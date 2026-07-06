Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydi
Futbol olamida katta shov-shuv: Braziliya terma jamoasining oltinchi bor jahon chempioni boʻlish haqidagi orzulari yana kamida toʻrt yilga kechikadigan boʻldi. AQSH maydonlarida oʻtayotgan JCh-2026 chorak final yoʻllanmasi uchun kechgan bahsda Norvegiya kutilmaganda Janubiy Amerika grandini 2:1 hisobida magʻlub etib, turnirdan chiqarib yubordi. Erling Xolandning soʻnggi daqiqalardagi dubli skandinaviyaliklarga tarixiy gʻalabani taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin Braziliya uchun omadsiz boshlandi. Uchrashuv debyutida Norvegiya vakili Patrik Berg gol urgan boʻlsa-da, hakamlar ofsayd tufayli uni bekor qilishdi. Shundan soʻng, Karlo Anchelotti shogirdlarida hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyat yuzaga keldi. Mateus Kunya jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Biroq Bruno Guimaraes tomonidan yoʻllangan zarbani darvozabon Oryan Niland qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu vaziyat oʻyinning burilish nuqtasi boʻlib xizmat qildi.
Endrick va Neymarning tushishi ham yordam bermadiIkkinchi boʻlimda Braziliya hujumni kuchaytirish maqsadida yosh iqtidor Endrickni maydonga tushirdi. Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning ajoyib uzatmasidan soʻng darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi, ammo noaniq zarba tufayli imkoniyatni qoʻldan boy berdi. Goal.com nashrining yozishicha, Endrickning oʻyinga qoʻshilishi kutilgan samarani bermadi va uning xatolari jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Norvegiya esa tartibli himoyalanish bilan birga xavfli qarshi hujumlarni amalga oshirdi. Uchrashuvning 80-daqiqasiga kelib, Andreas Shelderupning chap qanotdan uzatgan toʻpini Erling Xoland boshi bilan darvozaga joylab qoʻydi. Bu gol norvegiyaliklarga katta ishonch bagʻishladi. Braziliya bor kuchi bilan oldinga tashlangan bir paytda, Xoland 90-daqiqada jarima maydonchasi chizigʻi ustidan aniq zarba yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi va oʻyin taqdirini hal qildi.
Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Kazemiroga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik uchun yana bir bor penalti belgilandi. Bu safar Neymar adashmadi va hisobni qisqartirdi, biroq qolgan soniyalar Selecao uchun yetarli boʻlmadi. Braziliya terma jamoasi 2002-yildan beri davom etayotgan chempionlik qurgʻoqchiligini kamida 28 yilga yetkazib qoʻydi.
Mazkur magʻlubiyat Braziliya futbol jamoatchiligi uchun katta zarba boʻldi. Karlo Anchelotti boshchiligidagi yulduzli tarkib Norvegiyaning intizomli oʻyini va Erling Xolandning fenomenal mahorati qarshisida ojiz qoldi. Norvegiya esa oʻz tarixida ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga yoʻl olib, turnirning asosiy kashfiyotiga aylandi.
…