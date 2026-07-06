Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

·73·Sport
Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

FIFA Jahon chempionati nimchorak finalidan o‘rin olgan Braziliya va Norvegiya o‘rtasidagi uchrashuvni saytimizda matnli translyatsiya orqali jonli kuzatishingiz mumkin.

Bahs bugun soat 01:00 da boshlanadi. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, almashtirishlar, sariq va qizil kartochkalar hamda boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritib boriladi.

Braziliya safida Vinisius Junior, Kazemiro va Alisson kabi futbolchilar asosiy tarkibdan joy olgan. Norvegiya esa Erling Holand, Martin Edegor va Aleksander Syorlotga tayanadi.

Uchrashuvni tomosha qilish imkoni bo‘lmagan muxlislar bahs tafsilotlarini saytimizdagi matnli translyatsiya orqali kuzatib borishi mumkin.

Jonli reportajJONLI
23
Ismail Elfat Rayan (Braziliya) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hushtagini chaldi. Norvegiyaga jarima zarbasi belgilandi.
20
33:67 – to‘pga egalik qilish nisbati.
19
Gabriel Martinelli (Braziliya) jarima maydonchasi ichida bo‘sh turgan jamoadoshini topishga urindi, ammo Eryan Nyuland darvoza chizig‘idan chiqib, to‘pni uzoqlashtirdi.
18
Vinisius Junior (Braziliya) darvoza oldiga xavfli uzatmani amalga oshirib, jamoadoshlarini boshi bilan to‘pga zarba berishga undadi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi.
17
Rayan (Braziliya) to‘p bilan jarima maydonchasiga yaxshi yugurib kirdi, ammo zarbasi noaniq chiqib, darvozaning o‘ng ustunidan ancha chetlab o‘tdi. To‘p maydonni tark etdi va Norvegiya darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
16
Yulian Rerson (Norvegiya) ortiqcha shijoat bilan kurashga kirdi va Ismoil Elfat fol uchun hushtagini chaldi.
13
Bruno Gimaraes (Braziliya) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
9
Vinisius Junior (Braziliya) raqibidan o‘tib ketadi, ammo to‘pni o‘yinda saqlab qola olmaydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketadi va Norvegiya darvozadan zarba amalga oshiradi.
6
Martin Edegor (Norvegiya) burchak to‘pini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi tayyor edi va to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirdi.
5
Aleksandr Syorlot (Norvegiya) tomonidan uzatilgan to‘p muvaffaqiyatsiz chiqdi, chunki raqib himoyasi to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi. Norvegiya burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
01:11
Norvegiya o‘yinni boshlab beradi.
01:11
Ismoil Elfat ushbu o‘yin uchun hakam etib tayinlandi.
01:11
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
01:05
Xurmatli mehmonlar, matnli sharhimizga xush kelibsiz! Jamoalarning asosiy tarkiblari tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joyingizga o‘tirib, o‘yinni tomosha qilishga tayyorlaning.
BraziliyaNorvegiyaErling HolandVinisius JuniorMatnli translyatsiyaJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Bugun, 00:13JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:10Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiBugun, 00:05Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi