoplamalar va dinamiklarning dekorativ metall panjaralari avtomobilning premium maqomini taʼkidlaydi. Geely muhandislari zamonaviy texnologiyalarni klassik qulaylik bilan birlashtirishga harakat qilishgan.

Tashqi koʻrinish va texnik imkoniyatlar

Galaxy Battleship 700 tashqi koʻrinishidan klassik ramali yoʻltanlamaslarni eslatadi. Uning burchakli kuzovi, toʻrtburchak radiator panjarasi va old chiroqlar orasidagi yaxlit svetodiod chizigʻi zamonaviy qiyofa kasb etgan. Tom qismida oʻrnatilgan lidar tizimi esa avtomobilning yuqori darajadagi avtopilot va xavfsizlik funksiyalariga ega boʻlishidan dalolat beradi.

Yoʻlsizlik sharoitlari uchun avtomobil quyidagi jihozlar bilan taʼminlangan:

  • Differensial qulflash tizimlari;
  • Maxsus yoʻlsizlik rejimlari toʻplami;
  • Tomdagi ekspeditsion yukxona;
  • Orqa eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildiragi;
  • Anʼanaviy mexanik eshik tutqichlari.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Geely brendi soʻnggi yillarda oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda. Galaxy Battleship 700 kabi yuqori texnologiyali va quvvatli modellarning paydo boʻlishi, mamlakatimizdagi premium yoʻltanlamaslar ishqibozlari uchun yangi va qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha yangi modelning joriy yil yakuniga qadar sotuvga chiqishi kutilmoqda.

GeelyGalaxy Battleship 700YoʻltanlamasGibridAvtoolam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiKecha, 22:52Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiKecha, 09:54Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarMille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarKecha, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi