Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdi
Xitoyning FAW Jiefang kompaniyasi vodorod transporti sohasida muhim yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Kompaniyaning ogʻir yuk mashinalari uchun moʻljallangan CA6HV3 rusumli yangi ichki yonuv dvigateli davlat ekologik sertifikatsiyasidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu texnologiya anʼanaviy dizel yonilgʻisidan voz kechish va atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilarni keskin kamaytirish yoʻlida ulkan qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu agregat "ikki karra nol emissiya" konsepsiyasiga javob beradigan dunyodagi ilk vodorodli dvigatellardan biri hisoblanadi. U karbonat angidrid gazini umuman chiqarmaydi, boshqa turdagi zararli moddalar miqdori esa deyarli nolga teng. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmaning asosiy ustunligi azot oksidi (NOx) miqdorining oʻta pastligidadir.
Ekologik standartlar va texnik imkoniyatlarVodorodli dvigatellarning asosiy muammosi boʻlgan azot oksidi chiqindilari ushbu modelda Xitoyning amaldagi China VI standartida ruxsat etilgan maksimal miqdorning atigi 5 foizini tashkil etadi. FAW Jiefang muhandislari kelajakda joriy etiladigan yanada qattiqroq China VII talablariga ham tayyor ekanliklarini bildirishdi — dvigatel ushbu standart meʼyorlarining bor-yoʻgʻi 14 foizini egallaydi, xolos.
Sertifikatlash jarayoni bilan bir qatorda, dvigatel uzoq muddatli resurs sinovlaridan ham oʻtkazildi. Ushbu agregat bilan jihozlangan 49 tonnalik FAW J6V yuk mashinasi real yoʻl sharoitlarida 100 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Bu sinovlar yangi kuch qurilmasining nafaqat ekologik tozaligini, balki ogʻir yuklar ostida ishonchli ishlashini ham isbotladi.
Iqtisodiy samaradorlik va ommalashuv istiqbollariYangi dvigatelning yana bir muhim jihati shundaki, u yuk mashinasining konstruksiyasini tubdan oʻzgartirishni talab qilmaydi. Oʻlchamlari va tuzilishi boʻyicha u mavjud dizel agregatlariga mos keladi. Bu esa sovutish tizimi va boshqa uzellarni qayta loyihalashtirmasdan, vodorodli dvigatelni oʻrnatish imkonini beradi. Bunday yondashuv vodorod transportiga oʻtish xarajatlarini sezilarli darajada arzonlashtiradi.
Hozirgi vaqtda vodorod texnologiyalari ikki yoʻnalishda rivojlanmoqda: yonilgʻi elementlari (elektr motorlar uchun) va vodorodli ichki yonuv dvigatellari. Ikkinchi variant ogʻir yuk mashinalari, karyera texnikalari, poyezdlar va kemalar uchun juda qulay hisoblanadi. Chunki bu sohalarda yuqori quvvat, uzoq masofaga yurish imkoniyati va mavjud ishlab chiqarish bazasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega.
Xitoy hukumati vodorod energetikasini rivojlantirish dasturiga ushbu texnologiyani ham kiritgan. FAW kompaniyasi oʻz ishlanmasini yaqin orada tijorat transporti uchun seriyali ishlab chiqarishga joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu esa kelajakda mintaqada va jahon bozorida ekologik toza yuk tashish tizimining shakllanishiga xizmat qiladi.
…