Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqda

·0·Texno
Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqda

Dunyoning eng yirik onlayn taksi xizmati hisoblangan Uber kompaniyasi Yevropa bozoridagi ekspansiya rejalarini vaqtincha muzlatib qoʻyishga qaror qildi. Fevral oyida eʼlon qilingan ulkan rejalariga koʻra, kompaniya 2026-yilgacha Yevropaning yetti yangi davlatida oʻz faoliyatini yoʻlga qoʻyishi kerak edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar bu rejalarning aksariyati amalga oshmasligi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Financial Times nashrining xabar berishicha, Uber yettita yangi bozordan beshtasiga kirish rejalarini toʻxtatib qoʻygan. Xususan, Avstriya, Norvegiya va Gretsiya kabi davlatlarda xizmatni ishga tushirish jarayoni nomaʼlum muddatga kechiktirildi. Bu qaror kompaniyaning mintaqadagi uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi qayta koʻrib chiqilayotganidan dalolat beradi.

Uber vakillari nashrga bergan intervyusida ushbu qarorni mavjud muvaffaqiyatlarni mustahkamlash istagi bilan izohlashgan. Kompaniyaga koʻra, yaqinda Finlandiya va Daniyada amalga oshirilgan loyihalar kutilganidan koʻra koʻproq natija bergan. Shu sababli, Uber rahbariyati eʼtiborni yangi hududlarni egallashga emas, balki hozirda faoliyat yuritayotgan bozorlardagi oʻsish surʼatini saqlab qolishga qaratishni afzal koʻrmoqda.

Yirik xarid va monopoliyaga qarshi kurash

Ekspertlarning fikricha, kengayish rejasining toʻxtatilishiga yana bir jiddiy sabab bor. Uber hozirda Yevropaning yirik Delivery Hero kompaniyasini sotib olish harakatida. May oyida Uber ushbu kompaniya uchun 10 milliard yevro taklif qilgan edi, biroq rad javobini oldi. Shunga qaramay, Amerika giganti ushbu bitimni amalga oshirishdan voz kechgani yoʻq.

Sanoatdagi manbalarning taʼkidlashicha, yangi bozorlarga kirishni toʻxtatish Uber uchun monopoliyaga qarshi kurashuvchi organlar bosimini kamaytirishga yordam beradi. Delivery Hero kompaniyasi Uber kengayishni rejalashtirgan bir qancha mamlakatlarda yetkazib berish xizmatlari boʻyicha yetakchi hisoblanadi. Agar Uber bu bozorlarga oʻz taksi xizmati bilan kirsa, xarid jarayoni raqobat qonunchiligi nuqtayi nazaridan yanada murakkablashishi mumkin edi.

Hozircha Uber rahbariyati yangi bozorlarga qaytish muddati haqida aniq maʼlumot bermayapti. Kompaniya uchun hozirda asosiy ustuvor vazifa — mavjud platformalarni optimallashtirish va Delivery Hero bilan bogʻliq muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlash boʻlib qolmoqda. Bu esa Yevropa transport va yetkazib berish bozorida yaqin yillarda katta oʻzgarishlar yuz berishidan dalolat beradi.

UberYevropaTexnologiyaBiznesDelivery Hero
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaBugun, 01:29Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiDonald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiBugun, 01:27Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi