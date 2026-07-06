Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydi

·75·Sport
Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydi

Futbol olamida katta shov-shuv: Braziliya terma jamoasining oltinchi bor jahon chempioni boʻlish haqidagi orzulari yana kamida toʻrt yilga kechikadigan boʻldi. AQSH maydonlarida oʻtayotgan JCh-2026 chorak final yoʻllanmasi uchun kechgan bahsda Norvegiya kutilmaganda Janubiy Amerika grandini 2:1 hisobida magʻlub etib, turnirdan chiqarib yubordi. Erling Xolandning soʻnggi daqiqalardagi dubli skandinaviyaliklarga tarixiy gʻalabani taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin Braziliya uchun omadsiz boshlandi. Uchrashuv debyutida Norvegiya vakili Patrik Berg gol urgan boʻlsa-da, hakamlar ofsayd tufayli uni bekor qilishdi. Shundan soʻng, Karlo Anchelotti shogirdlarida hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyat yuzaga keldi. Mateus Kunya jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Biroq Bruno Guimaraes tomonidan yoʻllangan zarbani darvozabon Oryan Niland qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu vaziyat oʻyinning burilish nuqtasi boʻlib xizmat qildi.

Endrick va Neymarning tushishi ham yordam bermadi

Ikkinchi boʻlimda Braziliya hujumni kuchaytirish maqsadida yosh iqtidor Endrickni maydonga tushirdi. Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning ajoyib uzatmasidan soʻng darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi, ammo noaniq zarba tufayli imkoniyatni qoʻldan boy berdi. Goal.com nashrining yozishicha, Endrickning oʻyinga qoʻshilishi kutilgan samarani bermadi va uning xatolari jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Norvegiya esa tartibli himoyalanish bilan birga xavfli qarshi hujumlarni amalga oshirdi. Uchrashuvning 80-daqiqasiga kelib, Andreas Shelderupning chap qanotdan uzatgan toʻpini Erling Xoland boshi bilan darvozaga joylab qoʻydi. Bu gol norvegiyaliklarga katta ishonch bagʻishladi. Braziliya bor kuchi bilan oldinga tashlangan bir paytda, Xoland 90-daqiqada jarima maydonchasi chizigʻi ustidan aniq zarba yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi va oʻyin taqdirini hal qildi.

Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Kazemiroga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik uchun yana bir bor penalti belgilandi. Bu safar Neymar adashmadi va hisobni qisqartirdi, biroq qolgan soniyalar Selecao uchun yetarli boʻlmadi. Braziliya terma jamoasi 2002-yildan beri davom etayotgan chempionlik qurgʻoqchiligini kamida 28 yilga yetkazib qoʻydi.

Mazkur magʻlubiyat Braziliya futbol jamoatchiligi uchun katta zarba boʻldi. Karlo Anchelotti boshchiligidagi yulduzli tarkib Norvegiyaning intizomli oʻyini va Erling Xolandning fenomenal mahorati qarshisida ojiz qoldi. Norvegiya esa oʻz tarixida ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga yoʻl olib, turnirning asosiy kashfiyotiga aylandi.

FutbolBraziliyaNorvegiyaErling XolandJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiMeksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 04:27Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 04:23Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiNorvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 03:14Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBraziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:48Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Bugun, 00:13JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi