Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqda
Dunyoning eng yirik onlayn taksi xizmati hisoblangan Uber kompaniyasi Yevropa bozoridagi ekspansiya rejalarini vaqtincha muzlatib qoʻyishga qaror qildi. Fevral oyida eʼlon qilingan ulkan rejalariga koʻra, kompaniya 2026-yilgacha Yevropaning yetti yangi davlatida oʻz faoliyatini yoʻlga qoʻyishi kerak edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar bu rejalarning aksariyati amalga oshmasligi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Financial Times nashrining xabar berishicha, Uber yettita yangi bozordan beshtasiga kirish rejalarini toʻxtatib qoʻygan. Xususan, Avstriya, Norvegiya va Gretsiya kabi davlatlarda xizmatni ishga tushirish jarayoni nomaʼlum muddatga kechiktirildi. Bu qaror kompaniyaning mintaqadagi uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi qayta koʻrib chiqilayotganidan dalolat beradi.
Uber vakillari nashrga bergan intervyusida ushbu qarorni mavjud muvaffaqiyatlarni mustahkamlash istagi bilan izohlashgan. Kompaniyaga koʻra, yaqinda Finlandiya va Daniyada amalga oshirilgan loyihalar kutilganidan koʻra koʻproq natija bergan. Shu sababli, Uber rahbariyati eʼtiborni yangi hududlarni egallashga emas, balki hozirda faoliyat yuritayotgan bozorlardagi oʻsish surʼatini saqlab qolishga qaratishni afzal koʻrmoqda.
Yirik xarid va monopoliyaga qarshi kurashEkspertlarning fikricha, kengayish rejasining toʻxtatilishiga yana bir jiddiy sabab bor. Uber hozirda Yevropaning yirik Delivery Hero kompaniyasini sotib olish harakatida. May oyida Uber ushbu kompaniya uchun 10 milliard yevro taklif qilgan edi, biroq rad javobini oldi. Shunga qaramay, Amerika giganti ushbu bitimni amalga oshirishdan voz kechgani yoʻq.
Sanoatdagi manbalarning taʼkidlashicha, yangi bozorlarga kirishni toʻxtatish Uber uchun monopoliyaga qarshi kurashuvchi organlar bosimini kamaytirishga yordam beradi. Delivery Hero kompaniyasi Uber kengayishni rejalashtirgan bir qancha mamlakatlarda yetkazib berish xizmatlari boʻyicha yetakchi hisoblanadi. Agar Uber bu bozorlarga oʻz taksi xizmati bilan kirsa, xarid jarayoni raqobat qonunchiligi nuqtayi nazaridan yanada murakkablashishi mumkin edi.
Hozircha Uber rahbariyati yangi bozorlarga qaytish muddati haqida aniq maʼlumot bermayapti. Kompaniya uchun hozirda asosiy ustuvor vazifa — mavjud platformalarni optimallashtirish va Delivery Hero bilan bogʻliq muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlash boʻlib qolmoqda. Bu esa Yevropa transport va yetkazib berish bozorida yaqin yillarda katta oʻzgarishlar yuz berishidan dalolat beradi.
…