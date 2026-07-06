Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating
FIFA Jahon chempionati nimchorak finalidan o‘rin olgan Braziliya va Norvegiya o‘rtasidagi uchrashuvni saytimizda matnli translyatsiya orqali jonli kuzatishingiz mumkin.
Bahs bugun soat 01:00 da boshlanadi. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, almashtirishlar, sariq va qizil kartochkalar hamda boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritib boriladi.
Braziliya safida Vinisius Junior, Kazemiro va Alisson kabi futbolchilar asosiy tarkibdan joy olgan. Norvegiya esa Erling Holand, Martin Edegor va Aleksander Syorlotga tayanadi.
Uchrashuvni tomosha qilish imkoni bo‘lmagan muxlislar bahs tafsilotlarini saytimizdagi matnli translyatsiya orqali kuzatib borishi mumkin.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj● JONLI
23
Ismail Elfat Rayan (Braziliya) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hushtagini chaldi. Norvegiyaga jarima zarbasi belgilandi.
20
33:67 – to‘pga egalik qilish nisbati.
19
Gabriel Martinelli (Braziliya) jarima maydonchasi ichida bo‘sh turgan jamoadoshini topishga urindi, ammo Eryan Nyuland darvoza chizig‘idan chiqib, to‘pni uzoqlashtirdi.
18
Vinisius Junior (Braziliya) darvoza oldiga xavfli uzatmani amalga oshirib, jamoadoshlarini boshi bilan to‘pga zarba berishga undadi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi.
17
Rayan (Braziliya) to‘p bilan jarima maydonchasiga yaxshi yugurib kirdi, ammo zarbasi noaniq chiqib, darvozaning o‘ng ustunidan ancha chetlab o‘tdi. To‘p maydonni tark etdi va Norvegiya darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
16
Yulian Rerson (Norvegiya) ortiqcha shijoat bilan kurashga kirdi va Ismoil Elfat fol uchun hushtagini chaldi.
13
Bruno Gimaraes (Braziliya) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
9
Vinisius Junior (Braziliya) raqibidan o‘tib ketadi, ammo to‘pni o‘yinda saqlab qola olmaydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketadi va Norvegiya darvozadan zarba amalga oshiradi.
6
Martin Edegor (Norvegiya) burchak to‘pini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi tayyor edi va to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirdi.
5
Aleksandr Syorlot (Norvegiya) tomonidan uzatilgan to‘p muvaffaqiyatsiz chiqdi, chunki raqib himoyasi to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi. Norvegiya burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
01:11
Norvegiya o‘yinni boshlab beradi.
01:11
Ismoil Elfat ushbu o‘yin uchun hakam etib tayinlandi.
01:11
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
01:05
Xurmatli mehmonlar, matnli sharhimizga xush kelibsiz! Jamoalarning asosiy tarkiblari tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joyingizga o‘tirib, o‘yinni tomosha qilishga tayyorlaning.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…