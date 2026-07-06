Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdi

·0·Texno
Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdi

Xitoyning FAW Jiefang kompaniyasi vodorod transporti sohasida muhim yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Kompaniyaning ogʻir yuk mashinalari uchun moʻljallangan CA6HV3 rusumli yangi ichki yonuv dvigateli davlat ekologik sertifikatsiyasidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu texnologiya anʼanaviy dizel yonilgʻisidan voz kechish va atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilarni keskin kamaytirish yoʻlida ulkan qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu agregat "ikki karra nol emissiya" konsepsiyasiga javob beradigan dunyodagi ilk vodorodli dvigatellardan biri hisoblanadi. U karbonat angidrid gazini umuman chiqarmaydi, boshqa turdagi zararli moddalar miqdori esa deyarli nolga teng. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmaning asosiy ustunligi azot oksidi (NOx) miqdorining oʻta pastligidadir.

Ekologik standartlar va texnik imkoniyatlar

Vodorodli dvigatellarning asosiy muammosi boʻlgan azot oksidi chiqindilari ushbu modelda Xitoyning amaldagi China VI standartida ruxsat etilgan maksimal miqdorning atigi 5 foizini tashkil etadi. FAW Jiefang muhandislari kelajakda joriy etiladigan yanada qattiqroq China VII talablariga ham tayyor ekanliklarini bildirishdi — dvigatel ushbu standart meʼyorlarining bor-yoʻgʻi 14 foizini egallaydi, xolos.

Sertifikatlash jarayoni bilan bir qatorda, dvigatel uzoq muddatli resurs sinovlaridan ham oʻtkazildi. Ushbu agregat bilan jihozlangan 49 tonnalik FAW J6V yuk mashinasi real yoʻl sharoitlarida 100 ming kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi. Bu sinovlar yangi kuch qurilmasining nafaqat ekologik tozaligini, balki ogʻir yuklar ostida ishonchli ishlashini ham isbotladi.

Iqtisodiy samaradorlik va ommalashuv istiqbollari

Yangi dvigatelning yana bir muhim jihati shundaki, u yuk mashinasining konstruksiyasini tubdan oʻzgartirishni talab qilmaydi. Oʻlchamlari va tuzilishi boʻyicha u mavjud dizel agregatlariga mos keladi. Bu esa sovutish tizimi va boshqa uzellarni qayta loyihalashtirmasdan, vodorodli dvigatelni oʻrnatish imkonini beradi. Bunday yondashuv vodorod transportiga oʻtish xarajatlarini sezilarli darajada arzonlashtiradi.

Hozirgi vaqtda vodorod texnologiyalari ikki yoʻnalishda rivojlanmoqda: yonilgʻi elementlari (elektr motorlar uchun) va vodorodli ichki yonuv dvigatellari. Ikkinchi variant ogʻir yuk mashinalari, karyera texnikalari, poyezdlar va kemalar uchun juda qulay hisoblanadi. Chunki bu sohalarda yuqori quvvat, uzoq masofaga yurish imkoniyati va mavjud ishlab chiqarish bazasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Xitoy hukumati vodorod energetikasini rivojlantirish dasturiga ushbu texnologiyani ham kiritgan. FAW kompaniyasi oʻz ishlanmasini yaqin orada tijorat transporti uchun seriyali ishlab chiqarishga joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu esa kelajakda mintaqada va jahon bozorida ekologik toza yuk tashish tizimining shakllanishiga xizmat qiladi.

XitoyVodorodEkologiyaFAWTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaBugun, 01:29Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiDonald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiBugun, 01:27Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi